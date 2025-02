Dos vídeos muestran cómo 80 personas de un avión han salvado la vida en el último accidente aéreo. Hay explicación triple

Tras el trágico accidente del mes pasado entre un avión de American Airlines y un helicóptero del ejército de Estados Unidos que dejó 67 muertos, el lunes se vivió una escena similar cuando se produjo un aterrizaje forzoso del vuelo 4819 de Delta Air Lines en Toronto. Dos vídeos mostraban con crudeza la escena que vivieron las 80 personas que iban a bordo y que acabó con el avión volteado. Y, sin embargo, no terminó en tragedia. ¿Cómo pudieron salvarse?

El “milagro”. El vuelo 4819 de Delta Air Lines, operado por Endeavor Air, realizó un aterrizaje aparentemente normal en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto hasta que, de repente, todo salió mal. Apenas comenzaron a tocar la pista las ruedas, el avión se deslizó, golpeó su ala derecha, giró sobre su eje y terminó boca abajo en llamas, dejando una escena de caos absoluto.

Pero como decíamos, y a pesar de la violencia del accidente, los 80 pasajeros y tripulantes lograron sobrevivir, aunque 18 resultaron heridos, incluyendo un adulto y un niño en estado crítico, aunque ya fuera de peligro.

El impacto y la lucha por escapar. Contaban en el Washington Post en un reportaje del accidente que los pasajeros describieron el impacto como “chocar contra una pared” antes de que el avión se volteara. Al quedar boca abajo, muchos permanecieron suspendidos por sus cinturones de seguridad, viendo cómo el combustible se deslizaba por las ventanas y el fuego consumía parte de la aeronave.

Pete Carlson, un paramédico a bordo, logró desabrocharse y dejarse caer al techo del avión, ahora convertido en el suelo, antes de ayudar a otros a liberarse de sus asientos. Mientras tanto, los pasajeros, en estado de shock, colaboraban entre sí para salir lo más rápido posible. Un video grabado por Pete Koukov, otro pasajero, mostraba a la tripulación organizando la evacuación con instrucciones firmes y urgentes, guiando a la gente a través de las puertas de emergencia en un avión invertido, un escenario poco común en accidentes aéreos. En el exterior, los bomberos rociaban el fuselaje con espuma, mientras el humo negro y las llamas dificultaban la visibilidad en plena tormenta de nieve.

Cómo se evitó la tragedia. Frente a muchas otras catástrofes aéreas más o menos recientes, los expertos han ido detallando estos días cómo fue posible el “milagro”. En realidad y como veremos, no hay un único factor, sino varios que ayudaron a que finalmente no se contara ni un solo fallecimiento. Tres fueron los factores principales que pasamos a describir.

Diseño del avión y medidas de seguridad. El Bombardier CRJ900, como todos los aviones comerciales modernos, está construido con estándares denominados como "crashworthiness", lo que significa que su estructura, cinturones de seguridad y asientos están diseñados para maximizar la supervivencia en caso de impacto. A este respecto, la cabina absorbió gran parte de la fuerza del choque sin desintegrarse, permitiendo a los pasajeros salir con vida.

Según Graham Braithwaite, experto en aeronáutica de la Universidad de Cranfield, estos elementos fueron fundamentales para que los pasajeros resistieran el impacto del vuelco sin lesiones fatales. El profesor Michael J. McCormick, de la Universidad Embry-Riddle, destacaba en el Post que la ingeniería y regulaciones aeronáuticas han avanzado tanto que accidentes que en el pasado habrían sido letales ahora pueden resultar en supervivencia total.

Actuación de la tripulación. Igual de importante que el diseño de la aeronave resultó el entrenamiento de la tripulación, determinante para organizar una evacuación rápida y efectiva. A pesar de la confusión y el caos, lograron mantener el orden y sacar a todos del avión en cuestión de minutos, incluso con la aeronave volcada.

Aquí es importante recordar que las normativas de la Administración Federal de Aviación (FAA) exigen que cualquier avión con más de 44 pasajeros pueda evacuarse en menos de 90 segundos. Sin embargo, en este caso, la evacuación fue más compleja porque el avión estaba volcado, dificultando la orientación y salida de los pasajeros.

Respuesta inmediata de los equipos de emergencia. La tercera de las patas clave. Las autoridades aeroportuarias de Toronto actuaron con suma rapidez, asegurando la zona y evitando que el fuego se extendiera a los depósitos de combustible. Los primeros reportes de control aéreo confirmaron la gravedad de la situación: "El avión está boca abajo y en llamas", lo que llevó a una rápida movilización de los equipos de rescate.

Según las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los equipos de rescate deben responder en menos de dos minutos. En este caso, los bomberos y paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos, sofocaron el incendio y ayudaron a evacuar a los pasajeros.

Causas del accidente. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del accidente, se sabe que el aterrizaje ocurrió bajo condiciones de viento de hasta 70 km/h y nieve acumulada en la pista tras dos tormentas recientes. Así todo, el jefe de bomberos del aeropuerto descartó problemas con la pista, lo que sugiere que otros factores, como un fallo mecánico o un error humano, podrían haber influido.

Sea como fuere, en un contexto donde recientes accidentes aéreos han resultado en tragedias fatales, la supervivencia total de los pasajeros del vuelo 4819 es un testimonio real del avance en ingeniería aeronáutica, protocolos de seguridad y respuesta de emergencia. Aunque las imágenes del avión incendiado y volcado sugieren un desastre inevitable, la combinación de estos factores permitió evitar lo peor.

Como subrayaba Carlson en su entrevista, tras salir del avión solo pensaba en una cosa: "No me importaba el frío, no me importaba cuánto tenía que caminar, lo único que queríamos era estar fuera del avión".

