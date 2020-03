Redmi muestra un lector de huellas bajo la pantalla que funciona en paneles LCD

En los últimos dos años hemos asistido al lanzamiento de los primeros smartphones con lector de huellas bajo la pantalla. Los hay de diferentes marcas, tamaños y colores, pero todos tienen algo en común: usan paneles OLED y, por lo general, sensores ópticos (los hay ultrasónicos también, pero no son los más abundantes).

Sin embargo, llevamos desde mediados de 2019 oyendo hablar de los sensores de huellas las pantallas LCD. Implementarlos es todo un reto, porque los paneles LCD tienen una capa trasera encargada de emitir luz a todo el sistema, que a su vez impide que la luz rebote en la huella e ilumine un sensor de huellas colocado bajo esta. Pero Redmi parece haberlo conseguido usando rayos infrarrojos, tal y como ha dejado ver Lu Weibing, director general de la compañía, en su cuenta de Weibo.

Infrarrojos para los paneles LCD

Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el lector de huellas óptico bajo la pantalla. Grosso modo, el sensor está colocado debajo de la pantalla y necesita luz para iluminar la huella y analizarla. Los paneles OLED permiten iluminar una zona determinada y, dado que no tiene una capa de retroiluminación como las LCD, dejan que la luz que rebota en la huella penetre el panel e ilumine el sensor. Dicho de otra forma, contar con esta tecnología de pantalla es, a día de hoy, una condición sine qua non para montar un lector de huellas in-screen.

Precisamente por ello, todos los móviles con pantallas LCD usan lectores de huellas traseros o laterales, porque realmente no les queda otra. Redmi, sin embargo, ha investigado la posibilidad de llevarlos bajo la pantalla y parece haber dado con la tecla: una película infrarroja de alta transmisión. Esta se coloca en la parte inferior de la pantalla y emite luz infrarroja que llega a la huella, rebota, penetra en la pantalla y brilla en el sensor de huellas.

Básicamente, es un sistema similar al de los lectores de huellas ópticos. La diferencia radica en que no se emite una luz visible para iluminar la huella, sino que al ser infrarroja, el usuario no la percibe. Puede verse claramente en el vídeo que ha publicado el ejecutivo de la compañía. Aparentemente, la tecnología funciona correctamente y a una velocidad aceptable, pero no sabemos qué terminal será el primero en estrenarla, si es que dicho estreno se produce este año.

Sea como fuere, que esta tecnología pueda estar cerca de ser comercial es una buena noticia para los terminales de gama baja y gama media, que hasta el momento seguían anclados en los lectores de huellas laterales o traseros. BOE, uno de los fabricantes de paneles más conocidos, dijo el año pasado haber conseguido desarrollar pantallas LCD con soporte para lectores de huellas bajo la pantalla y que iba a empezar a producirlos en masa a finales de año, pero de ellos no se sabe nada por el momento.

Vía | 91Mobiles