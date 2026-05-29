Adelántate a las olas de calor: Carrefour deja a precio de outlet (hasta el 2 de junio) este aire acondicionado con WiFi

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor a la vuelta de la esquina, el aire acondicionado deja de ser un capricho para convertirse en una necesidad absoluta en el hogar. El problema suele ser el de siempre: los modelos de marcas tradicionales con tecnologías de última generación suelen costar un ojo de la cara. Por suerte, Carrefour, durante este fin de semana (y hasta el próximo día 2 de junio) está liquidando este split Climatric CLITWF-12DC24 que puedes llevarte por 269 euros.
Además, desde la web de Carrefour puedes contratar el servicio de instalación (se paga aparte) y si tienes la tarjeta Carrefour Pass podrás incluso financiarlo por solo 26,90 euros al mes en 10 cuotas.
Aire Acondicionado Split Climatric CLITWF-12DC24, 1x1, Wifi, Bomba de Calor Inverter A++/ A+++
Conectividad WiFi y tecnología Inverter a precio de gama de entrada
Este aire acondicionado tipo split es un gran ejemplo de componentes de más alta gama a precio de derribo. Su principal baza es la conectividad WiFi integrada. Esto significa que puedes decirle adiós al clásico mando a distancia y controlar la temperatura, los modos o los temporizadores directamente desde la pantalla de tu móvil, estés donde estés. Es decir, podrás encender el aire media hora antes de salir del trabajo y encontrarte el salón a la temperatura perfecta para llegar.
El otro pilar fundamental de este split es su motor con tecnología Inverter. A diferencia de los aparatos antiguos que se encendían y apagaban bruscamente consumiendo picos brutales de energía, el sistema Inverter regula la velocidad de forma constante. Gracias a esto, el aparato mantiene la temperatura estable con un funcionamiento mucho más silencioso y logra la clasificación energética A++, algo que tu bolsillo te agradecerá enormemente cuando llegue la factura de la luz a final de mes.
Además, al contar con bomba de calor, no es un electrodoméstico que vayas a usar únicamente durante los meses de verano; se convierte en una inversión para todo el año, permitiéndote calentar la habitación en invierno de una forma mucho más eficiente que los radiadores eléctricos convencionales.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para Aire Acondicionado Split Climatric CLITWF-12DC24 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres climatización eficiente en una segunda residencia o piso de alquiler pero no quieres (ni necesitas) gastarte los 800 euros que cuesta una primera marca.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas el silencio absoluto. Aunque el motor Inverter reduce mucho el ruido, los componentes y ventiladores de las marcas económicas suelen ser un par de decibelios más ruidosos que las gamas premium.
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Imágenes | Webedia y Climatric
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