Nos han convencido de que los móviles delgados tienen que sacrificar batería. Es una verdad a medias

La delgadez de los smarpthone empieza a ser un tema. No sabemos por qué, pero lo es. Samsung tiene como estrella de su familia Samsung Galaxy S25 un misterioso Galaxy S25 Edge ultradelgado. OPPO se ha obsesionado con este dato para mejorar el diseño de su Find N5, y el rumor más fuerte en tecnología móvil para 2025 es el próximo iPhone 17 Air, un modelo que destacará supuestamente por su dato de delgadez.

Fabricar un móvil especialmente delgado suele venir de la mano de un problema habitual: la batería suele ser bastante justita. El fabricante chino Tecno ha demostrado que esto no tiene por qué ser así y que, técnicamente, es posible fabricar un teléfono extremadamente delgado con una batería de nivel.

El Tecno Spark Slim. No busques aún este teléfono en la página web de Tecno, porque no está a la venta. El Spark Slim es el móvil más delgado del mundo (al menos, ahora mismo), con un grosor de tan solo 5.75mm. Es casi la mitad de lo que suelen tener los teléfonos más top (que rondan los 8mm) y, todo ello, sin sacrificar batería.

Su pila es de 5.200mAh, una batería incluso mayor de lo que encontramos en teléfonos mucho más gruesos. Además, el peso también es récord: Tecno lo ha logrado una cifra de tan solo 140 gramos.

No conocemos su procesador, aunque la compañía nos cuenta que aún no se ha presentado. La pantalla es de nada menos que 6,78 pulgadas, AMOLED y con un brillo pico de 4.500 nits, así que no estamos ante un teléfono de specs reducidas.

La clave... y los sacrificios. Tecno no ha relevado imágenes de la construcción interna de su Spark Slim, pero sí que da un dato curioso: su batería tiene un grosor de tan solo 4mm. Se ha logrado así todo un récord, introduciendo una batería mucho mayor de lo habitual es un teléfono extremadamente delgado.

Aunque no hemos podido probarlo a fondo, lograr algo así siempre tiene costes. De lo contrario, todos los fabricantes seguirían esta senda. Si miramos el módulo de cámara, se aprecia que los sensores parecen bastante pequeños. Es algo inevitable: si la inmensa mayoría del cuerpo es batería, no hay demasiado espacio para sensores de gran tamaño.

Para lograr este grosor, también es complicado añadir elementos como cámaras de vapor, altavoces de gran tamaño, u otros elementos que enriquezcan el hardware. Pese a ello, parece claro que cabe lo que cualquier usuario necesita: una gran batería, un procesador, y un par de cámaras.

Una tendencia inevitable. Lograr la delgadez extrema es tendencia. Los grandes fabricantes (OPPO, Samsung y previsiblemente Apple) empiezan a una carrera cuyo fin no conocemos, y cuyas futuras ventas desvelarán la incógnita: si luchar por la delgadez realmente reaviva la demanda, o si es una carrera sin demasiado sentido.

