¿Quién guarda los datos de iCloud?: la nube de Apple no está en Apple, sino en Google (y Amazon)

Los servicios que Apple proporciona en su plataforma iCloud son utilizados por millones de usuarios, y dada la rivalidad de la empresa con Google es curioso comprobar que en este caso ambas compañías son aliadas.

De hecho es la infraestructura pública de Google la que permite a Apple dar ese servicio iCloud, algo que se había sospechado en el pasado pero que ahora se ha confirmado.

Google le roba el cliente a Microsoft

Es un acuerdo singular que permite a Google robarle un cliente muy importante a las dos grandes protagonistas del segmento de servicios en la nube, Amazon —aunque parece que esta última sigue trabajando con Apple— y Microsoft.

La revelación proviene de un documento llamado iOS Security Guide (PDF) que se actualiza anualmente y en el que en el pasado se hacía referencia a cómo los servicios iCloud residían en la plataforma en la nube de Amazon (AWS) y de Microsoft (Azure).

En la última versión, no obstante, no se menciona ya a Microsoft y sí que se menciona a Google Cloud Platform, la alternativa de la empresa de Mountain View. En ese documento no se especifica cómo se aprovecha esa infraestructura, aunque sí se revela que es en ella en la que se almacenan las fotos y vídeos que los usuarios de iCloud salvaguardan en sus cuentas en el servicio.

