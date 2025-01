Estados Unidos ha viajado al pasado: lo primero que ha hecho Trump ha sido cancelar la eólica y anunciar más perforaciones

En menos de 24 horas tras su asunción como el 47º Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha empezado a firmar actas ejecutivas para revertir todas las políticas de la administración Biden.

Declaración de intenciones. Hay un dicho muy famoso que dice: “Quien avisa no es traidor”, así que no tendría que pillarnos por sorpresa las nuevas medidas del tomadas por Trump, quien bajo el lema "Make America Great Again" basó su campaña bajo la promesa de más perforación de petróleo y la eliminación de las políticas energéticas y climáticas establecidas durante la administración anterior. Sin embargo, la celeridad de los hechos es lo que más llama la atención, porque en la tarde del 20 de enero, el mismo día de la investidura, Trump firmó el acta de la declaración de emergencia energética nacional.

"Drill, baby, drill". Otra de las célebres frases del recién proclamado Presidente de los EEUU, referida a sus prioridades sobre la perforación de petróleo. En su discurso inaugural afirmó: "Volveremos a ser una nación rica, y es ese oro líquido bajo nuestros pies lo que ayudará a lograrlo". No obstante, esta era una premisa que no ha resultado sorprendente, sobre todo después de que eligiera al ejecutivo de combustibles fósiles de Liberty Energy, Chris Wright, para dirigir el Departamento de Energía. Además, la industria del petróleo y gas donó más de 75 millones de dólares a la campaña de Trump, como la compañía Chevron y financiadores como Citibank.

En cuanto a la rapidez de sus acciones, el subdirector del programa climático de Greenpeace US, John Noel, ha explicado a The Guardian que las órdenes de Trump en su primer día reflejan donde están las lealtades de su administración y las prioridades están lejos del público estadounidense, pero si de los principales donantes de campaña.

Exportando el petróleo. Durante su discurso como recién nombrado Presidente, prometió renombrar el Golfo de México y aprovechar las reservas de petróleo y gas estadounidenses para ofrecerlo "a todo el mundo". En esta "liberación" de petróleo y gas, el enclave estratégico al que se refiere es el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR) de Alaska, un espacio natural con una expansión de 7,6 millones de hectáreas. La fijación por esta zona se debe a se lo prometió al magnate Elon Musk si salía elegido.

¿El fin de la energía eólica? Entre las diferentes medidas, Trump ha decidido suspender temporalmente los permisos para proyectos de energía eólica en la Plataforma Continental Exterior. Como recoge la nota de prensa de la Casa Blanca, la decisión busca evaluar de manera más profunda los impactos económicos, la seguridad nacional y los posibles efectos sobre el medio ambiente.

No obstante, desde otros medios apuntan que la orden también responde a la presión de sectores que prefieren otras fuentes de energía y la necesidad de revisar los efectos de los parques eólicos en el entorno y las comunidades cercanas. La suspensión incluye tanto nuevos permisos como una evaluación de los proyectos existentes.

No deja títere sin cabeza. En cuanto a los vehículos eléctricos, Trump ha criticado abiertamente los esfuerzos de las políticas de Biden por promoverlos y los ha calificado como "mandato". En esta nueva orden, el actual presidente ha buscado eliminar incentivos para la adopción de autos eléctricos y suspenderá financiación para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Además, el ejecutivo ha anunciado su intención de debilitar los estándares de emisiones de los vehículos, lo que representa un retroceso significativo en los esfuerzos de protección ambiental.

Adiós a los acuerdos de París. En esta línea de volver a los combustibles fósiles, porque ya lo hizo durante su primer mandato, anunció que vuelve a abandonar París. Desde el New York Times han preguntado a un grupo de expertos, quienes han advertido que esta medida, sumada a las otras decisiones, supondrá un socavamiento del progreso logrado en la administración Biden, que había establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones en un 61% por debajo de los niveles de 2005 para 2030.

¿Cómo está el mercado? Los días previos a la sesión de investidura de Trump ha generado un período de inestabilidad en los mercados energéticos. Por un lado, los precios del crudo de EEUU han caído un 4% y el de Brent un 2%, mostrando así la incertidumbre sobre la demanda global y la posible eliminación de recortes de suministro por parte de la OPEP+. Por otro lado, las empresas renovables han registrado una caída importante en la bolsa, entre las que se encuentra Acciona, Acciona Energía o Solaria. No obstante, los analista han destacado en Reuters que la situación puede cambiar por un interés creciente en la inversión sostenible a largo plazo.

Las previsiones. Estas primeras acciones de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca han marcado una línea de como van a ser los futuros cuatro años en tanto política energética y ambiental en el país. El enfoque está claro que se va alinear con los intereses de las grandes corporaciones del sector energético, pero estas decisiones generarán un impacto significativo en los esfuerzos por combatir el cambio climático y en la estabilidad de los mercados energéticos. El mejor síntesis es lo que está ocurriendo en California con los incendios forestales, donde estas políticas afectan a los fenómenos extremos y si no se pone un freno, es una bola de nieve.

