Essential Phone está preparando un teléfono que simulará ser tú para comunicarse por ti, según M. Gurman

El último teléfono del creador de Android, el Essential Phone que prometía acabar con el duopolio de Apple y Samsung, no acabó de despegar el año pasado. Pero según informa Bloomberg, Andy Rubin ahora está trabajando en un nuevo dispositivo que a base de inteligencia artificial y comandos de voz, busca que usemos menos el teléfono móvil.

Un smartphone que no quiere que lo utilices

Según indica el informe, este nuevo dispositivo en desarrollo está pensado para que los usuarios no dependan tanto del smartphone. Para ello contará con una pantalla más pequeña y se controlará principalmente por comandos de voz. Un dispositivo a priori menos atractivo para consumir contenido y más centrado en comunicar al usuario. El depender principalmente de un asistente y no de interacciones con la pantalla también ayuda a esto.

Pero parece ser que este nuevo teléfono irá un paso más allá. Tal y como informa Mark Gurman, contará con un sistema de inteligencia artificial incorporado que aprenderá del usuario para imitarlo y responder por él a correos, mensajes de texto, eventos de calendario o similares. Se desconoce si tanto el asistente como el sistema de aprendizaje automático serán propios de la compañía o utilizaran uno de terceros.

Si a algo recuerda este producto es a un paso intermedio entre el teléfono y un wearable personal con un asistente de voz inteligente integrado. Posiblemente para Andy Rubin el primer paso para conseguir una de sus metas que precisamente explicó en una entrevista a Bloomberg el año pasado: conseguir una versión virtual de una persona. El creador de Android explicaba que su idea era que el teléfono trabajase en nombre del usuario, sin la preocupación de este último de que algo salga mal. De hecho, la idea de un asistente inteligente de Essential lleva tiempo circulando.

Una apuesta más radical para Essential Phone

Propuestas de este estilo no hemos visto aún en el mercado, por lo menos no tan acentuadas y con tantas características en un mismo producto. Pero sí que hemos visto cómo Google mediante Duplex puede hacer reservas en restaurantes por nosotros, o contestar llamadas y hablar con quien esté en la otra línea. Asistentes como Siri de Apple o Cortana de Microsoft cada vez están más integrados en los dispositivos y pueden reconocer eventos del calendario u ofrecer respuestas automáticas para correos.

Andy Rubin, creador de Android y actual responsable de Essential Phone.

Essential Phone, de ser cierto el informe, estaría incorporando todas estas características en un producto creado desde cero, sin que esté lastrado por el resto de características que ya tiene un smartphone o un PC. A día de hoy quizás lo más aproximado que tenemos es un smartwatch: un producto personal, con una pantalla pequeña y controlado principalmente por voz, pero no tan inteligente. Otra alternativa que desde luego no es nada inteligente pero tiene como propósito que no usemos tanto el smartphone son los Light Phone.

El primer smartphone de Essential Phone llamó la atención. Un producto prácticamente todo pantalla, con un hardware competente y un diseño modular. Lamentablemente su precio, la mala logística y el rápido alcance de sus competidores hicieron que no triunfase. Este segundo smartphone creado por Andy Rubin sería desde una perspectiva distinta, falta por ver si hay mercado para él. Si hay personas dispuestas a desprenderse de todos los servicios que ofrecen los smartphone a día de hoy.

Vía | Bloomberg