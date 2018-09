El Xiaomi Mi Mix 3 presume de 5G: descargas 10 veces más rápidas que 4G (cuando tengas cobertura, claro)

Aún no se ha presentado oficialmente y ni siquiera podemos confirmar que sea este el nombre definitivo del móvil, pero en Xiaomi han decidido ir desvelando cada vez más y más datos del teórico Xiaomi Mi Mix 3.

Este dispositivo se presentará en octubre y ya hemos visto una imagen con su prometedora pantalla sin marcos y su mecanismo de cámara deslizable. Ahora sus responsables han compartido públicamente una imagen en la que el terminal aparece conectado a esas redes 5G que teóricamente comenzarán a desplegarse en 2019.

En la imagen compartida por Donovan Sung se confirma el soporte de redes 5G, una de las características de las que se hablaba como novedad para este dispositivo, y que convertirán al terminal del fabricante chino en uno de los primeros en integrar dicho soporte.

We've successfully tested 5G data connections on Xiaomi phones, and we can't wait for the official rollout of 5G next year! 🎉🎉



5G download speeds are more than 10X faster than 4G speeds. What's everyone looking forward to the most? ⚡⚡️⚡️ https://t.co/vLAH3wosni