OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro: lo más potente de OnePlus llega con una pantalla de 120 Hz, cuatro cámaras y 5G

Ya están aquí. Tras haber presentado a finales del año pasado los OnePlus 7T y OnePlus 7T Pro, la compañía de Carl Pei ha vuelto a la carga con otros dos dispositivos con los que buscan seguir compitiendo en 2020. Como era de esperar, sus nombres oficiales son OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro y, efectivamente, son dos terminales de gama alta premium que montan lo último de lo último de Qualcomm.

Como sus propios nombres indican, el OnePlus 8 es el modelo "básico", mientras que el modelo Pro tiene algunas mejoras como la tasa de refresco de la pantalla, que alcanza los 120 Hz. OnePlus ya destacó en 2019 por implementar los 90 Hz en el OnePlus 7 Pro, pero ahora sube de nivel y añade 30 Hz más. El modelo estándar se mantiene en los 90 Hz, que no está nada mal si partimos de la base de que los móviles convencionales tienen 60 Hz. Presentaciones hechas, vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica del OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro

ONEPLUS 8 ONEPLUS 8 PRO DIMENSIONES Y PESO 160,2 x 72,9 x 8 mm 180g 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

199 gramos PANTALLA Fluid AMOLED de 6,55 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Relación de aspecto 20:9

402 ppp

90 Hz

sRGB Display 3 Fluid AMOLED de 6,78 pulgadas

Resolución QHD+ (3.168 x 1.440 píxeles)

Relación de aspecto 19,8:9

513 ppp

90/120 Hz

HDR+ PROCESADOR Snapdragon 865

GPU Adreno 650 Snapdragon 865

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 8/12 GB LPDDR4 8/12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB UFS 3.0 128/256 GB UFS 3.0 CÁMARA TRASERA 48 MP Sony IMX586 (0,8 µm) OIS+EIS, f/1.75

16 MP ultra gran angular f/2.2

2 MP macro f/2.4

Flash LED dual 48 MP Sony IMX689 (1,12 µm, 2,24 µm a 12 MP), OIS+EIS, f/1.78

48 MP ultra gran angular 119,7º, f/2.2

Telefoto 8 MP (1 µm), OIS, f/2.44

5 MP filtro de color, f/2.4

Flash LED dual CÁMARA DELANTERA 16 MP Sony IMX471 (1 µm), EIS, f/2.0 16 MP Sony IMX471 (1 µm), EIS, f/2.45 BATERÍA 4.300 mAh

Carga rápida Warp Charge 30T (5V/6A) 30W 4.510 mAh

Carga rápida Warp Charge 30T (5V/6A) 30W

Carga inalámbrica Warp Charge 30 Wireless (30 W) SISTEMA OPERATIVO Android 10 con OxygenOS Android 10 con OxygenOS CONECTIVIDAD 5G NSA y SA

4G Cat 18

WiFi 6

Bluetooth 5.1 (aptX, aptxHD)

NFC

GPS dual

Dual nano SIM 5G NSA y SA

4G Cat 13

WiFi 6

Bluetooth 5.1 (aptX, aptxHD)

NFC

GPS dual

Dual nano SIM OTROS Lector de huellas bajo la pantalla

USB tipo C 3.1 (cable 2.0)

Botón físico para sonido Lector de huellas bajo la pantalla

USB tipo C 3.1

Botón físico para sonido

Sonido estéreo

IP68 PRECIO 8/128 GB 709 euros

12/256 GB: 809 euros 8/128 GB: 909 euros

12/256 GB: 1.009 euros

Parecidos por fuera

Empezamos repasando el apartado estético, un apartado en el que no hay demasiadas diferencias, aunque eso no significa que no las haya. Por un lado, lo más evidente: el OnePlus 8 Pro es más grande y algo más grueso que el modelo estándar y tiene más cámaras en la parte trasera. Cuatro, para ser exactos. El modelo estándar tiene tres lentes, pero ambos comparten la disposición en un módulo en formato vertical en la parte trasera.

El modelo estándar estará disponible en color negro, verde e interestelar, mientras que el Pro llegará en negro, verde y azul. En la trasera no hay nada más allá del módulo fotográfico y el nombre de la marca, puesto que OnePlus, siguiendo la estela de anteriores lanzamientos y su competencia, se ha llevado el lector de huellas bajo la pantalla. También sigue haciendo acto de presencia el conocido botón para controlar el volumen, situado en la zona superior del canto izquierdo.

Hablando de la pantalla, ambos dispositivos montan un panel Fluid AMOLED con una perforación en la esquina superior izquierda para alojar la cámara interna. Efectivamente, OnePlus se ha desecho del mecanismo pop-up. El modelo estándar tiene un panel de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+, mientras que el modelo Pro es algo más grande, 6,78 pulgadas, y tiene resolución QHD+. Diferencias también en la tasa de refresco, que es de 90 Hz máximo en el OnePlus 8 y de 120 Hz en el modelo Pro. En ambos casos, la pantalla está curvada.

