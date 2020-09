Comparativa del Xiaomi Mi 10T Pro frente al Samsung Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro, Huawei P40 Pro y los mejores móviles del momento

Xiaomi acaba de presentar sus nuevos Xiaomi Mi 10T Lite (el modelo de gama media), Xiaomi Mi 10T (de gama alta) y Xiaomi Mi 10T Pro, el modelo más potente y avanzado. Como suele ser habitual después de una presentación de semejante calibre, procede enfrentar a la versión más completa, el Xiaomi Mi 10T Pro, contra el resto de dispositivos de gama alta.

Sobra decir que la experiencia final con este (o cualquier) smartphone va mucho más allá de los números, por lo que en esta comparativa vamos a ceñirnos al tamaño, la resolución, el procesador y las especificaciones de la batería que cada fabricante nos ofrece. Así podremos poner cada dispositivo en contexto y conocer sus puntos flacos y fuertes. Los smartphones elegidos para esta comparativa son los siguientes:

El notch es cosa del pasado

Antaño, no era raro que los dispositivos apostasen por un notch en forma de gota o un mecanismo pop-up para conseguir rascar más pulgadas efectivas en su pantalla, pero poco a poco estos dos elementos han ido desapareciendo para dejarle espacio al agujero en la pantalla. El Xiaomi Mi 10T Pro, como el Mi 10 Pro, apuesta por un panel perforado, tal y como hacen muchos otros de sus rivales directos.

El mecanismo pop-up y el notch en forma de gota han dejado paso a la perforación en la pantalla

Sin embargo, hay un elemento que se ha impuesto en la gama alta y que no ha hecho acto de presencia en el Xiaomi Mi 10T Pro: el lector de huellas bajo la pantalla. Lo más normal es que los dispositivos con paneles OLED tengan el lector integrado bajo ellos, pero el Xiaomi Mi 10T Pro tiene un panel IPS, por lo que, por el momento, no puede aprovechar esta tecnología. Xiaomi, de hecho, la está investigando, pero por el momento no ha llegado.

Otro elemento que llama la atención es el módulo de la cámara. el Xiaomi Mi 10T Pro deja caer la clásica disposición de lentes en vertical para introducir un módulo, tal y como han hecho casi todos los demás fabricantes. No es precisamente pequeño, como tampoco lo es en sus rivales más directos, pero sí es el único que tiene una enorme lente en la parte superior y el resto colocadas debajo.

Pantalla: los Hz de gamers, pero para todos

La pantalla ha ganado muchísimo protagonismo en los últimos años, no solo porque se haya hecho más estrecha y alta, sino porque su tasa de refresco se ha duplicado o incluso más que duplicado. Mucho ha llovido desde que OnePlus lanzase su primer smartphone con 90 Hz de tasa de refresco y, poco a poco, el resto de fabricantes se han sumado al carro. Xiaomi incluido, claro.

Lo más normal, como podemos ver más abajo, es que los dispositivos tengan entre 90 y 120 Hz, salvo algunas excepciones como los iPhone, que se mantienen en los 60 Hz. Xiaomi, sin embargo, ha ido un paso más allá: 144 Hz.

Es una cifra que los más jugones seguramente esté acostumbrados a leer cuando hablamos de monitores gaming y, de hecho, en los smartphones ya hemos visto esta tasa de refresco en algunos móviles gaming. Y ese es el punto, que los 144 Hz, hasta el momento, estaban reservados para este tipo de dispositivos, pero Xiaomi se lo has llevado a los móviles más "masivos", entre comillas.

Supera así a todos sus rivales más directos, aunque tiene algo de trampa: la pantalla no siempre está a 144 Hz, sino que es adaptativa. Esto es algo que hacen muchos otros smartphones, y es que no tiene sentido que la pantalla funcione a 144 Hz cuando jugamos a un juego que no está optimizado o cuando vemos un vídeo a 60 FPS. Tiene más lógica que si un vídeo está a 60 FPS, la tasa de refresco baje a 60 FPS para no gastar batería de forma innecesaria.

Donde el Xiaomi Mi 10T Pro se queda un poco atrás con respecto a sus rivales es en la resolución y en la relación frontal/pantalla. Xiaomi sigue apostando por el FullHD+ y su buque insignia se queda con un 86,6% de aprovechamiento del frontal, algo por debajo de otros grandes exponentes del mercado como el Huawei P40 Pro, el Galaxy S20+ de Samsung o el OnePlus 8 Pro.

