NIU KQi 2 Pro, KQi 3 Sport y Pro, primeras impresiones: a la conquista del transporte urbano con Xiaomi en el punto de mira

No vamos a descubrir nada a nadie si decimos que los patinetes son una realidad en las grandes ciudades. Y, además, ilustran a la perfección el concepto de "nueva movilidad", la cual ha explotado en los últimos años. En este contexto, NIU quiere hacerse con su espacio propio y llega con tres patinetes, a los que pronto se les sumarán otros dos nuevos modelos, y que apuntan directamente a Xiaomi como gran rival.

NIU es una empresa china conocida en España por sus pequeños vehículos eléctricos. Hasta ahora, sus scooters han sido las más representativas en nuestro país. De hecho, dos de ellas se colaron en el listado de las mejores nueve motos eléctricas que puedes comprar por menos de 6.000 euros. Además, ofrecen sus servicios como Cabify, que explotan el terreno de las motos eléctricas compartidas bajo el nombre de Movo.

Ahora, NIU pone el punto de mira en los patinetes. En 2021 se vendieron en nuestro país 285.500 unidades de patinetes y en 2022 se superarán las 300.000 unidades. En apenas unos años, el patinete ha pasado de ser un juguete a convertirse en un medio de transporte intermodal para miles de personas en nuestro país.

De hecho, según un informe también de World Economic Forum y recogido por NIU, Madrid es la segunda ciudad del mundo con más vehículos de dos ruedas compartidos (6.500 patinetes en septiembre de 2021). Es decir, en la suma de motocicletas y patinetes. Barcelona y Valencia (4.600 y 1.400 patinetes) también son ciudades que se encuentran entre las diez dondeeste tipo de vehículos es más popular.

Atendiendo a estos datos, NIU ha decidido entrar en la venta de patinetes a particulares con tres modelos que atacan, directamente, a los segmentos en los que Xiaomi es más fuerte, entre los 499 y los 699 euros, con los denominados KQi2 Pro y KQi3 Sport y Pro. Además, entre sus próximos lanzamientos ya plantean mejorar el acceso a su gama, con una nueva opción de 399 euros (KQi1), y ofrecer una opción aún más potente, con el nombre de KQi3 Max.

Ficha técnica de los NIU KQi2 Pro y KQi3 Sport y Pro

NIU KQi2 Pro NIU KQi3 Sport NIU KQi3 Pro VELOCIDAD Hasta 25 km/h. Hasta 25 km/h. Hasta 25 km/h. DIMENSIONES Y PESO 1.147 mm de largo, 133 mm de ancho y 520 mm de alto. Plegado: 1.147x520x520mm. Peso: 18,4 kg. 1.173 mm de largo, 170 mm de ancho y 540 mm de alto. Plegado: 1.173x504x542mm. Peso: 18,4 kg. 1.173 mm de largo, 170 mm de ancho y 540 mm de alto. Plegado: 1.173x504x542mm. Peso: 20,3 kg. CARGA MÁXIMA 100 kg 100 kg 100 kg AUTONOMÍA Más de 40 kilómetros. Más de 40 kilómetros. Más de 50 kilómetros. BATERÍA 365 Wh (48 Voltios) Motor de 300W. 600 W de potencia máxima. Tiempo de carga: 7 horas. 365 Wh (48 Voltios) Motor de 300W. 600 W de potencia máxima. Tiempo de carga: 5 horas. 465 Wh (48 Voltios) Motor de 350W. 700 W de potencia máxima. Tiempo de carga: 5 horas. SEGURIDAD Freno de disco delantero. Frenada regenerativa. Neumáticos con cámara. Luces delantera y trasera. Freno de disco delantero. Frenada regenerativa. Neumáticos con cámara. Luces delantera y trasera. Freno de disco delantero y trasero. Frenada regenerativa. Neumáticos con cámara. Luces delantera y trasera. CONECTIVIDAD Aplicación propia de NIU Aplicación propia de NIU Aplicación propia de NIU PRECIO 499 euros. 599 euros. 699 euros.

Una apuesta en el segmento más competido

La apuesta que NIU hace con el desembarco de sus patinetes en nuestro país es de lo más ambiciosa. La compañía china llega con tres proposiciones en los que los precios se escalan en tramos de 100 euros y que atacan directamente al segmento más competido en estos momentos: la movilidad intermodal.

Si hablamos de rasgos propios, hay que mencionar que los tres patinetes de NIU son productos bien terminados y construidos. Es cierto que pesan bastante más que su competencia (el Xiaomi Mi Electric Scooter 3 está en los 13 kg) pero con estos productos de NIU se tiene la sensación de tener entre manos un producto mejor acabado, más estable y, en definitiva, más redondo.

