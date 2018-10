Xiaomi Mi MIX 3: todo lo que creemos saber de este móvil con cámara extraíble y 10 GB de RAM

La serie Mi MIX nació como una especie de spin off de los Mi, los buques insignia de Xiaomi, más centrado en la estética y en el diseño. No obstante, su ciclo de renovación sigue otras vías y este año al parecer veremos dos Mi MIX, esperando un Xiaomi Mi MIX 3 que ha sido filtrado en varias ocasiones tras un primer Xiaomi Mi MIX 2S que ya pasó por nuestra mesa de análisis.

Como estirpe innovadora, en este caso se espera que el segundo MIX del año 2018 venga con un cambio para ese frontal caracterizado hasta la fecha por esconder la cámara frontal en el marco inferior, buscando maximizar el aprovechamiento de la superficie sin recurrir a muescas. Aunque el otro aspecto que también ha llamado la atención de todo lo filtrado y anunciado son esos 10 GB de RAM, demos un repaso de todo lo que veríamos en el Mi MIX 3.

Un procesador conocido, una RAM por conocer

Hablamos de aspectos filtrados y confirmados, porque en el caso de esos 10 GB de RAM la información nos llegaba de la propia cuenta de Twitter de Xiaomi. De este modo, los chinos se pondrían en la cabeza de la carrera de la RAM, siendo el primer móvil Android que incluye esta cantidad de memoria.

Para almacenamiento se habla de hasta 512 GB de memoria interna y nada de ampliar con microSD, y teniendo en cuenta que los 10 GB serían una de las posibles opciones en cuanto a RAM habría cinco modelos:

6 GB RAM / 64 GB ROM

6 GB RAM / 128 GB ROM

8 GB RAM / 128 GB ROM

8 GB RAM / 256 GB ROM

10 GB RAM / 512 GB ROM

Todos ellos, eso sí, con el procesador en común: el Snapdragon 845. Aunque esto choca con las informaciones que hablaron de que sería un móvil con soporte a redes 5G, dado que este procesador de Qualcomm no lo es y el fabricante de momento no ha presentado ningún otro chip más nuevo.

We've successfully tested 5G data connections on Xiaomi phones, and we can't wait for the official rollout of 5G next year! 🎉🎉



5G download speeds are more than 10X faster than 4G speeds. What's everyone looking forward to the most? ⚡⚡️⚡️ https://t.co/vLAH3wosni — Donovan Sung (@donovansung) 3 de septiembre de 2018

Para dar de comer a todo y a lo que veremos a continuación, que no es poco, se dice, se comenta, se rumorea que habrá una batería de 4.000 miliamperios/hora, como la del Huawei Mate 20. Contaría también con carga rápida Quick Charge 4.0+, así como carga inalámbrica también rápida (aunque sin alcanzar la velocidad de la carga por cable), teniendo soporte según Xiaomi para cargadores inalámbricos de 10 vatios y superiores (sin determinar de momento su límite).

A la última con una moda no tan nueva

Pero lo que se nota por fuera es que Xiaomi se sube al tren de los módulos extraíbles para (al menos) una cámara, aunque de manera distinta a lo que hemos visto y probado en el OPPO Find X y lo parece que veremos también en el Honor Magic 2. En vez de un módulo interno que sale a petición (cuando la app de cámara lo llama), se trata de un frontal deslizable, al estilo de la BlackBerry Priv, pero hacia abajo, de modo que este frontal deja ver el módulo frontal con las dos cámaras.

Un despejado frontal que contaría con un panel AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles y aspecto 19.5:9. No tenemos el dato del aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla, con el cual suele haber algo de discusión por la manera de calcularlo (de si se tienen en cuenta los bordes o no). Pero probablemente esté por encima del 90% o casi alcanzándolo, al no haber rastro de muescas o notch.

