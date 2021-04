En India, si te retrasas con los pagos de préstamos, el smartphone puede comenzar a bloquear funciones hasta dejar de ser usable

Comprar un teléfono móvil en India no es tan sencillo como lo es en España u otros países del mundo más desarrollados. Si bien llegan a estar en precios extremadamente baratos, un teléfono móvil en India sigue costando más que en España en proporcional al salario de los usuarios. ¿La solución? Préstamos. ¿Y si no se pagan los préstamos? Bloqueo remoto del smartphone.

Según relata rest of the world, se trata de una práctica cada vez más común en India. Los prestamistas instalan su propio software en el teléfono que automáticamente alerta al usuario o bloquea funciones si se va retrasando con los pagos. Algo posible en teléfonos Android donde se tiene más acceso a las configuraciones del sistema, aunque no en los iPhone de Apple.

La falta de puntuajes de crédito formales o garantías de pago ha hecho que en India se busquen métodos alternativos para ofrecer créditos y los prestamistas asegurarse el pago de vuelta. Una de las soluciones más comunes es ofrecer un control parcial del teléfono hasta que esté completamente pagado. Y si no, revocar el control del mismo.

Se empieza con un aviso en el fondo de pantalla

Las acciones que el software de los prestamistas realiza en los teléfonos son graduales y ascienden a medida que se retrasan más los pagos. Primero comienza enviando notificaciones y si se retrasan con un pago cambian el fondo de pantalla por uno que recuerda que hay que hay un pago pendiente. Posteriormente empieza a enviar notificaciones siempre que el usuario abra una de sus apps favoritas, por ejemplo si toma muchas fotografías la notificación aparece cada vez que se abre la cámara.

¿Después? Según rest of the world es cuando empiezan los bloqueos de funciones. Por ejemplo, se empieza bloqueando apps comunes como Facebook o Instagram. De ahí se pasa a más y más apps si no se paga. En cierto punto, el móvil queda completamente bloqueado hasta que se paga lo pendiente del préstamo.

Ejemplo de cómo puede quedar un teléfono bloqueado si hay un retraso de los pagos. Vía rest of the world.

Según una de las empresas que realiza este tipo de acciones, ven cómo los usuarios pagan el 50% de las veces en los primeros tres días tras imponer el fondo de pantalla. En una semana dicen que el 70% de los usuarios se ponen al día con los pagos.

La medida que toman estos prestamistas en India no es nueva según rest of the world. Otras empresas en otros países en desarrollo también utilizan técnicas similares para bloquear los teléfonos si no se pagan a tiempo. PayJoy por ejemplo ofrece sus servicios de bloqueo de teléfonos en México, Sudáfrica, India y China. Hay incluso una app oficial de Google para hacer esto.

Vía | rest of the world