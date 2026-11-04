La semana que viene llega a Lidl esta freidora de aire vertical doble ideal (al estilo Ninja), ideal para cocinas pequeñas

Contar con la comodidad de cocinar dos platos de forma independiente en una freidora de aire suele implicar sacrificar gran parte de la encimera debido al ancho de los modelos de doble cesta horizontal. Para resolver este problema de espacio, Lidl suma a su catálogo esta freidora de aire vertical de doble cesta Silvercrest, un modelo que adopta el diseño apilado estilo Ninja por 75,64 euros y que llega el próximo miércoles 11 de noviembre.
Si no llegas a tiempo a conseguir este chollo en Lidl y estás buscando una airfryer vertical para tu cocina pequeña, en Amazon hemos encontrado otro modelo a buen precio. Se trata de esta Cecotec Cecofry DuoLevel 10000, que ahora está rebajada a 81,68 euros. Ofrece una potencia de 2.400 W, viene con seis programas preconfigurados y ofrece una capacidad total de 10 litros.
Cecotec Freidora de Aire 10 L Cecofry DuoLevel 10000 2400W
Doble compartimento apilado, 9,5 litros de capacidad y 2.470 W de potencia
El principal atractivo de esta freidora de aire radica en su distribución en altura, lo que permite disfrutar de una gran capacidad total sin ocupar más anchura de la cuenta en la cocina. Sus medidas son de aproximadamente 30 x 38 x 47 cm.
Cuenta con dos compartimentos independientes dispuestos uno sobre otro con una capacidad de 4,75 litros por cesta, lo que suma un total de 9,5 litros para cocinar para toda la familia de una sola vez.
Su potencia de 2.470 W ofrece la fuerza necesaria para calentar más rápidamente ambas cestas al mismo tiempo sin pérdidas de rendimiento. Permite un ajuste de temperatura preciso desde los 40 °C hasta los 240 °C, algo perfecto tanto para deshidratar alimentos a baja temperatura como para dorar y dejar crujientes carnes o patatas.
Incorpora, asimismo, siete modos automáticos para seleccionar, de forma sencilla, los tiempos y temperaturas según el tipo de alimento, sin que tú tengas que preocuparte de nada más que pulsar un botón.
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⚡ EN RESUMEN: freidora de aire doble vertical silvercrest
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💡 CÓMPRALO SI... Necesitas cocinar bastantes raciones a la vez, pero no dispones de una encimera ancha y estás buscando una alternativa económica a la Ninja DoubleStack.
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⛔ NO LO COMPRES SI... El espacio entre la encimera y tus armarios superiores es reducido, us 47 cm de altura pueden dificultar colocarla o abrir el cajón superior con comodidad.
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Imágenes | Webedia y Lidl
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