SMARTPHONE TIPO DE PANTALLA DIAGONAL RESOLUCIÓN DENSIDAD RELACIÓN DE ASPECTO RELACIÓN FRONTAL/PANTALLA XIAOMI MI 10T PRO IPS/LCD

144 HZ 6,67" FullHD+ 386 ppp 20:9 86,6% ONEPLUS 8 PRO FLuid AMOLED

120 Hz 6,78" QuadHD+ 513 ppp 19,8:9 91,8% HUAWEI P40 PRO OLED

90 Hz 6,58" QuadHD+ 441 ppp 19,8:9 91,6% SAMSUNG GALAXY S20+ Dynamic AMOLED

120 Hz 6,7” QuadHD+ 525 ppp 20:9 90,5% REALME X50 PRO 5G Super AMOLED

90 Hz 6,44" FullHD+ 408 ppp 20:9 84,9% GOOGLE PIXEL 4 XL P-OLED

90 Hz 6,3” 2K+ 537 ppp 19:9 81,3% IPHONE 11 PRO MAX Super Retina XDR OLED 6,5” FullHD+ 458 ppp 19,5:9 83,7% LG V60 THINQ 5G P-OLED 6,8” FullHD+ 395 ppp 19,5:9 83,6% OPPO FIND X2 PRO OLED

120 Hz 6,7” QuadHD+ 513 ppp 19,8:9 90,9% SONY XPERIA 5 II OLED

120 Hz 6,1" FullHD+ 449 ppp 21:9 80,9%

Potencia y rendimiento: un motor de la gama más alta

Cabría esperar que con el lanzamiento de la Serie Mi 10T, Xiaomi hubiese implementado en sus nuevos gama alta los procesadores Snapdragon 865+, pero no. La compañía china ha optado por el Snapdragon 865, que al fin y al cabo es muy parecido, pero ligeramente menos potente (un 10% aproximadamente). Sea como fuere, se queda al mismo nivel que sus competidores más directos.

También llama la atención que Xiaomi no haya subido la cantidad de memoria RAM máxima hasta los 12 GB como hicieron OnePlus, Samsung o Realme, aunque 8 GB deberían ser más que suficientes para el día a día. También hay que tener en cuenta que es LPDDR5, por lo que es más rápida y eficiente que la de otros smartphones, que es LPDDR4.

En cuanto al almacenamiento interno disponible, salvo contadas excepciones, todos los smartphones parten de los 128 GB, tienen una versión de 256 GB y solo algunos alcanzan el medio tera, por lo que no hay un ganador claro. Lo que sí conviene tener en cuenta es que el Xiaomi Mi 10T Pro no admite tarjetas microSD, aunque tampoco es algo particularmente común en la gama alta.

SMARTPHONE PROCESADOR RAM ROM SD XIAOMI MI 10T PRO Snapdragon 865 8 GB (LPDDR5) 128 / 256 GB No ONEPLUS 8 PRO Snapdragon 865 8 / 12 GB (LPDDR5) 128 / 256 GB No HUAWEI P40 PRO Kirin 990 5G 8 GB (LPDDR5) 128 / 256 GB Sí (NM Card) SAMSUNG GALAXY S20+ Exynos 990 8 / 12 GB (LPDDR5) 128 / 512 GB Sí (hasta 1 TB) REALME X50 PRO 5G Snapdragon 865 6 / 8 / 12 GB (LPDDR5) 128 / 256 GB No GOOGLE PIXEL 4 XL Snapdragon 855 6 GB 64 / 128 GB No IPHONE 11 PRO MAX Apple A13 Bionic 7 nm 4 GB 64 / 256 / 512 GB No LG V60 THINQ Snapdragon 865 8 GB 128 GB Sí OPPO FIND X2 PRO Snapdragon 865 12 GB 512 GB No SONY XPERIA 5 II Snapdragon 865 8 GB 128 / 256 GB Sí

Cámara: hasta 108 megapíxeles

Pasamos así a hablar de la cámara, donde Xiaomi tiene un enfoque claro: tener más megapíxeles en la trasera que la competencia. La mayoría de smartphones de gama alta tienen un sensor de 64 o 48 megapíxeles, pero Xiaomi ha preferido seguir en sus trece e implementar un sensor de 108 megapíxeles, tal y como vimos en el Xiaomi Mi 10 Pro.

Cabe destacar que más megapíxeles no significan necesariamente mejores fotos, ya que más megapíxeles es igual a fotos más grandes. Luego hay que tener en cuenta el postprocesado, por ejemplo, y ahí los Google Pixel han demostrado que con una cámara de menor resolución y la aplicación de inteligencia artificial se pueden conseguir muy buenos resultados.

Por otro lado, hay que recordar que las cámara de 48, 64 y 108 megapíxeles no toman fotos de esa resolución, sino de un cuarto, ya que usan la tecnología Pixel Binning. Básicamente, combinan cuatro píxeles en uno para capturar más color y detalle en una foto de 12, 16 o 32 megapíxeles, según el sensor. Evidentemente, en todos los móviles se puede forzar el sensor usando el modo dedicado o el modo manual para disparar en la máxima resolución posible.

Acompañando a este sensor principal tenemos un gran angular de 13 megapíxeles y 123º de campo de visión, algo normal en el resto de terminales de gama alta, y un sensor macro de cinco megapíxeles. Al no tener telefoto, el Xiaomi Mi 10T Pro carece de zoom óptico, por lo que al ampliar lo que estaremos haciendo es cropping, aunque con un sensor de 108 megapíxeles eso no debería suponer demasiado problema.