Además, NIU ha pretendido diferenciarse con pequeños detalles que aportan un plus de calidad a tener muy en cuenta, especialmente si lo que buscamos es un patinete para movernos asiduamente en un entorno urbano.

La tracción de los patinetes de NIU es siempre trasera y sus ruedas son neumáticos con cámara. En mi opinión, la posibilidad de un pinchazo compensa las prestaciones de los neumáticos sólidos, con un manejo más cómodo y una mayor seguridad cuando estamos a los mandos, especialmente si las condiciones del pavimento se complican con agua.

En materia de conectividad, la aplicación propia de NIU ofrece datos relevantes sobre los kilómetros recorridos, permite bloquear el acceso al patinete y, además, recoge el número de ciclos de carga soportados por su batería. Según la marca, se garantizan 1.000 ciclos de recarga antes de perder prestaciones.

A los mandos de los KQi 3 Pro y KQi 2 Pro

La sensación que he tenido cuando me he bajado de los NIU KQi 3 Pro y KQi 2 Pro ha sido realmente buena y se entiende el público al que van enfocado cada uno de ellos, lo que reafirma los tramos de precios establecidos por la marca.

Durante nuestra prueba tuvimos la oportunidad de examinar ambos aparatos en una subida larga y exigente. Y en ambos casos se cumplieron nuestras expectativas. Vaya por delante que mi peso es de unos 70 kg, lo que puede ser diferencial a la hora de ponerse a los mandos de cualquier de estos dos productos.

El NIU KQi 2 Pro es muy estable y sorprende por su agilidad. Pese a contar con un motor y batería ligeramente más pequeños, compensa con creces los dos kg de peso que hay de diferencia entre ambos modelos. De hecho, tengo la sensación de que, encima del patinete, esta diferencia es aún mayor. En cuesta, no hubo rastro de posibles desfallecimientos y aguantó sin rechistar los 25 km/h exigidos. Donde sí se notan mayores diferencias es en los frenos. Es aquí y en la aceleración instantánea donde el NIU KQi 2 Pro sufre más en comparación al, hasta ahora, modelo tope de gama.

El NIU KQi 3 Pro es un patinete realmente redondo. La sensación entre las manos es de estar ante un verdadero vehículo para circular entre el tráfico (a continuación ahondaré en esto). Las sensaciones las aporta, sobre todo, una anchura mayor en la base (17 centímetros) y en el manillar (54 centímetros). Se nota un producto bien acabado y donde el peso, más que incomodar, se agradece para salvar con mayor seguridad los pequeños bordillos o baches que nos encontremos por el camino.

Si el NIU KQi 2 Pro se había movido con solvencia en la cuesta en la que tratamos de buscarle las cosquillas, este hermano mayor ni se inmutó en su particular examen. Sí es cierto que se pierde parte de la agilidad conseguida con el NIU KQi 2 Pro, pero la sensación de seguridad aportada merece ese peso extra. Además, sus dos frenos de disco y su poderosa aceleración garantizan salir de un apuro en cualquier momento.

200 euros de diferencia y dos públicos bien diferenciados

Podríamos pensar que escalar el producto en tramos de cien euros puede llevar al cliente a ese "por un poquito más, me cojo el superior". Pero, en este caso, la oferta de NIU es tan redonda en cualquiera de los dos productos que es lógico que cada uno tenga su propio público y se ofrezca como una compra inteligente en función de las demandas que cada cliente le ponga.

Si la intención es contar con un patinete en casa para trayectos cortos y ocasionales, el NIU KQi 2 Pro es una opción más que solvente. También si nuestra intención es complementar los trayectos con el coche o el transporte público. En este caso, agradeceremos un menor peso y tamaño. Eso sí, para hacer recorridos a diario y más largos, recomiendo dar el salto a uno de los hermanos mayores, a menos que la mayor parte de los mismos se realicen por carril bici segregado o parque.

Si, por el contrario, buscamos un medio de transporte alternativo a lo que puede ser una bicicleta, el NIU KQi 3 Pro es una muy buena opción. Aquí si creo que el doble freno de disco merece la pena los 100 euros de diferencia. Mis sensaciones fueron las de contar con un verdadero vehículo entre manos, con el que no pasar miedo circulando por la calzada, incluso en una ciudad tan poco amigable como Madrid.

Es cierto que el mayor peso y sus dimensiones pueden echar para atrás a algunos usuarios, pero compensa con lo que se gana en estabilidad y seguridad a los mandos. La recomendación en este caso es que, si vamos a utilizar el patinete intensamente, con trayectos exclusivos en este medio de transporte y la mayor parte de ellos se realizan por carretera, este NIU KQi 3 Pro es una de las mejores opciones.