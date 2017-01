Lenovo hace crecer a su Yoga Book para crear una versión más económica

No tengo duda, Yoga Book fue uno de los dispositivos más interesantes del año pasado por su originalidad y avance de soluciones que pueden estar en los ordenadores del futuro. Aunque posiblemente no sea un equipo ideal para todos, como podéis comprobar en nuestro análisis.

El motivo de esta noticia es presentaros lo que se podía esperar, que Lenovo hiciera crecer el “concepto” hacia un tamaño más útil para la mayoría de usuarios, subiendo un par de pulgadas en el tamaño de su pantalla, y obviamente también crecen sus dimensiones. El nuevo Yoga Book sube hasta las 12,2 pulgadas.

Un Yoga Book con 12,2 pulgadas y menor resolución, también tiene menos RAM

Por lo demás nos encontramos con el mismo diseño, y la misma configuración basada en una pantalla y una superficie táctil que juntas conforman un equipo convertible.

Como se puede apreciar, el teclado no es convencional, está dibujado en la segunda superficie táctil. Es una tofntería que trate de explicaros cómo es, si tenemos un vídeo para ello:





La pantalla de 12,2 pulgadas y cuenta con una resolución de 1.280x800 píxeles. Que curiosamente es bastante inferior a la que tiene el modelo con 10 pulgadas: 1.920x1.200 píxeles. También han recortado la RAM a la mitad para dejarla en 2GB.

Es más grande, pero también bastante más económico: 300 dólares por la opción Android

Lo que sí queda igual es el procesador, un Intel Atom x5-Z8550. No hubiera estado mal que aprovechando la tendencia le pusieran puerto USB-C, pero no, no los lleva. Su batería es considerablemente mayor, los 10.500mAh dan para 15 horas de vida.

Ninguna de sus especificaciones nos hacen pensar en un super equipo, de hecho su precio es bastante competitivo: 300 dólares la versión Android, que es la que tuvimos ocasión de probar en formato más pequeño. Existirá otra con Windows 10. Eso son 200 euros menos que el modelo original.

Comentar que Lenovo tiene que oficializar el producto, ya que toda esta información e imágenes las tenemos al haber aparecido en Amazon. A continuación las imágenes que han salido de la página de venta: