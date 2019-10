Móviles alargados y ultrapanorámicos: qué ventajas ofrece este formato tan llamativo como incierto

El primer Essential sorprendió a propios y extraños con un diseño sin marcos, una tendencia que en los años posteriores prácticamente todos los fabricantes de móviles han imitado. Ahora, el creador de Android quiere reinventar de nuevo el móvil con un dispositivo estrecho y panorámico. "Una nueva interfaz de usuario para un factor de forma radicalmente diferente", tal y como describe Andy Rubin.

No es extraño que muestren un dispositivo tan llamativo, teniendo en cuenta que la compañía no vive sus mejores momentos y necesita atención. Se despidió al 30% de los empleados, el Essential Phone 2 fue cancelado y Rubin será un ingeniero reputado, pero no sin su parte oscura.

En medio de este cóctel, el Essential Gem, nombre provisional registrado, se nos presenta como un curioso proyecto que lleva al extremo la tendencia de pantallas alargadas que hemos visto este año en fabricantes como Sony o Motorola. Esto es lo que se conoce del nuevo teléfono de Essential, qué ventajas hemos visto en este tipo de dispositivos y hasta qué punto este nuevo formato puede llegar a tener cabida en un mercado donde los fabricantes intentan hacerse un hueco con soluciones de lo más variopintas.

Un formato que siempre ha estado ahí y empieza a ganar adeptos

Las pantallas panorámicas no son algo nuevo. Estamos ante móviles alargados porque hacen uso de un panel con un formato más estrecho. Un estilo que cada vez más fabricantes están utilizando, pues hemos ido pasando de paneles 16:9 a 18:9 y recientemente con los 'notch' en forma de gota de agua a 19,5:9. Esta es la tendencia general, pero hay fabricantes que van un paso por delante.

Pronosticar el futuro es prácticamente imposible, pero hay fabricantes que no temen desafiar los pilares de la industria. Algunos proyectos se estrellan, pero otros logran que pasados unos años se les recuerde con admiración. Fue el caso del Dell Streak 5 y su gigantesca pantalla que acabaría anticipando la llegada de las phablets.

En caso que estas pantallas panorámicas triunfen, algo que todavía está por ver, podremos poner en relevancia el LG 'New Chocolate' BL 40, el primer móvil con pantalla 21:9 que ya en 2009 experimentó con este formato. Es interesante leer lo que explicábamos de él y de su pantalla. Una que "al ser tan ancha le ofrece la posibilidad de funcionar como si dispusiera de dos pantallas, gracias a un interfaz Dual Screen con el que podremos visualizar dos tipos de contenidos al mismo tiempo". Una anticipación a la multipantalla que hoy en día Android ofrece en todos los nuevos teléfonos. "Me estoy imaginando el estar navegando y poder abrir el reproductor de música, disponiendo de ambas aplicaciones al mismo tiempo en pantalla", escribíamos. No íbamos mal encaminados.

Sony y Motorola están apostando recientemente por las pantallas 21:9, pero ya en 2009 el LG 'New Chocolate' BL40 experimentó con el formato ultrapanorámico.

Este año el fabricante que más ha apostado por la pantalla 21:9 ha sido Sony. Con los nuevos Xperia 10, 10 Plus, Xperia 1 o Xperia 5, la marca japonesa confirma que su decisión es firme. ¿Las razones? No solo estamos ante un móvil más estrecho y manejable, también encaja con ese formato CinemaWide 21:9 tan utilizado en la industria audiovisual. Otros fabricantes en incorporar este formato han sido Motorola con su One Vision o el fabricante chino Oukitel, con el U18.

Pero ninguno de ellos alcanza un factor forma tan panorámico como el mostrado por Essential, un dispositivo que bien podría ofrecer un formato 29:9 o 32:9. Lo que nos lleva al primer problema en comparación con los actuales dispositivos; ¿qué tipo de contenido está creado para sacar partido a ese formato? En cine sí hay películas en 21:9, pero no tan panorámicas.

La realidad a veces supera a la ficción.

¿Es entonces la primera vez que alguien plantea un dispositivo con una relación de aspecto tan alargada? Que sea un dispositivo móvil sí. En televisiones hemos visto como Samsung presentó The Sero, una tele en vertical para ver el contenido como lo grabamos desde el móvil. Pero el Essential sí sería el primer dispositivo en hacer uso de un panel tan alargado.

