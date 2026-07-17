24 horas de música sin parar y además carga tu móvil si te quedas sin batería: este altavoz Beats está casi a mitad de precio

Si estás buscando un altavoz portátil que aguante tu ritmo diario, sea resistente a tus escapadas de fin de semana y ofrezca buen sonido, el icónico Beat Pills es uno de los modelos recomendados. Ahora, en Amazon, protagoniza uno de los chollos más interesantes, ya que tiene un descuento del 48% y te lo puedes llevar por 88,90 euros (frente a los 169,95 euros de PVP recomendado).

Un altavoz que también te permite cargar tu móvil

Este altavoz Beats Pill mantiene la silueta de píldora tan característica de la marca, pero cuenta con un rediseño del woofer con imanes de neodimio más potentes, que desplazan un 90% más de volumen de aire. Esto se traduce en graves mucho más profundos y con menor distorsión, complementados con un tweeter rediseñado que asegura agudos limpios y voces cristalinas en exteriores.

Además, su diseño cuenta con una inclinación hacia arriba de 20 grados para dirigir las ondas de sonido directamente hacia tus oídos, evitando que la música se pierda contra la superficie donde lo apoyes.

Uno de los grandes puntos fuertes de este altavoz es su autonomía. Ofrece hasta 24 horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga. Y si vas con prisa, su sistema de carga rápida Fast Fuel te da dos horas de música extra con solo 10 minutos conectado a la corriente.

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Pero lo mejor es su puerto de carga USB-C bidireccional. Si estás fuera de casa y tu smartphone empieza a flojear, puedes conectar el cable directamente desde el Beats Pill a tu móvil para utilizar el altavoz como una power bank.

Este altavoz Beats ofrece emparejamiento rápido mediante un solo toque, soporte de localización en la nube (red "Buscar" de Apple y "Encontrar mi dispositivo" de Google) y sincronización instantánea tanto con dispositivos iOS como Android.

Por si fuera poco, cuenta con certificación IP67, lo que significa que es totalmente resistente al polvo, la arena y el agua (puedes incluso sumergirlo sin miedo), por lo que se convierte en el compañero perfecto para la piscina, la playa o el campo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el altavoz bluetooth beats pill hoy ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio en oferta: por este precio es un chollo difícil de igualar en su categoría de sonido premium.

por este precio es un chollo difícil de igualar en su categoría de sonido premium. Función Power bank: la comodidad de poder revivir la batería de tu móvil en exteriores usando su puerto USB-C bidireccional. ❌ LO PEOR Sin conectividad WiFi... Depende exclusivamente de la conexión Bluetooth de tu teléfono (no tiene AirPlay ni Chromecast integrado).

Depende exclusivamente de la conexión Bluetooth de tu teléfono (no tiene AirPlay ni Chromecast integrado). Sonido mono... Aunque suena de escándalo para su tamaño, es un solo altavoz. Si quieres estéreo real, tendrás que emparejarlo con una segunda unidad. 💡 CÓMPRALA SI... Buscas un altavoz todoterreno y muy resistente para llevar de viaje, valoras la comodidad de no cargar con un cargador extra para el móvil y utilizas indistintamente dispositivos iOS o Android. ⛔ NO LA COMPRES SI... Estás buscando un altavoz inteligente puramente doméstico para dejarlo fijo en el salón (donde opciones conectadas a la red eléctrica y con WiFi rinden mejor) o si tienes un presupuesto muy ajustado y no necesitas tanta potencia acústica.

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