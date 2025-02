La próxima actualización de los Kindle me lo ha dejado claro: hice bien en comprarme un eReader de otra marca

Los Kindle tienen un sistema más cerrado que otros eReaders, y lo será aún más con la próxima actualización que eliminará la posibilidad de poder transferir libros electrónicos por vía USB. Poco a poco se va convirtiendo en un dispositivo mucho más hermético, por lo que mi próxima compra volverá a ser un eReader de Rakuten; concretamente el Kobo Clara Colour (166,99 euros).

El 26 de febrero se eliminará la función en los Kindle

Rakuten es una de las marcas que ofrecen una mayor competencia a Amazon y sus Kindle y cuenta con una buena variedad de eReaders para adaptarse a los gustos y necesidades de cada usuario. Yo hace un tiempo compré el Kobo Clara 2E, la versión del Kobo Clara Colour con pantalla sin color (entre otras cosas) y volveré a repetir la compra en el momento en el que tenga que cambiar mi eReader.

Y la última actualización ha sido la que me lo ha dejado claro. Siempre tengo la conectividad WiFi del eReader para ahorrar algo de batería y transfiero tanto los libros electrónicos como las revistas digitales siempre por medio de USB. Esto puede parecer una tontería, pero es algo que hago cuando viajo y no tengo opción de poder hacerlo mediante WiFi. Ahora, Amazon eliminará esa posibilidad.

Tal y como comenta Noelia Hontoria en Xataka Móvil, "Al no poder descargarlos ya no vamos a poder convertirlos a otros formatos, ni tampoco usarlos en otros dispositivos". No es algo que haga todo el mundo, pero es una función que se eliminará, impidiendo que pueda utilizarse sin necesidad de recurrir a software de terceros.

Sumado a ello, tampoco se podrán realizar copias de seguridad. Sí, se podrá utilizar software de terceros para poder trasferir libros electrónicos o revistas digitales, pero ya es otro programa que debemos tener para poder hacerlo. Por sí mismos, los Kindle no nos darán esa opción.

