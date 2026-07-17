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A mínimo histórico y con auriculares de regalo: el Huawei Watch GT6 es un reloj con hasta 14 días de autonomía

Es un reloj que entra por los ojos, que cuenta con muy buena autonomía y con un precio ahora bastante atractivo

Huawei Watch Gt 6
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Juan Lorente

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Un punto débil que se repite en muchos relojes es una batería que no dura más de dos o tres días. Eso nos obliga a tener que cargarlo muchas veces a lo largo del mes, algo que es bastante pesado. Sin embargo, cada vez estamos viendo alternativas con una autonomía que poco tiene que ver con esas cifras: este Huawei Watch GT 6 llega hasta los 14 días de batería y está rebajado hasta los 210,41 euros.

HUAWEI Watch GT 6 46mm Negro GPS Smartwatch + FreeBuds SE 3 Negro, AMOLED Pantalla Táctil, hasta 14 Días de Autonomía, NFC,Ciclismo,100+Modos Deportivos, iOS y Android Compatible, Monitoreo de Salud

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Un buen buen precio y auriculares de regalo

Huawei Watch Gt 6 2

Son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta en esta oferta. Estamos ante el precio mínimo para esta versión del reloj de Huawei, que es la que tiene 46 milímetros. Además, viene con unos FreeBuds SE 3 de regalo, unos auriculares muy versátiles que nos pueden ir muy bien para viajar y que tienen un precio de 49 euros.

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Con lo que ofrece, estamos ante una gran opción calidad-precio si estamos buscando un nuevo reloj. Es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 1,47 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits, algo que va a facilitar mucho que la veamos con claridad incluso si le está dando la luz del sol directamente. Ideal si, por ejemplo, estás saliendo con la bici.

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Este reloj que, por cierto, es compatible con iOS y Android, también cuenta con una autonomía bestial, como hemos dicho. Nos puede venir muy bien para medir nuestros entrenamientos, pero también ciertos aspectos de la salud como el sueño. Su GPS, de doble banda, es muy preciso, lo que nos puede venir perfecto si solemos hacer deporte en zonas alejadas. Lo que hace que, a este precio, sea una opción muy interesante si estás buscando un nuevo smartwatch.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Huawei Watch GT 6

 LO MEJOR

  • Autonomía de hasta 14 días: Tiene una autonomía muy superior a otros relojes con Wear OS, lo que es clave si odias estar cargándolo varias veces por semana.
  • Buen precio y con auriculares de regalo: Es el precio más bajo que ha marcado esta versión y, además, viene con unos auriculares de regalo.

❌ LO PEOR

  • Sin tantas apps como otros relojes: Al no tener Wear OS, no es compatible con tantos servicios o apps como otros relojes del mercado.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj con un diseño elegante y con mucha autonomía, independientemente de si es para Android o iOS.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj más compacto o que tenga Wear OS para poder tener más aplicaciones de terceros disponibles.
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Imágenes | Eva R. de Luis, Huawei

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