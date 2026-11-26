Pocos cambios han sido tan bruscos, y a la vez tan progresivos, como el que ha traído la IA. Darle conversación a ChatGPT se ha vuelto una rutina, igual que generar una imagen sintética o crear una aplicación sin saber programar. Son tareas que no podíamos ejecutar hace cuatro o cinco años. Y creo que hay un elemento que va camino de redondear ese extra de capacidades que hemos ganado: el agente de IA autónomo.

Soy un firme defensor de los agentes locales, aquellos que viven en el ordenador del usuario. Por eso me instalé OpenClaw cuando salió hace un año (por aquel entonces aún se llamaba Clawdbot). Estaba armando mucho revuelo en mi círculo tech y me decidí a darle una oportunidad. Pese a que desde el principio me pareció muy mejorable (creo que he matado más OpenClaws que Tamagotchis), tuve claro que marcaba el inicio de una era.

La clave: darle el poder al usuario

Onboarding de OpenClaw, cuando aún era Clawdbot

Los agentes de IA no los inventó Peter Steinberger con su OpenClaw, pero sí creo que fue quien allanó el terreno para su masificación. Al menos en el ámbito local, porque hace un año herramientas como Claude Code, ChatGPT Agent o Manus ya ofrecían sus servicios. Eso sí, de pago: que OpenClaw fuera gratuito, y formase parte de un desarrollo open source, conformó la receta de su éxito.

El agente planteaba un uso autónomo y autoalojado, con una ventaja para el usuario: ya conocía la interfaz donde interactuaba con la IA. Telegram y WhatsApp se convirtieron en la ventana de conversación, por más que hubiera que pelearse (bastante) con la línea de comandos para dejar OpenClaw instalado y configurado.

La mayor parte de dispositivos permitía alojar a OpenClaw, incluso un viejo teléfono Android, aunque el gran favorito fue el Mac mini: se volvió tan codiciado que sus versiones con más memoria llegaron a agotarse. Como el cerebro estaba fuera, en las APIs o en las suscripciones que el usuario ya pagaba (al menos hasta que Anthropic vetó las de Claude), y también permitía modelos locales, el agente ganaba capacidades que iban desde la simple conversación hasta controlar por completo la domótica del usuario. OpenClaw aprendía. Y evolucionaba: la comunidad a su alrededor era enorme.

En mi opinión, supuso el inicio de la democratización de los agentes. Es algo que han ido heredando otros proyectos, como mi querido Hermes, el agente open source de Nous Research: desde el día que probé OpenClaw no he dejado de tener mi propio agente autoalojado. Ni de recomendarlo.

Un año después, todos quieren su langosta

Después de tres meses, OpenClaw consiguió superar en estrellas de GitHub a los legendarios líderes de este ranking: react y linux. Fuente: Star-History.com

El tiempo ha confirmado mi intuición. En pocas semanas, los agentes de OpenClaw montaron su propia red social, que Meta acabaría comprando; a mediados de febrero, OpenAI fichó a Steinberger y el proyecto pasó a una fundación independiente tras la propia OpenAI; y en marzo, en Shenzhen se hacían colas para instalarlo.

No tardó en llegar la avalancha de proyectos que imitaban el desarrollo de Steinberger. Perplexity con Personal Computer, NVIDIA con NemoClaw y Google con Gemini Spark se lanzaron a construir su propio agente autónomo, tanto autoalojado como en la nube. Xiaomi (MiMo Claw) y LG (ThinQ Claw) los levantaron directamente sobre OpenClaw. Meta lanzó su agente Muse en septiembre, y OpenAI presentó sus dots, agentes persistentes que trabajan 24/7 desde sus servidores.

OpenClaw fue el primer gran fenómeno de los agentes personales y también el primer gran aviso: llegó a haber 42.000 instancias expuestas en internet y una vulnerabilidad permitía controlar una instalación personal con un solo clic. En su tienda de skills, una auditoría de Koi Security encontró 341 maliciosas entre 2.857. La malagueña VirusTotal se alió con el proyecto para analizarlas, pero la lección quedó clara: un agente con las llaves de tu ordenador es tan útil como peligroso.

Hay otro punto añadido: que fuera gratis no implicaba que saliese barato. El software era gratis, sí, pero el uso/tokens no. A no ser que el usuario tuviera sus propios modelos locales, algo complicado por el precio al que ha subido el hardware.

El futuro debería ser local

Ese es, para mí, el gran legado de OpenClaw. Las grandes tecnológicas han entendido que el siguiente paso de la IA es el agente personal, pero sus versiones, que viven en los servidores, a menudo van ligadas a suscripciones caras y suponen serias dudas de privacidad. Por eso que existan agentes abiertos como OpenClaw o Hermes importa tanto: son la forma de tener un agente propio manteniendo los datos bajo llave, al menos en la medida de lo posible (delegar el cerebro a modelos en la nube reduce la privacidad, aunque mucho menos que usar un agente comercial).

Hace un año, tener un agente propio era cosa de valientes dispuestos a pelearse con la terminal. Hoy es el gran campo de batalla de la IA. Todo empezó con una langosta.

Imagen de portada | ChatGPT editada

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