Adelántate a las olas de calor: Carrefour deja a precio de outlet (hasta el 2 de junio) este aire acondicionado con WiFi

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor a la vuelta de la esquina, el aire acondicionado deja de ser un capricho para convertirse en una necesidad absoluta en el hogar. El problema suele ser el de siempre: los modelos de marcas tradicionales con tecnologías de última generación suelen costar un ojo de la cara. Por suerte, Carrefour, durante este fin de semana (y hasta el próximo día 2 de junio) está liquidando este split Climatric CLITWF-12DC24 que puedes llevarte por 269 euros.

Además, desde la web de Carrefour puedes contratar el servicio de instalación (se paga aparte) y si tienes la tarjeta Carrefour Pass podrás incluso financiarlo por solo 26,90 euros al mes en 10 cuotas.

Aire Acondicionado Split Climatric CLITWF-12DC24, 1x1, Wifi, Bomba de Calor Inverter A++/ A+++ PVP en Carrefour — 269,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Conectividad WiFi y tecnología Inverter a precio de gama de entrada

Este aire acondicionado tipo split es un gran ejemplo de componentes de más alta gama a precio de derribo. Su principal baza es la conectividad WiFi integrada. Esto significa que puedes decirle adiós al clásico mando a distancia y controlar la temperatura, los modos o los temporizadores directamente desde la pantalla de tu móvil, estés donde estés. Es decir, podrás encender el aire media hora antes de salir del trabajo y encontrarte el salón a la temperatura perfecta para llegar.

El otro pilar fundamental de este split es su motor con tecnología Inverter. A diferencia de los aparatos antiguos que se encendían y apagaban bruscamente consumiendo picos brutales de energía, el sistema Inverter regula la velocidad de forma constante. Gracias a esto, el aparato mantiene la temperatura estable con un funcionamiento mucho más silencioso y logra la clasificación energética A++, algo que tu bolsillo te agradecerá enormemente cuando llegue la factura de la luz a final de mes.

Además, al contar con bomba de calor, no es un electrodoméstico que vayas a usar únicamente durante los meses de verano; se convierte en una inversión para todo el año, permitiéndote calentar la habitación en invierno de una forma mucho más eficiente que los radiadores eléctricos convencionales.

⚡ EN RESUMEN: oferta para Aire Acondicionado Split Climatric CLITWF-12DC24 hoy ✅ LO MEJOR WiFi nativo sin pagar más: no necesitas comprar accesorios ni gadgets externos (como un Sensibo). Viene listo para que lo enlaces con la app del móvil y lo enciendas antes de llegar a casa.

no necesitas comprar accesorios ni gadgets externos (como un Sensibo). Viene listo para que lo enlaces con la app del móvil y lo enciendas antes de llegar a casa. Inversión para todo el año: gracias a la bomba de calor, te sirve tanto para no derretirte en julio como para caldear el salón en pleno invierno de forma más eficiente que un calefactor clásico. ❌ LO PEOR Marca blanca/Distribución exclusiva... Al ser una marca muy ligada a la cadena de Carrefour, si en el futuro necesitas un repuesto específico fuera de garantía o un servicio técnico oficial urgente en pleno agosto, puede ser más tedioso de gestionar que con marcas gigantes.

Al ser una marca muy ligada a la cadena de Carrefour, si en el futuro necesitas un repuesto específico fuera de garantía o un servicio técnico oficial urgente en pleno agosto, puede ser más tedioso de gestionar que con marcas gigantes. El coste oculto de la instalación... Como cualquier aire tipo split, el precio del producto no incluye la instalación. Necesitas contratar a un instalador certificado, lo que suele sumar un extra de una media de unos 300 euros al coste final. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres climatización eficiente en una segunda residencia o piso de alquiler pero no quieres (ni necesitas) gastarte los 800 euros que cuesta una primera marca. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas el silencio absoluto. Aunque el motor Inverter reduce mucho el ruido, los componentes y ventiladores de las marcas económicas suelen ser un par de decibelios más ruidosos que las gamas premium.

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Imágenes | Webedia y Climatric

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