SMARTPHONE CÁMARAS TRASERAS CÁMARAS FRONTALES XIAOMI MI 10T PRO Principal: 108 MP, f/1.69, OIS

Gran angular: 13 MP, f/2.4, 123º

Macro: 5 MP, f/2.4 20 MP f/2.2 ONEPLUS 8 PRO Principal: 48 MP, IMX689, f/1.78

Ultra angular: 48MP, f/2.2, 119,7º

Telefoto: 8MP, OIS, f/2.4

Filtro color: 5MP, f/2.4 16 MP, IMX471, EIS, f/2.45 HUAWEI P40 PRO Angular: 50MP RYYB, f/1.9

Ultra Angular: 40MP

Telefoto: 8MP, zoom óptico 5x, OIS

Lente ToF 3D Dual: 32MP, f/2.2, IR, ToF 3D SAMSUNG GALAXY S20+ Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2

Angular: 12 MP, f/1.8, OIS

Telefoto: 64 MP, f/2.0, OIS, zoom óptico híbrido 3x

Sensor ToF 10 MP, f/2.2 REALME X50 PRO 5G Ultra angular: 8 MP, f/2.3

Angular: 64 MP, f/1.8, zoom híbrido 20x

Telefoto: 12 MP, f/2.5

Lente B/N para retratos, f/2.4 Dual: 32 MP f/2.5

Ultra angular 8 MP, f/2.2 GOOGLE PIXEL 4 XL Angular: 12.2 MP, f/1.7, OIS

Telefoto: 16 MP, f/2.4, OIS, zoom óptico 2x Dual: 8 MP, f/2.0

TOF 3D IPHONE 11 PRO MAX Gran angular: 12 MP, f/2.4, OIS

Angular: 12 MP, f/1.8

Telefoto: 12 MP, f/2.0, OIS, zoom óptico 2x Dual: 12 MP, f/2.2

Sensor SL 3D LG V60 THINQ 5G Ultragran angular: 13 MP, f/1,9

Angular: 64 MP, f/1.8, OIS

TOF 3D: f/1.4 Dual: 10 MP, f/1.9, 72,5º OPPO FIND X2 PRO Angular: 48 Mpx, f/1.7, OIS+EIS

Gran angular: 48 Mpx, f/2.2, 120º

Telefoto: 13 MP, zoom óptico 5x 32 MP, f/2.4 SONY XPERIA 5 II Angular: 12 Mpx, f/1.7, OIS

Telefoto: 12 MP, f/2.4, zoom óptico x3

Gran angular: 12 MP, f/2.2, 124º 20 MP, f/2.0

Batería: tantos Hz necesitan alimentación

A todo esto que hemos visto anteriormente le debe dar vida una batería. En el caso del Xiaomi Mi 10T Pro encontramos nada más y nada menos que una batería de 5.000 mAh, la cifra más alta de la tabla junto al LG V60 ThingQ. No es casualidad que estos dos dispositivos, junto al iPhone 11 Pro Max, sean los más pesados.

En lo referente a carga rápida, Xiaomi ha incorporado un sistema de 33W que, de acuerdo al fabricante, es capaz de cargar el móvil por completo en una hora. Tocará esperar para conocer el resultado final. Con todo, no es la carga rápida más veloz, ya que Huawei y OPPO tiene un sistema de 65W. Cabe destacar que el Xiaomi Mi 10T Pro no tiene carga inalámbrica ni inversa.

Finalmente, algo que merece la pena mencionar es la tecnología MMT (Middle Middle Tab). En pocas palabras, esta tecnología permite que la batería reciba la corriente eléctrica desde el centro para que se distribuya de forma más uniforme hacia arriba y hacia abajo. Es algo que ya vimos en el POCO X3 NFC y que la firma china se ha llevado a su modelo más potente.

SMARTPHONE ALTURA (MM) ANCHURA (MM) GROSOR (MM) PESO (G) SUPERFICIE (CM2) BATERÍA (MAH) CARGA XIAOMI MI 10T PRO 161,5 76,4 9,33 218 126,13 5.000 Carga rápida 33W MMT ONEPLUS 8 PRO 165,3 74,35 8,5 199 112,8 4.510 Carga rápida Warp 30W

Inalámbrica 30W HUAWEI P40 PRO 158,2 72,6 8,95 203 105,2 4.200 Huawei SuperCharge 40W

Inalámbrica

Inversa SAMSUNG GALAXY S20+ 161,9 73,7 7,8 186 119,32 4.500 Carga rápida 25W

Inalámbrica 15W

Inversa 9W REALME X50 PRO 5G 158,96 74,24 9,36 207 100.1 4.200 Carga rápida 65W GOOGLE PIXEL 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 120,36 3.700 Carga rápida 18W

Inalámbrica Qi IPHONE 11 PRO MAX 158 77,8 8,1 226 122,92 3.969 Carga rápida 18W

Inalámbrica Qi LG V60 THINQ 169,3 77,6 8,9 218 109,8 5.000 Carga rápida 4+ OPPO FIND X2 PRO 165,2 74,4 8,8 200 111,7 4.260 Carga rápida 65W SONY XPERIA 5 II 158 68 8 163 85,9 4.000 Carga rápida 21W

Xiaomi Mi 10T Pro frente a sus rivales, tabla comparativa