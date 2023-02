Australia perdió una cápsula radioactiva de Cesio-137 en una ruta de 1.400 kilómetros. Esta es la historia de su búsqueda

Que durante los viajes suelen perderse cosas es casi una verdad de resignación obligada para cualquiera que cargue con una maleta. No es lo mismo sin embargo perderle la pista a un calcetín, un guante descabalado o un par de pendientes que lo que acaba de ocurrir en Australia. Allí la empresa minera Rio Tinto perdió ni más ni menos que una cápsula radiactiva de Cesio-137 (Cs-137), un cilindro tan diminuto que abulta menos que una moneda, pero con un potencial tal que ha obligado a las autoridades australianas a volcarse para localizarla.

La historia parece sacada de una peli de aventuras de sábado tarde.

Una —allá va un pequeño espóiler— con final feliz.

La historia en cuestión arranca el 25 de enero. A los responsables de la multinacional Rio Tinto —uno de los gigantes globales de la industria minera— le tocó llamar a la puerta de las autoridades para dar una de esas noticias que encoge el estómago: había perdido una de sus cápsulas radiactivas, un diminuto cilindro de acero inoxidable que mide apenas 8x6 milímetros (mm), pero con el suficiente contenido de Cesio-137 como para representar un quebradero de cabeza.

Dentro de las minas las cápsulas de Cesio-137 son de ayuda porque suelen incorporarse en medidores de radiación que ayudan a calibrar la densidad de ciertos materiales. Eso en los yacimientos y con los cuidados debidos, claro. Si la pieza se había caído en mitad de una carretera y alguien tenía la mala suerte de dar con ella —detalla la BBC— podría suponer un riesgo, exponiéndole a daños en la piel, quemaduras e incluso enfermedades relacionadas con la radiación.

Rio Tinto ha prometido que abrirá una investigación sobre lo ocurrido, pero en teoría la cápsula se habría desprendido de un indicador de radiación mientras lo transportaban a bordo de un camión desde la mina Gudai-Darri —en la región de Pilbara— a un almacén localizado en los suburbios del noroeste de Perth. Las vibraciones del viaje habrían hecho que los pernos se aflojaran y la cápsula se colara a través de una rendija hasta caerse del camión.

Su diminuto tamaño, menor que un guisante, ayudaba.

Lo peor no era sin embargo la forma de la cápsula, su potencial o cómo se había perdido. Lo peor era dónde había ocurrido.

Entre el punto en el que la empresa subcontratada por Rio Tinto recogió el medidor de densidad, el 12 de enero, y su destino final dista una ruta de ni más ni menos que 1.400 kilómetros. Más de la distancia que hay entre Madrid y Bruselas en línea recta. Dada esa tremenda extensión, la misión —admitían las autoridades— se parecía bastante a “buscar una aguja en un pajar”. O lo que es lo mismo: a localizar un guisante radiactivo en una ruta que atraviesa media Europa.

