Google entiende lo imposible: por qué cuando buscamos "Aguanchu bi fri" sale el vídeo que queríamos de Queen

Tendrá sus cosas, pero hay que admitir que el buscador de Google es casi mágico a la hora de entender lo que queremos y buscamos. El último ejemplo lo tenemos en títulos de canciones en YouTube que no sabemos escribir bien pero que aún así Google interpreta a la perfección.

Probad si no nos creéis. Buscad "Aguanchu bi fri" en YouTube. O "Aaaaa cigueña". O "a rili rili won". O "ebribare". Todos esos términos dan como resultado canciones en las que esa pronunciación tan nuestra trata de sonar como la real en inglés de algunos grandes éxitos. Puede que Queen, Disney, las Spice Girls o los Backstreet Boys salgan espantados, pero lo cierto es que Google usa un sistema relativamente simple para hacer esa mágica asociación.

Aguanchu bi fri, Google. Aguanchu bi fri

Probablemente más de una vez hayáis realizado una búsqueda "peregrina" en Google. Hoy mismo yo no recordaba el nombre del actor principal de Breaking Bad, pero quería tratar de recordar qué película había hecho con John Goodman, de quien sí recordaba el nombre.

¿Cómo lo he resuelto? Buscando en Google con los términos de búsqueda que sí recordaba "John Goodman película Breaking Bad actor". Listo: la película en cuestión era 'Trumbo'. Cuidado, porque quitar "película", por ejemplo, hace que esa búsqueda no dé los resultados deseados.

Esa mágica asociación de ideas que lleva a Google a saber lo que necesito es aún más llamativa con los pequeños, y si tenéis hijos que comienzan a hacer sus propias búsquedas seguro que os ha sorprendido ver cómo encuentran todo lo que buscan aunque no sepan muy bien cómo buscarlo.

Buscando música en YouTube de una forma especial

La cosa es aún más llamativa en las búsquedas de canciones en YouTube. Quienes no saben inglés o no lo dominan tanto como para saber escribir ciertas frases que aparecen en las letras de las canciones tienen en ese buscador a un verdadero aliado.

Me estoy ahogando. Me informa la tutora de quinto que sus alumnos se refieren a Uptown Funk como TOTOURO. Por el principio.

TOTOURO TOTOURO TO

Y buscan en YouTube TOTOURO. LOS NIÑOS SON LO MEJOR. pic.twitter.com/dZTxuYIbQH — El Hematocrítico (@hematocritico) 12 de marzo de 2019

Lo demostraban las búsquedas que mostraban en Twitter diversos usuarios y que encontraban resultados sorprendentes para todas esas búsquedas. Todos correctos, por sorprendente (y en ocasiones algo casi vergonzante) que parezca.

Así es como si escribes "Aguanchu bi fri" en el buscador de YouTube aparezca el videoclip de la canción "I want to break free" de Queen. Si pones "Aaaaa cigueña" sale "El ciclo de la vida", el tema principal de "El Rey León". Si buscas por "a rili rili won" aparece el vídeo de "Wannabe" de las Spice Girls, mientras que al buscar "ebribare" nos encontramos con el videoclip de "Everybody", de los Backstreet Boys.

Los ejemplos van aún más allá y hay búsquedas casi absurdas y que hacen un guiño al humor patrio y nuestro dominio del inglés. Entre los ejemplos, el "acachu filin", "pum pum pam rock", "eni ayuwoki", "buayas buayas" o incluso el impresionante "endaaa".

La magia no es tan mágica

¿Qué hay detrás de esa sorprendente forma de encontrar lo que buscábamos en Google? Pues algo que no es tan mágico como podríamos pensar: lo que hay detrás es el propio y enorme conjunto de clics de los usuarios. Son ellos los que acaban haciendo ese "trabajo sucio" que Google al final se encarga de ir puliendo con esos resultados.

Esos términos de búsqueda funcionan así de bien porque ya hay mucha gente que ha confirmado que corresponden a esos resultados en particular. Es decir: el buscador "aprende" de aquello en lo que la gente hace clic en los resultados. Si era el resultado correcto, el usuario consumirá el vídeo y no hará otra búsqueda igual: Google asumirá que ese era el resultado correcto.

Son por tantos los usuarios los que van perfilando esas respuestas correctas con sus acciones. Al hacer esas búsquedas y ver los resultados, hacen clic en aquellas que parecen más adecuadas (aunque no estén en primera posición) y eso hace que al introducirse más búsquedas de ese tipo Google al final posicione aquellas que considera correctas porque muchos usuarios han interactuado con ellas de esa forma.

Es un sistema que se aprovecha también en otros servicios de Google como su buscador original o en Google News: el algoritmo aprende por las búsquedas y asocia palabras clave (keywords) a los clics: con las búsquedas en las que hay un CTR (Click Through Ratio) alto ese algoritmo entiende que ese resultado mostrado es el más correcto y lo posiciona por encima de los demás.

Si un resultado correcto está más abajo, es que no ha tenido hasta el momento demasiados clics a pesar de ser el más adecuado, pero basta con que cierto número de usuarios -no sabemos cuántos- repliquen esa búsqueda y ese clic para que ese resultado se posicione como el primero.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con Google para ahondar en la cuestión,y desde allí Vicky Campetella, portavoz de YouTube nos explicaba cómo "con la función Smart Search de YouTube Music, no necesitas espic in inglis para encontrar tus canciones favoritas, desde 'maigüei', pasando por 'ai yas col tu sai' hasta incluso 'opaganiaestai'"

Esa función de búsqueda inteligente de Google con su Smart Search es precisamente la que se encarga de ir aprendiendo de todas esas interacciones que realizan los usuarios con este servicio para lograr unos resultados que, desde luego, son sorprendentes.

La magia efectivamente no era tal. Y aún así, lo parece, ¿no creéis?