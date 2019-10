Andy Rubin quiere reinventar el móvil y nos muestra un adelanto del posible próximo smartphone de Essential con un diseño sumamente extraño

Andy Rubin, el famoso creador de Android, vuelve a la carga para mostrarnos las primeras imágenes de lo que parece ser el próximo smartphone de su compañía Essential. Lo curioso de este móvil es que posee un extraño diseño de barra alargada y estrecha, lo que hace que tenga una nueva interfaz de usuario adaptada a este curioso formato.

En las fotografías el mismo Rubin menciona que estamos ante una "nueva interfaz de usuario para un factor de forma radicalmente diferente". Y es que el diseño no se parece en nada que tengamos hoy día en el mercado, donde parece que se busca priorizar el poder usarlo con una mano.

Rubin no da detalles acerca de este misterioso smartphone, tampoco especifica si se trata de una proyecto que formará parte de su compañía Essential, por lo que hasta el momento nos tenemos que basar en suposiciones y en lo que vemos en las imágenes.

El fundador de Essential también nos presenta un pequeño vídeo donde se ve la parte trasera del misterioso móvil, donde se destaca la presencia de una hendidura que bien podría servir para incorporar un sensor de huella. Mientras que en la parte superior podemos ver la cámara que sobresale del diseño.

En cuanto a los colores, que nos recuerdan lo que ha hecho Huawei, Honor y hasta Samsung, Rubin menciona que se trata de "material GEM Colorshift", que se perciben sumamente iridiscentes al cambiar de color dependiendo del ángulo desde el que se miren.

Algo curioso es que en las imágenes aparece un robot Spot de Boston Dynamics.

