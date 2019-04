Apple elimina algunas de las aplicaciones de control parental más importantes por "poner en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios"

A finales del año pasado se descubrió que los menores podían saltarse el registro de Tiempo de uso de iOS 12. Ahora, como adelantó el New York Times, Apple ha decidido eliminar o imponer restricciones en al menos 11 de las 17 aplicaciones más descargadas de la AppStore que utilizan el tiempo de uso o el control parental. Un movimiento que ha puesto en riesgo la viabilidad de varias empresas afectadas, que en algunos casos como los de OurPact tienen el 80% de sus ingresos a través de la AppStore.

Los desarrolladores han mostrado su estupor ante las pocas explicaciones e indicaciones que la compañía les ha ofrecido. Apple les comunicó que sus aplicaciones violaban las reglas de la tienda y que podrían ser utilizadas para conseguir demasiados datos, aunque no les comunicó que esta acción estaba relacionada con la propia herramienta de 'Tiempo de uso'. Ahora, Apple ha confirmado que se han eliminado muchas de las aplicaciones de control parental de la AppStore y nos explica el motivo.

El motivo está relacionado con la herramienta de Apple 'Tiempo de uso'. Entre las apps retiradas destacan Balance Screen Time de Moment Health y Verizon Smart Family.

Según nos explica la propia Apple en un comunicado:

Es decir, Apple permitió a los desarrolladores trabajar con esta herramienta 'Mobile Device Management' pero ahora ha descubierto que puede poner en peligro la privacidad de los usuarios si se hace un uso indebido de ella.

Apple permitió dar un servicio para controlar el acceso a las aplicaciones como con 'Tiempo de uso', pero se han dado cuenta que estas aplicaciones estaban abusando del sistema MDM. Pero hablamos de una herramienta importante, donde muchas grandes empresas la utilizan para controlar los teléfonos de sus trabajadores. Claro está, en el sector empresarial puede tener cabida, pero cuando se expande a más consumidores las cuestiones sobre la privacidad empiezan a surgir.

En una carta a MacRumors, Phil Schiller, VP de Apple, ha explicado que "es un problema de privacidad y no podemos dejarlo continuar. Apple no eliminará aplicaciones que utilicen métodos alternativos a MDM".

Según explica Schiller, las aplicaciones que se han retirado de la App Store utilizaban las APIs de gestión que iOS tiene preparadas para los sistemas MDM no con el objetivo de administrar dispositivos, sino para acceder a datos privados de los usuarios.

En medio de esta polémica, el ex ejecutivo de Apple, Tony Fadell, ha dado su opinión sobre la herramienta de 'Tiempo de uso' y lo ha calificado como un "trabajo urgente". Fadell quiere que Apple acabe lanzando una API para acceder a los datos de salud.

2/ Apple’s Screen Time still has many holes & deficiencies. Their v1.0 solution was a rush job & it’s very non-intuitive to use. Apple should be building true APIs for Screen Time so the “privacy” concerns are taken into account instead of limiting users App Store choices. https://t.co/rGRwB6HT4r