Snapdragon 730, asistente inteligente y Android 10: las filtraciones de 'Project Gem'

El creador de Android explicaba a Bloomberg que su nuevo teléfono buscará ser un paso intermedio entre un móvil y un wearable personal con un asistente de voz inteligente integrado. Según esa información, el nuevo teléfono priorizará ser utilizado a través de comandos de voz y estará pensado para que los usuarios no dependan tanto del smartphone. Es decir, un producto menos centrado en consumir contenido y más en comunicar al usuario o ser utilizado como puerta de entrada.

Según cuenta Mark Gurman, el nuevo teléfono ofrecería un sistema de inteligencia artificial incorporado que aprenderá del usuario, podrá responder correos, eventos de calendario o similares. Unas opciones que hoy en día ya pueden realizar los distintos asistentes inteligentes, pero que en este teléfono adquiriría más relevancia ya que la alternativa de la pantalla no sería tan cómoda.

Según Bloomberg, este nuevo dispositivo en desarrollo está pensado para que los usuarios no dependan tanto del smartphone y potenciará el uso de la voz para controlarlo.

Por las filtraciones también conocemos algunas características técnicas del dispositivo que prepara Essential. Según la información de XDA-Developers, el Essential Gem estaría basado en una versión de Android 10. Los desarrolladores sin embargo trabajan en una versión con acceso root y aprovecharían MicroG, la alternativa a los Google Play Services. No hay confirmación oficial de estos detalles por parte de Essential, pero viendo que en las imágenes no hay aplicaciones de Google, bien podría ser una opción que acabe implantándose.

Los datos filtrados hablan que el Essential utilizaría un Qualcomm Snapdragon 730, un procesador de gama media que ayudaría a reducir el precio final y con una potencia más que suficiente. Otros detalles curiosos son referencias a una función de walkie-talkie asociada al lector de huellas. XDA explica que mientras mantenemos pulsado el botón se podría hablar, lo que encaja con el aspecto que tiene el botón trasera del dispositivo mostrado en las imágenes.

Entre las líneas de código filtradas se tratan aspectos como la orientación del dispositivo para la animación de arranque, un pequeño detalle que muestra las dificultades de los desarrolladores de Essential para adaptar el software a una pantalla tan panorámica.

Cómo se adaptan las aplicaciones a pantallas tan alargadas

La principal dificultad de este tipo de dispositivos es cómo se adaptarán las aplicaciones. Pero aquí quizás también esté una de sus ventajas, pues pueda experimentar con formatos distintos.

Actualmente muchas aplicaciones se basan en menús laterales y disponen de una gran cantidad de apartados. En este Essential, tal y como vemos en las imágenes, se apuesta por un diseño de las aplicaciones más minimalista. Uno que nos recuerda en parte a las tarjetas que vemos en los wearables.

Estas pantallas panorámicas se adaptan bien a aplicaciones con 'scroll' como Twitter o menús diseñados en formato lista.

Las primeras imágenes del 'Essential Gem' nos enseñan unos widgets de reloj, Spotify y aplicaciones como el teléfono, mapas, brújula, mensajes o galería. Aplicaciones habituales en la mayoría de teléfonos, lo que al final nos indica que pese a lo diferente que sea este formato, a priori será capaz de realizar el mismo tipo de tareas. En la imagen oficial también aparece el logo de LTE y AT&T, sugiriendo que tendrá conectividad móvil como cualquier otro teléfono.

Además de los widgets y la simplificación de las aplicaciones, este formato encaja bien en aplicaciones como Twitter o artículos basados en listas. Porque la idea que nos transmiten estos teléfonos no es de consumo general, sino un dispositivo especializado en cierto tipo de aplicaciones y/o usos.

Habiendo probado durante semanas un móvil con pantalla 21:9, la experiencia que he tenido ha sido relativamente satisfactoria. Teléfonos como el Xperia 10 resultan mucho más compactos, muy fáciles de agarrar y utilizar con una mano. Basándonos en las imágenes de Essential, el alto de su dispositivo no sería mucho más que los actuales teléfonos. La diferencia "únicamente" estaría en el ancho.

Una de las ventajas más importantes de los móviles estrechos es que son muy fáciles de utilizar con una mano. Sin conocer su tamaño final, el teléfono de Essential se antoja ligero y manejable.

El problema actual con las pantallas 21:9 es adaptar el contenido, pero poco a poco apps como Instagram han ido actualizándose. También ocurre lo mismo con los juegos. Al llegar los móviles 21:9, los juegos tenían barras negras en los laterales, pero con la adaptación se gana en campo de visión. Eso sí, de nuevo estamos ante un formato con más sentido para ser utilizado en vertical.

