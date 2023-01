China necesitaba construir un garaje bajo cinco edificios históricos. Su solución: levantarlos y moverlos

A grandes problemas, grandes soluciones. Grandes y con su puntito surrealista, si de lo que hablamos es de China. Hace ya unos cuantos años los promotores del ambicioso proyecto de remodelación urbana de Ankangyuan, en el distrito de Jing´an, Shanghái, se encontraron con un contratiempo difícil de lidiar: cinco antiguas casas, edificadas a principios del siglo XX, que se alzaban allí donde se suponía que debía construirse un nuevo aparcamiento subterráneo.

Recurrir a la piqueta quedaba descartado. Las casas databan de los años 30 y forman parte del patrimonio protegido de la región, un vestigio de lo que en su día fue un antiguo barrio de callejones shikumen. Desmontarlas como un puzle y almacenar sus piezas de forma temporal, una opción más o menos frecuente con las edificaciones de piedra, tampoco parecía buena idea: además de tener casi 90 años de antigüedad, las viviendas se habían levantado en su día con ladrillo y madera.

Lo de replantear el proyecto también quedó descartado, claro.

Solución: levantar las cinco viviendas y llevarlas de forma temporal lejos de su parcela, a 230 metros, para luego reubicarlas en su lugar original. Todo de una pieza y sin causarles desperfectos. Igual que si tratase de un Lego. La operación —un alarde de ingeniería— acaba de concluir con éxito.

Los trabajos arrancaron en realidad hace ya un par de años, en julio de 2020. Como explicaba entonces a Shine la compañía Shanghai Xian Wi Civil Engineering, primero los operarios excavaron y retiraron la grava y tierra situadas debajo de las edificaciones, formando en su lugar una enorme losa de hormigón. Luego reforzaron la estructura con acero y partieron cada base en dos: una mitad se dejó en la parcela; la otra se levantó con un potente sistema elevador con su casa encima.

Con las estructuras ya izadas quedaba el reto de moverlas. Para lograrlo los contratistas echaron mano de un transportador modular autopropulsado, pensado para grandes cargas, como tramos de puentes, y un sistema hidráulico que permite que la plataforma pueda subir y bajar sin grúas.

“Usamos tres de los transportadores para garantizar un viaje seguro y tranquilo. Un operaro con un panel de control manual en la parte delantera se encargaba de dirigirlos y también había más de diez trabajadores dentro del edificio, tanto arriba como abajo, para asegurarse de que no se produjeran daños durante el transporte”, señala Yang Jiangli, de la firma que se encargó de la operación.

We have lifted and moved five 1930s historic buildings, which were relocated three years ago, back to their former sites. The “home-coming” project took 43 days. It’s the largest relocation project in #Shanghai's history, with a total shifting distance (back and forth) of 2,088m. pic.twitter.com/WOXWZnWLoE