Estos inquietantes rostros siguen con su mirada tu cursor y se han creado combinando trabajos con redes neuronales

A principios de mes en Genbeta nos mostraban algo que era tan desternillante como inquietante: pix2pix Project, un fotogenerador que interpreta dibujos y garabatos para darles un efecto 3D y sacar rostros de un boceto plano basado en machine learning. En esta ocasión la maravilla se obtiene al combinar dos proyectos que tiran de redes neuronales, y el resultado son retratos inquietantes que siguen con la mirada tu cursor.

Si os parece curioso el efecto que tienen algunos retratos de "seguirnos con la mirada" (la Gioconda suele ser el ejemplo más típico), esto es quizás un grado más inquietante dado que no se trata de un rostro normal. Se ha partido de unas caras muy particulares que de hecho no son reales, sino imaginarias, pero al darles esta propiedad de mover los ojos el resultado nos acerca un poco a ese Valle Inquietante al que cada vez hacemos referencia aquí de manera más frecuente.

No es extraño que se usen tecnologías relativamente nuevas o emergentes para dejar volar la imaginación y hacer creaciones más bien artísticas cuando está ese componente de aleatoriedad y un resultado tan curioso (o espeluznante) como el que veíamos con pix2pix. En este caso, como decíamos, son dos proyectos basados en el uso de redes neuronales:

Combinando los extraños rostros de Tyka, los movimientos de ojos de DeepWarp y una herramienta para hacer que los ojos sigan nuestro cursor, en la web AlteredQualia encontramos varias adaptaciones de los rostros de Tyka que siguen el cursor allá donde vaya, pudiendo cambiar de cara haciendo clic (es posible que necesitéis algún complemento para el navegador como WebGL para verlo).

Synthetic people created by neural nets (Imaginary People + #DeepWarp): https://t.co/atgV3epKN1 #webgl (thanks to @mtyka + @yaroslav_ganin) pic.twitter.com/Y9Itv3LUtZ