15 años después, la industria musical discográfica recupera su volumen de ingresos pre-crisis, pero no en España

El cassette, el vinilo, y el CD lograron llevar a la industria musical discográfica a una época dorada que empezó a declinar cuando el iPod planteó un modelo distinto: el de las descargas. La industria se resintió, pero fue la llegada del streaming la que provocó una caída aún mayor de los formatos físicos.

Las cosas han mejorado desde entonces, y en la segunda mitad de la década de 2010 el streaming lo ha revolucionado todo, pero para bien: los ingresos de este segmento han ayudado a recuperar la envidiable salud que el mercado discográfico —ahora incluyendo streaming y descargas— tenía hace quince años en casi todo el mundo. En España, eso sí, la situación mejora pero no es tan halagüeña.

El streaming impulsa a toda la industria, pero el crecimiento se ralentiza

El informe de la IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) para el año 2019 mostraba el buen comportamiento de la industria musical discográfica. Cuidado: estas cifras se centran en esta parte del mercado, y no en la industria musical en general en la que también entran por ejemplo conciertos o merchandising.

Los ingresos por ventas físicas, streaming, descargas y derechos de autor generaron 20.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que sitúa esos ingresos al nivel que tenía esta industria hace quince años.

No se veía este nivel de ingresos desde 2003-2004, y entonces el panorama era muy distinto: la industria discográfica estaba absolutamente centrada en la venta de vinilos y sobre todo CDs.

La aparición del iPod y la iTunes Store cambió ese modelo: las descargas comenzaron a plantear una alternativa válida para los usuarios, pero eso provocó una clara reducción de las ventas de música en soportes físicos que jamás ha remontado: de los 20.000 millones de dólares que se recaudaban en 2003 por este ámbito hemos pasado a los 4.400 millones de 2019.

Afortunadamente el streaming ha equilibrado la balanza poco a poco. Aunque servicios como Spotify llevan más de una década con nosotros, su auge no se ha producido hasta la segunda mitad de la pasada década: desde 2014 el aumento de ingresos fue acelerándose, y hoy en día este es el principal motor de la industria.

Las suscripciones de pago crecieron un 24,1% a nivel global, y el número de usuarios creció hasta los 341 millones a finales de 2019, lo que deja clara la relevancia de un mercado que ha crecido de forma espectacular pero que desde la IFPI auguran que dejará de dar tan buenas noticias muy pronto.

De hecho, aseguran, "la pandemia del COVID-19 presenta retos inimaginables hace tan solo unos meses". El crecimiento del streaming ha sido menor en 2019 de lo que lo fue en 2018, y la pandemia parece que podría afectar a esta industria y hacer que ese crecimiento que se había experimentado en los últimos años se vea frenado.

El vinilo resurge con fuerza, y España es un ejemplo perfecto de ello

Aunque en el mercado global la industria musical discográfica ofrecía cifras realmente notables, en España las buenas noticias no eran tan notables.

El informe de Promusicae desde luego dejaba notas muy positivas, pero a diferencia de la recuperación a nivel global, en España los ingresos (que han crecido notablemente) se sitúan ahora al nivel de 2008.

En 2019 se recaudaron 296,4 millones de euros, una cifra ligeramente superior a los 291,5 de 2008. Aún estamos lejos de los más de 500 millones de euros que por ejemplo se recaudaron en 2003, por ejemplo, y parece difícil que con la situación actual se llegue a esos niveles en los próximos años.

EL impacto del segmento del streaming es también claro en España: hay más de 10 millones de usuarios en España usando servicios de streaming de música, de los cuales 3 millones cuentan con suscripciones de pago. Esa última cifra es especialmente relevante porque estas suscripciones generan el triple que el streaming con publicidad (como las cuentas gratuitas de Spotify).

Hay datos sorprendentes en nuestro país sobre todo en el impulso de las ventas de formatos físicos, que crecen un 7,2% sobre todo gracias a un formato que desde hace años ha ido ganando fuerza: se trata de los discos de vinilo, que generaron un 56,3% más de ingresos que el año anterior.

En Promusicae se muestran pesimistas con el futuro inmediato del mercado, que según sus estimaciones "se cobrará una factura de al menos 100 en pérdidas directas" debido a la crisis por la pandemia de coronavirus.

