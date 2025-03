Sólo hay un claro ganador con los nuevos aranceles del 25% a todos los coches no fabricados en EEUU: Tesla, por supuesto

Tras amenazar con ello en reiteradas ocasiones, Donald Trump ha terminado por aprobar un arancel de un 25% a todos los coches que entren por sus fronteras. Da igual que el automóvil se fabrique en Europa, Brasil o México o canadá (con quienes tiene un marco económico especial).

La única vía libre para que la importación del coche sea un poco más barata es que cuente con componentes estadounidenses. Si el coche, por ejemplo, se fabrica en México no pagará aranceles por al parte correspondiente a las piezas con origen en Estados Unidos. Lo mismo si, por ejemplo, se fabrica en Estados Unidos pero sus motores llegan desde uno de estos dos países vecinos. En ese caso, sólo se pagará por esa pequeña parte.

El impacto de la medida será alto para los consumidores. Se calcula que los coches se encarecerán entre 4.000 y 12.000 dólares, dependiendo del valor del mismo y de la presencia de componentes estadounidenses en su interior.

La medida tiene como intención evidente atraer la producción de los automóviles al país. Hay que tener en cuenta que, según la Casa Blanca, en 2024 se compraron en Estados Unidos 16 millones de coches. De ellos, la mitad provenían de fuera de sus fronteras. Y aseguran que, de los ocho millones fabricados en Estados Unidos, el 50% de sus componentes provenían también de fuera "y probablemente esté más cerca del 40%", según sus cálculos.

Entre los principales afectados por la medida, Bloomberg nombra a Volkswagen que exporta a Estados Unidos el 80% de sus ventas en el país. Le siguen Hyundai-Kia (65%), Mercedes (63%), Renault-Nissan-Mitusbishi, BMW y Toyota (que también están por encima del 50%).

Pero, por supuesto, levantar estos aranceles también tiene ganadores. Uno de ellos es Ford que solo importa el 21% de los coches que vende en el país. La cifra es menor que la de Honda (35%) o General Motors (45%), algunos de sus grandes rivales.

Aunque, desde luego, el mayor beneficiado es Tesla.

Tesla, la gran beneficiada

Desde que la aplicación de estos nuevos aranceles se confirmara, todos los ojos se han puesto en Tesla. Elon Musk, CEO de la compañía y uno de los hombres más relevantes en este segundo mandato de Donald Trump, no ha dudado en echar balones fuera desde su cuenta de X.

Pincha en la imagen para ir al tweet original

En respuesta a un usuario de X que dejaba entrever que Tesla saldría ganando con los nuevos aranceles, Elon Musk ha respondido que "es importante señalar que Tesla no ha salido indemne de este problema. El impacto de los aranceles sobre Tesla sigue siendo significativo".

Pincha en la imagen para ir al tweet original

La respuesta contrasta con las publicaciones que la propia compañía ha estado haciendo en X. El pasado 23 de marzo, Tesla presumía de tener los coches más made in America del mercado.

Hay que tener en cuenta que la compañía de coches eléctricos ha estado en el punto de mira desde que se confirmara el papel de Elon Musk en el nuevo Gobierno de Estados Unidos. Las decisiones que se han ido tomando han afectado menos a la compañía de Musk que al resto de sus rivales. Su posición de líder en el mercado le beneficia a la hora de quitar las ayudas a la compra de coches eléctricos y hasta el propio Donald Trump ha hecho campaña a favor de la compañía como respuesta a los ataques que Tesla ha recibido dentro y fuera de Estados Unidos.

En Electreck especifican que presentar a Tesla como ganadores es algo así como ser el tuerto en el país de los ciegos. "No importa cómo los fanáticos de Tesla o, más concretamente, los accionistas de Tesla estén tratando de enmarcar esto. No es bueno para nadie, incluido Tesla".

Señalan que aunque la compañía ensambla sus coches en Estados Unidos, el acero y aluminio utilizado llega desde fuera de las fronteras del país. El 25% de sus componentes llega desde México "y una cantidad no especificada desde Canadá".

Pese a ello, es evidente que el impacto sobre sus cuentas será inferior que sobre sus rivales. Todo lo que suponga un importante encarecimiento de sus rivales es beneficioso para la compañía cuyo precio también debería ser más alto pero tendrá mayor facilidad para absorberlo de forma parcial o total.

Señalan en The New York Times que Tesla ha estado perdiendo terreno en los últimos meses frente a los Chevrolet Equinox E.V. y el Ford Mustang Mach-E. Ambos son modelos que se fabrican en México y, por tanto, deberían ver aumentado su precio en mayor medida que los Tesla Model Y.

De los coches eléctricos más vendidos en Estados Unidos el año pasado, Hyundai empezó a fabricar su Ioniq 5 en Estados Unidos el año pasado pero produce sus baterías (el elemento más caro del coche) en Corea del Sur. El Honda Prologue se ensambla en México. Y tampoco se producen en Estados Unidos coches como el Volkswagen ID.7 o el Porsche Taycan.

Son estas últimas compañías, las que no producen sus coches en Estados Unidos, las que más problemas tendrán para competir en precio con los modelos de Tesla, señalan en The New York Times. Ponen como ejemplo a Volkswagen que solo fabrica en Estados Unidos el Volkswagen ID.4 y a Audi y Porsche que exportan todos sus vehículos desde México o Europa.

Lo mismo le sucede a Toyota que aunque sí ensambla numerosos coches en Estados Unidos, exporta allí más de la mitad de su volumen de ventas. Según apuntan algunos analistas para Bloomberg, el beneficio operativo de Toyota se puede reducir en un 6% y más de la mitad en el caso de Nissan que ya pasaba por serias dificultades en el país.

