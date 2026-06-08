De 79,90 a 39,90 euros: este altavoz Bluetooth de LG es uno de los chollos imprescindibles para el verano

Si eres de los que buscan llevarse la música a todas partes este verano, Fnac acaba de rebajar uno de los altavoces portátiles más interesantes y robustos de LG. Se trata del LG XBOOM 360 XG2T, un altavoz todoterreno que puedes llevarte ahora a mitad de precio en Fnac, concretamente por 39,90 euros.
LG - Altavoz portátil LG XBOOM Go XG2QBK, 5W, 10 Horas autonomía, Resistencia IP67 de Grado Militar, a polvo, agua, golpes, temperatura.
Un altavoz pequeño pero matón
El gran atractivo de este LG XBOOM 360 XG2T es su capacidad para propagar el sonido en un ángulo de 360 grados, lo que significa que no importa dónde lo coloques o dónde te sientes, la música se escuchará con la misma claridad y potencia desde cualquier posición.
Donde realmente saca pecho este modelo es en su durabilidad. Viene equipado con una certificación de resistencia militar (MIL-STD) y protección IP67, lo que garantiza que es totalmente estanco al polvo y que puede sumergirse en agua sin sufrir daños. Además, su diseño incluye una práctica cuerda elástica ajustable de sujeción, perfecta para colgarlo del manillar de la bicicleta, de la mochila de viaje o senderismo o de una sombrilla.
En el apartado de autonomía tampoco se queda corto, ya que ofrece hasta 10 horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga (a través de su puerto USB-C), más que suficiente para aguantar una jornada fuera de casa.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el altavoz bluetooth LG XBOOM 360 XG2T hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... Eres ciclista, senderista o aventurero, ya que su ligereza (solo 280 gramos), el cordón de sujeción y su resistencia militar lo hacen ideal para llevarlo colgado en movimiento sin miedo a que se rompa si se cae al suelo.
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⛔ NO LA COMPRES SI... Buscas organizar fiestas en exteriores, ya que con sus 5 W no tieen potencia suficiente para ambientar una barbacoa con mucha gente hablando de fondo. En esos escenarios, la música se acabará perdiendo.
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