Tres cámaras ya son el pasado

Al parecer lo que veremos son no tres, sino un total de cuatro cámaras en este nuevo Mi MIX. No 1 + 3 tal y como hemos visto en parte de los topes de gama de Huawei, como el Huawei P20 Pro o el Huawei Mate 20 Pro, sino 2 + 2, es decir, dos traseras y dos frontales.

Se ha confirmado un sensor de 16 megapíxeles en la parte trasera, con lo que parece una lente estándar que podría tener gran angular, y otro que sería de 13 megapíxeles con zoom óptico 2x. Esto se aprovecharía para el tan demandado modo retrato, de modo que no recayese toda la responsabilidad del desenfoque en el software.

El Mi MIX 3 se sumaría también a la cámara súper lenta a 960 frames por segundo, aunque no se sabe cuál será la resolución máxima y si llegará a competir con Samsung y Sony, cuyos móviles ya lo hacen en FullHD. Eso sí, son 960 fps interpolados a partir de 240fps, no nativos.

Para las cámaras frontales habría una combinación de dos sensores de 24 megapíxeles, a diferencia de los 5 que llevaba el sensor único del Xiaomi Mi MIX 2S o el del Xiaomi Mi 8. El partido que se le saque a esta dupla probablemente se centre también en el bokeh en la parte subjetiva, quizás ofreciendo el gran angular que vemos en algunas propuestas como la del Google Pixel 3 XL.

5G, Wifi 5 y Bluetooth 5.0

En cuanto a la conectividad, hemos hablado del 5G pero no del resto de redes y tecnología. Al Mi MIX 3 se le espera con NFC (quizás no para todas las veriones) y WiFi 5 como mínimo, con compatibilidad con WiFi 4, GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0 y USB tipo C, sin la compañía del minijack de auriculares (aunque suelen incluir el conector minijack 3,5 milímetros - USB tipo C).

No sabemos si esa cámara doble frontal estará implicada en un sistema de reconocimiento facial avanzado como el que vimos en el Xiaomi Mi 8, pero lo que no parece que vaya a incluir es la lectura de huellas en pantalla que sí llegó al Mi 8 Explorer Edition. Disponible en cuatro colores (verde, negro, esmeralda y azul) y quizás con una edición en cerámica, se espera que mantenga el lector de huellas en la parte trasera y que tenga un botón propio para el asistente virtual Xiao AI al estilo del de Bixby en los Galaxy.

Ficha técnica del Xiaomi Mi MIX 3 según las filtraciones

Xiaomi Mi MIX 3 Pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas 19.5:9Resolución 2.340 x 1.080 píxeles, Gorilla Glass Procesador Snapdragon 845 Memoria RAM 6 GB / 8 GB / 10 GB Almacenamiento 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB Cámaras traseras 16 megapíxeles + 13 megapíxeles (Zoom 2X) Flash Dual LED, vídeo 4K, súper lenta 960fps Cámaras frontales 24 megapíxeles + 24 megapíxeles

Flash LED Batería 4.000 mAh

Carga rápida + Carga rápida inalámbrica Conectividad 4G/5G, WiFi 5/4, Bluetooth 5.0, GPS

USB tipo C, NFC Otros Lector de huellas trasero

Colores negro, azul y verde

Un otoño cargado de novedades

Queda muy poco para salir de dudas, ya que la marca convocó el evento para pasado mañana jueves día 25 de octubre. No sabemos si aprovecharán la coyuntura para anunciar alguna novedad más, pero el que se erige como protagonista a todas luces es este Xiaomi Mi MIX 3 que promete ser un digno rival para la competencia en este último trimestre del año.

Are you ready for a new era of Art x Technology? #MiMIX3 pic.twitter.com/odR1e0sMmY — Mi (@xiaomi) 16 de octubre de 2018

Como es habitual, estaremos atentos a todo e iremos publicando la información sobre todo lo que se anuncie lo antes posible y de la manera más detallada. Así, os recordamos que además esperamos conocer el Honor Magic 2, lo nuevo de OnePlus y lo de Apple, así que nos queda bastante por conocer de este otoño tan techie.

Imagen | GSM Arena