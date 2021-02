Las gafas de realidad mixta de Apple harán uso de pantallas 8K y costarán 3.000 dólares según The Information

La realidad mixta de Apple quiere ser diferente y, sobre todo, mejor. Es al menos a lo que apuntan los datos publicados por The Information que revelan que el proyecto de Apple contará con prestaciones destacables.

En esas gafas de realidad mixta contaremos según esa información con dos pantallas 8K y más de una docena de cámaras para seguir nuestros movimientos. El precio, eso sí, la alejará de muchos usuarios, porque se estima que costarán cerca de 3.000 dólares, algo que ya habían apuntado en Bloomberg hace unos días.

Una realidad mixta de gama súper alta, cómo no

Los datos son sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día se pueden adquirir modelos como las Oculus Quest 2 —un modelo que nos pareció "sobresaliente" en nuestro análisis— por casi una décima parte del rumoreado precio de esas gafas de Apple.

Ciertamente la resolución de esas pantallas plantea experiencias realmente prometedoras, pero es que además se espera que estas gafas funcionen en modo de realida virtual —"bloqueando" el mundo exterior y metiéndonos en un entorno virtual— y también en modo de realidad aumentada que se nutrirá de las cámaras para mostrar el mundo exterior y superponer elementos visuales al estilo de lo que hacen las Hololens de Microsoft.

Se espera que esas cámaras permitan al dispositivo hacer el seguimiento del movimiento de nuestros ojos y nuestras manos, y las gafas —con un diseño similar al de los modelos de otros fabricantes, como las citadas Oculus— contarán con un lídar para mejorar la medición de la distancia entre los objetos que tenemos a nuestro alrededor.

Habrá otros elementos que estas gafas herederán de productos actuales. Por ejemplo la tecnología de audio espacial que hemos podido experimentar en sus recientes AirPods Max, pero también habrá papel protagonista para los nuevos chips ARM de Apple, que potenciarían toda esa experiencia de realidad virtual y realidad aumentada.

Los datos de The Information revelan que el dispositivo está ya en una fase muy avanzada de su desarrollo y podría hacer su aparición en 2022. Muchos de los detalles que ha ofrecido esta publicación no son nuevos y se desvelaron hace casi tres años, pero en The Information parecen haber tenido acceso a un prototipo.

Ciertamente este y otros indicios parecen apuntar a que efectivamente Apple hará una apuesta en este segmento, algo hasta cierto punto sorprendente teniendo en cuenta que la firma de Cupertino no parece haber tenido nunca especial interés en el mundo de los videojuegos salvo en lo que respecta a sus móviles.

Puede que precisamente veamos aquí el despegue de esos juegos de realidad virtual y realidad aumentada, pero más en la vertiente iOS dado que ha sido en iPhone y en iPad donde se ha impulsado el mundo de la realidad aumentada con ARKit.