Los comandos de voz cobran todavía más relevancia en dispositivos como este Essential.

¿Qué hay de la lectura? No es lo más cómodo. Está mucho más enfocado a frases cortas, tuits, titulares, comandos de voz o mensajes de texto, pero si queremos leer un texto largo con frases elaboradas es mucho mejor un formato más amplio. De nuevo, el teléfono de Essential se nos antoja como un dispositivo muy "fugaz", muy enfocado a enviar un mensaje o activar una acción y menos a pasarse horas mirando su pantalla.

A la hora de escribir el problema no es que el dispositivo sea más estrecho, sino que el espacio dedicado al teclado se reduce muchísimo. Para este punto, la solución de Essential es dar toda la prioridad a la voz. Con el añadido que teniendo una pantalla tan alargada todavía hay espacio para seguir viendo parte del texto.

El auge del contenido en vertical

Instagram TV o Tik Tok han popularizado el vídeo en vertical. No es difícil imaginar que en un dispositivo así podamos tener el vídeo en la zona superior y los comentarios en la zona inferior. Sería una solución diferente a la multipantalla para sacar provecho de este formato. Pero al igual que los usuarios se han adaptado a este formato vertical, una pantalla 32:9 también podría abrir nuevas posibilidades de contenido. Cuesta imaginarlo hoy en día, pero ya hay Youtubers que nos muestran cómo se vería un vídeo en el dispositivo de Essential.

La gran duda que surge es cómo se adapta el contenido, sin embargo en los últimos años hemos visto una tendencia hacia los juegos y vídeos en vertical que podría encajar puntualmente con este formato.

Otro contenido que sí encaja con este formato ultrapanorámico son los juegos verticales, véase Super Mario, Flappy Bird, Doodle Jump, Flip Diving o incluso Candy Crush. Imaginad por un momento que este último se adaptara a las pantallas alargadas con niveles mucho más largos. De la misma manera que existen juegos que se disfrutan más en tablets, no cuesta ver que ya hoy existe mucho contenido que prioriza una experiencia en vertical.

¿Nueva tendencia o proyecto fallido? La pantalla como elemento clave del diseño

La primera sensación que tenemos del móvil de Essential es que estamos ante una especie de mando de televisión. Y pese a que no será esa su función, sí está relacionada. Essential nos plantea un dispositivo que actúe como puerta de acceso. De un tiempo a esta parte se habla del móvil como centro de control del ecosistema del hogar y con este factor forma se potencia el uso del móvil para ello. El móvil como micrófono para los comandos de voz, el móvil para enviar una nota de voz rápida, el móvil para leer Twitter, para dar 'me gusta' a una foto de Instagram o para hacer una foto rápida.

Por el procesador filtrado no parece que estemos ante un teléfono de gama alta. Pero sí podría tener cabida como un teléfono especializado, un dispositivo que por su tamaño bien podría ser complementario al teléfono clásico. Unos con una pantalla cada vez más grande, mucho más acordes para consumir contenido, pero quizás no tan rápidos y cómodos para tareas rápidas.

El primer Essential vendió muy pocas unidades y con un dispositivo tan experimental no parece que vaya a ser diferente esta vez. Pero estamos llegando a un punto en que la pantalla ocupa todo el frontal del móvil y los fabricantes empiezan a plantear con fuerza alternativas que fomenten usos distintos.

El teléfono de Essential ahora mismo no ofrece ningún valor. Su primera generación fue un fracaso en ventas y nada indica que ahora vaya a ser diferente. Pero la tecnología avanza y dispositivos como este nos hacen reflexionar sobre lo que viene.

¿Fue un éxito el ZTE Axon M? No. De hecho, su experiencia de uso era nefasta. Pero sí fue un producto arriesgado que sirvió como caldo de cultivo para que años después grandes empresas como Microsoft se hayan animado a apostar por algo parecido, como ocurre con la Surface Duo.

¿Serán estos dispositivos ultrapanorámicos otro experimento fallido como los de doble pantalla? No lo sabemos, pero sí estamos viendo que los fabricantes ya están planteando alternativas a las pantallas tradicionales. Llámese pantalla flexible, doble o panorámica, los móviles pueden llegar a ser muy distintos. Y eso abriría la puerta a todo tipo de usos que por ahora no contemplamos.