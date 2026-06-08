De 79,90 a 39,90 euros: este altavoz Bluetooth de LG es uno de los chollos imprescindibles para el verano

Si eres de los que buscan llevarse la música a todas partes este verano, Fnac acaba de rebajar uno de los altavoces portátiles más interesantes y robustos de LG. Se trata del LG XBOOM 360 XG2T, un altavoz todoterreno que puedes llevarte ahora a mitad de precio en Fnac, concretamente por 39,90 euros.

Un altavoz pequeño pero matón

El gran atractivo de este LG XBOOM 360 XG2T es su capacidad para propagar el sonido en un ángulo de 360 grados, lo que significa que no importa dónde lo coloques o dónde te sientes, la música se escuchará con la misma claridad y potencia desde cualquier posición.

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Donde realmente saca pecho este modelo es en su durabilidad. Viene equipado con una certificación de resistencia militar (MIL-STD) y protección IP67, lo que garantiza que es totalmente estanco al polvo y que puede sumergirse en agua sin sufrir daños. Además, su diseño incluye una práctica cuerda elástica ajustable de sujeción, perfecta para colgarlo del manillar de la bicicleta, de la mochila de viaje o senderismo o de una sombrilla.

En el apartado de autonomía tampoco se queda corto, ya que ofrece hasta 10 horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga (a través de su puerto USB-C), más que suficiente para aguantar una jornada fuera de casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el altavoz bluetooth LG XBOOM 360 XG2T hoy ✅ LO MEJOR Resistencia a prueba de todo: es un auténtico tanque de bolsillo. Muy pocos altavoces de este tamaño combinan la protección IP67 (puedes sumergirlo o dejarlo en la arena de la playa) con una certificación de grado militar que lo protege contra caídas accidentales y golpes fuertes.

es un auténtico tanque de bolsillo. Muy pocos altavoces de este tamaño combinan la protección IP67 (puedes sumergirlo o dejarlo en la arena de la playa) con una certificación de grado militar que lo protege contra caídas accidentales y golpes fuertes. El diseño con cordón elástico: es sumamente práctico. Te permite colgarlo de la mochila de senderismo, el cuadro de la bicicleta, una sombrilla o una tienda de campaña en segundos, liberándote las manos. ❌ LO PEOR Potencia y graves limitados... s u altavoz es de 5W. Aunque incluye el modo Sound Boost para forzar el volumen y darle algo más de pegada, físicamente carece de los subgraves profundos que puedes encontrar en un JBL Clip o altavoces más grandes. Si buscas que la música "retumbe", se te va a quedar corto.

u altavoz es de 5W. Aunque incluye el modo Sound Boost para forzar el volumen y darle algo más de pegada, físicamente carece de los subgraves profundos que puedes encontrar en un JBL Clip o altavoces más grandes. Si buscas que la música "retumbe", se te va a quedar corto. Autonomía muy justa con volumen alto... Oficialmente promete hasta 10 horas de batería, pero esa medición es con el volumen al 50% y los modos de ecualización apagados. Si activas el Sound Boost y subes el volumen para usarlo en exteriores con ruido ambiental, la batería baja de manera considerable. 💡 CÓMPRALA SI... Eres ciclista, senderista o aventurero, ya que su ligereza (solo 280 gramos), el cordón de sujeción y su resistencia militar lo hacen ideal para llevarlo colgado en movimiento sin miedo a que se rompa si se cae al suelo. ⛔ NO LA COMPRES SI... Buscas organizar fiestas en exteriores, ya que con sus 5 W no tieen potencia suficiente para ambientar una barbacoa con mucha gente hablando de fondo. En esos escenarios, la música se acabará perdiendo.

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