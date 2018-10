El Xiaomi Mi Mix 3 será una bestia con 10 GB en RAM: lo conoceremos el próximo 25 de octubre

Ya sabíamos que octubre estaría abarrotado de eventos, y parece que Xiaomi no quiere quedar fuera de la fiesta. La compañía ya había confirmado que el Mi Mix 3 sería anunciado de forma oficial el próximo 25 de octubre, esto durante un evento que tendrá lugar en Beijing, China.

Desde hace varios días, Donovan Sung, director de producto en Xiaomi, ha estado muy activo en Twitter confirmando especificaciones del futuro Mi Mix 3. Pues hoy, la misma cuenta de Xiaomi salió a confirmar estas especificaciones, además de una nueva que apunta a convertirlo en todo un acontecimiento, ya que será el primer smartphone con 10 GB en RAM.

Pantalla "completa" deslizable y sin 'notch'

Hoy Xiaomi confirmó que su próximo Mi Mix 3 contará con 10 GB en RAM, siendo el primer dispositivo en el mundo con esta capacidad de memoria, lo que daría para muchas y atractivas posibilidades. Sólo esperamos que se puedan aprovechar.

Asimismo, a través de su cuenta en Twitter, Xiaomi también confirmó aspectos que ya conocíamos, como el soporte a redes 5G, así como la fecha de lanzamiento. De hecho, de forma discreta también se nos muestra el aspecto que tendrá el dispositivo, el cual ya habíamos conocido a través de una imagen del mismo Sung.

Pero sin duda lo más interesante, será conocer el sistema que utilizará para aprovechar casi todo el frontal, ya que al parecer no tendremos un módulo deslizable, como en el OPPO Find X, sino que toda la pantalla se podrá deslizar para mostrar el módulo de la cámara oculto en la parte trasera.

Respecto al resto de las especificaciones, los rumores apuntan a una pantalla con resolución 2K que aprovecharía en frontal como ningún otro dispositivo a día de hoy, Snapdragon 845 con opciones de almacenamiento de 64, 128 y 256 GB, cámara frontal de 20 MP y carga inalámbrica.

Are you ready for a new era of Art x Technology? #MiMIX3 pic.twitter.com/odR1e0sMmY — Mi (@xiaomi) 16 de octubre de 2018

Por fortuna, podremos confirmar o desmentir todo esto en tan sólo unos días.