La pantalla del modelo Pro, afirman desde OnePlus, tiene algoritmos MEMC que pasan los vídeos de 24 FPS a 120 FPS y cuenta con 1.000 millones de colores, El ratio de precisión de color es JNCD < 0,4 (menos es mejor) y el brillo máximo es de 1.300 nits de pico. Cabe destacar que cuenta con certificación TÜV Rheinland, por lo que bloquea más del 40% de luz azul, según la compañía.

Un motor similar, pero no idéntico

Pasamos así a hablar del motor, donde hay muchas similitudes, pero alguna que otra diferencia. Lo primero, el procesador. Los dos nuevos OnePlus montan el Snapdragon 865, la GPU Adreno 650 y el módem Snapdragon X55. Eso significa no solo que cuenten con uno de los procesadores más potentes del mercado, sino que son compatibles con redes 5G NSA y SA, es decir, con las actuales y con las que están por venir.

En cuanto a la memoria RAM, ambos modelos comparten la cantidad, pero no la tecnología. Los dos OnePlus se podrán conseguir con ocho o 12 GB de memoria RAM, pero en el modelo estándar será LPDDR4 y en el modelo Pro LPDDR5, esto es, un 50% más rápida y un 30% más eficiente. Habrá que esperar al análisis para ver si esto se nota en el día a día. Lo que sí tienen en común es el almacenamiento interno, de 128 o 256 GB UFS 3.0.

En lo que a batería se refiere, el OnePlus 8 tiene 4.350 mAh y el OnePlus 8 pro 4.510 mAh, una diferencia sutil de 160 mAh. En ambos casos OnePlus ha implementado Warp Charge 30T, su tecnología de carga rápida de 30W, pero en el caso del OnePlus 8 Pro también se cuenta con carga inalámbrica de 30W. De acuerdo a OnePlus, el modelo Pro se carga al 50% en 30 minutos usando la carga inalámbrica y en 23 minutos con el cable.

Los dos nuevos terminales llegan con Android 10 de fábrica y Oxygen OS, la capa de personalización de OnePlus. Entre las novedades destacables del sistema operativo están unos nuevos iconos, nuevos fondos, fondos animados que cambian según las condiciones ambientales y una promoción de la mano de Google por la cual se pueden conseguir 100 GB de almacenamiento en la nube gratis. También han confirmado desde OnePlus que Google dará soporte para Google Stadia a sus dispositivos próximamente.

Tampoco se echa en falta nada en el apartado de la conectividad, salvo el jack de auriculares. Tenemos NFC, 5G, 4G, GPS de doble banda, WiFi 6, Bluetooth 5.1 y GPS de doble banda, por lo que este apartado está cubierto.

Más cámaras para el Pro

Cámara del OnePlus 8.

Terminamos hablando del apartado fotográfico, donde también hay diferencias. El OnePlus 8 tiene un sensor principal Sony IMX586 de 48 megapíxeles con píxeles de 0,8 micras con estabilización óptica y digital de imagen y apertura f/1.75. Le acompañan un gran angular de 16 megapíxeles f/2.2, un sensor macro de dos megapíxeles f/2.4 y un flash LED de doble tono. Es decir, que no tiene zoom óptico, sino que el zoom queda en manos de los 48 megapíxeles y el cropping.

En OnePlus 8 Pro, por su parte, tiene un sensor principal Sony IMX689 de 48 megapíxeles con píxeles de 1,12 micras, la misma estabilización que el modelo estándar y apertura f/1.78. A su lado hay un sensor de 48 megapíxeles con una lente gran angular con 119º de visión y apertura f/2.2 que no solo hará de gran angular, sino también de macro gracias a un motor que cambiará la distancia focal.

Cámaras del OnePlus 8 Pro.

El telefoto es de ocho megapíxeles con zoom híbrido de tres aumentos y digital de 30 aumentos y, finalmente, el cuarto sensor es una cámara de filtros de color de cinco megapíxeles que sirve para aplicar "efectos artísticos y filtros" a las imágenes. Ambos terminales comparten la cámara delantera, oculta en el notch y con 16 megapíxeles de resolución.

Otros elementos a destacar son el vídeo HDR y UltraShot HDR, que servirá sobre todo para vídeos a contraluz. También tienen audio zoom, audio 3D y reducción de ruido ambiental gracias a los tres micrófono. De la misma forma, han añadido un modo llamado Smart Pet Capture, que sirve para mejorar el reconocimiento facial de perros y gatos para mejorar el autoenfoque.

Versiones y precio de los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro

Los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro estarán disponibles en diferentes versiones de 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. De ello y del color dependerá el precio. Llegan primero a las pop-up online y, posteriormente, en pre-venta desde el 14 de abril. Todo saldrán al mercado el 21 de abril, salvo el OnePlus 8 Interestellar Glow, que lo hará el 4 de mayo. Los precios son los que siguen:

OnePlus 8 8/128 GB : 709 euros.

: 709 euros. OnePlus 8 12/256GB : 809 euros.

: 809 euros. OnePlus 8 Pro 8/128 GB : 909 euros.

: 909 euros. OnePlus 8 Pro 12/256 GB: 1.009 euros.

OnePlus 8.