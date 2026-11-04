De 439 a 299 euros: MediaMarkt liquida esta cafetera superautomática Philips con pantalla táctil, vaporizador y molinillo

Disfrutar del sabor del café recién molido en casa sin la lentitud de una cafetera manual ni los residuos de las cápsulas es una comodidad al alcance de cada vez más presupuestos. MediaMarkt, ahora, está liquidando esta cafetera superautomática Philips EP2331/10 Series 2300 dejándola por 299 euros con envío gratis (frente a su precio oficial de 439 euros, lo que supone un 31% de descuento).

Café recién molido al instante y sistema de leche LatteGo

Esta cafetera está pensada para simplificar el momento de hacer el café por la mañana. Para ello cuenta con una interfaz táctil intuitiva que permite seleccionar y personalizar bebidas con tan solo pulsar un botón.

También incorpora el sistema de leche LatteGo, con una famosa jarra de leche de dos piezas sin tubos ni conductos ocultos, capaz de crear una espuma cremosa y suave. Además, esta jarra se limpia directamente desde el grifo en apenas 10 segundos y es apta para el lavavajillas.

Su molinillo integrado es 100% cerámico y cuenta con 12 niveles de molienda ajustables para adaptar el grosor desde grano fino hasta molido más grueso. Asimismo, incorpora tecnología SilentBrew y Aroma Extract, que reducen significativamente el ruido durante el proceso de molienda para así no molestar por las mañanas.

Otra de las cosas destacables de esta cafetera es que permite la personalización a través de My Coffee Choice, permitiéndote ajustar tanto la intensidad del aroma como la cantidad de bebida en tres niveles. Por último, cabe mencionar su depósito de agua de 1,8 litros que permite preparar hasta 5.000 tazas antes de necesitar una descalcificación completa gracias al filtro que incluye.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera superautomática Philips EP2331/10 Series 2300 hoy ✅ LO MEJOR El sistema LatteGo más fácil de limpiar: al no tener tubos ni juntas difíciles, es probablemente la jarra de leche más cómoda de mantener del mercado.

al no tener tubos ni juntas difíciles, es probablemente la jarra de leche más cómoda de mantener del mercado. Mantenimiento muy reducido: el sistema AquaClean pospone la tarea de descalcificar la máquina durante miles de tazas. ❌ LO PEOR Recetario preprogramado directo ajustado... Prepara 4 bebidas principales al instante desde el frontal (como espresso, café largo o capuchino), por lo que recetas más complejas exigen ajustes manuales.

Prepara 4 bebidas principales al instante desde el frontal (como espresso, café largo o capuchino), por lo que recetas más complejas exigen ajustes manuales. Tamaño en encimera... Su depósito de 1,8 litros y el módulo de leche requieren reservar un espacio considerable en la cocina. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres la calidad del café en grano sin tener que moler, prensar o purgar manualmente como en una cafetera exprés tradicional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te gusta calibrar al gramo la dosis, prensar manualmente el filtro portacafés o texturizar la leche a mano con tubo profesional, una cafetera manual o de brazo será más adecuada.

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Imágenes | Philips y Webedia

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