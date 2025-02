"No son críticos": Estados Unidos está empezando a desmantelar la red de carga para coches eléctricos, según filtraciones

Donald Trump tenía un objetivo claro en su llegada a la Casa Blanca: desmantelar cuantas políticas de la Administración Biden pudiera. Dentro de lo que fomentó el anterior ejecutivo, se encontraban medidas para acelerar la descarbonización mediante la apuesta por energías renovables y los coches eléctricos.

Tras un movimiento que puso patas arriba las aspiraciones de EEUU con el coche eléctrico, The Verge y CPR News afirman que pronto se dará un paso más: a desmantelar miles de puntos de carga de coches eléctricos por todo el país, además de retirar los coches eléctricos comprados por el Gobierno de Biden.

Edificios federales sin enchufe. La Radio Pública de Colorado fue el primer medio en hacerse eco de esto. Aseguran haber tenido acceso a un correo electrónico interno y varias fuentes que apuntan a que la Administración de Servicios Generales, o GSA, está trabajando para alinearse con la actual administración. Y eso implica cerrar estaciones de carga.

La GSA se encarga de administrar edificios que son propiedad del Gobierno federal, tarea que realiza por todo el país. Según un correo electrónico que ha podido ver The Verge, la GSA planea anunciar el cierre gradual de la red de cargadores en algún momento de la semana pasada. Algunas oficinas ya habrían empezado a tirar del enchufe y en otras, en las que existen contratos con los suministradores de red, los cargadores se deshabilitarán una vez expiren dichos contratos.

Al punto limpio. Cuando esto pase, ni los vehículos propiedad del Gobierno ni los particulares de los trabajadores podrán cargar en esos puntos. Durante el mandato de Biden, la GSA se encargó de implementar un plan presidencial para eliminar gradualmente el uso de vehículos propulsados por gas. La idea era que, de los 650.000 vehículos que posee el Gobierno federal, más de la mitad fueran sustituidos por eléctricos.

Es por ello que se empezaron a instalar puntos de recarga en edificios federales, pero con el nuevo plan en marcha y la intención de no pasarse a los coches eléctricos, esos cargadores ahora no tendrían sentido. Según la propia entidad, en marzo del 2024 se habían encargado más de 58.000 vehículos eléctricos y, a los 8.000 puntos de recarga en edificios gubernamentales, se añadirían pronto otros 25.000.

Antes y después de Trump

“No son críticos para la misión”. Había un mapa que mostraba en tiempo real la ubicación y estado de estos puntos de carga, pero la única forma de consultarlo es mediante WayBack Machine, puesto que ese apartado de la web fue borrado hace unos días.

Según las fuentes de The Verge y CPR, los vehículos eléctricos que ya tenían se dejarán de utilizar, pero no está claro si se venderán o se guardarán. Y el mensaje emitido por la GSA en las comunicaciones filtradas no podría ser más claro: “hemos recibido instrucciones de que todas las estaciones de carga propiedad de la GSA no son críticas para la misión”.

No deja títere con cabeza. En Wired se hicieron eco del plan de la GSA para vender aproximadamente 500 edificios como parte de los esfuerzos del Gobierno de Trump para “limpiar” la Administración pública, algo que también está alineado con el departamento DOGE que lidera Elon Musk.

Lo más llamativo de todo esto es que la GSA y el Gobierno no sólo no vayan a pasarse al coche eléctrico, sino que desmantelen puntos que impidan que los trabajadores de esos edificios puedan cargar sus coches eléctricos particulares mientras están en su puesto laboral.

Imágenes | Gage Skidmore, Mariordo

