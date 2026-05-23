Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 23 de mayo

Una nueva jornada del Hoy No Circula sabatino se pone en marcha este fin de semana, una medida coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) cuyo objetivo es mitigar los niveles de polución en el Valle de México.

Quienes tengan previsto desplazarse en sus vehículos particulares deberán verificar minuciosamente el último dígito de su matrícula y el holograma de verificación antes de salir a la calle. Conviene recordar que este ordenamiento no solo restringe la movilidad en las 16 alcaldías de la CDMX, sino que su obligatoriedad se extiende a diversos municipios conurbados del Estado de México. El programa opera en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, recuerda que si tu trayecto pasa por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino también aplica.

A qué vehículos y matrículas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo es disminuir el volumen de automóviles en circulación para atenuar las emisiones contaminantes; sin embargo, las jornadas sabatinas operan bajo directrices particulares que complementan las reglas vigentes de lunes a viernes. No todas las unidades deben parar el mismo fin de semana: el holograma, la terminación de la placa y si el sábado corresponde a semana par o impar determinarán qué conductor debe dejar su coche estacionado y quién tiene la opción de transitar.

Asimismo, es obligatorio considerar que el Hoy No Circula sabatino no permanece activo durante la jornada completa. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que fuera de ese periodo —durante la noche y la madrugada— la normativa no limita la circulación vial, a menos que las autoridades dictaminen una contingencia ambiental u otra medida extraordinaria con restricciones añadidas.

Para la fecha específica del 23 de mayo de 2026, se establece que como hablamos del cuarto sábado del mes son los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número par las que tendrán que suspender sus actividades y no circular mientras dure la vigencia del programa.

Si tu coche presenta estas características, será obligatorio mantenerlo sin movimiento hasta que concluya el plazo normativo después de las 22:00 horas. En contraste, aquellos automóviles que cuenten con holograma 0 y 00 conservan la autorización para trasladarse libremente bajo las pautas del Hoy No Circula sabatino. En tanto, las unidades identificadas con el holograma 2 no pueden circular bajo ninguna circunstancia los sábados.

Aparte de las categorías previas, es preciso tener en cuenta que existe un listado de automotores exentos que gozan del beneficio de circular sin verse comprometidos por las restricciones vigentes. Estos comprenden:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

Los automovilistas que no cumplan se enfrentarán a penalizaciones financieras de cuantía importante. La multa por infringir el programa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 1,924.40 pesos en el mínimo y hasta 2,886.60 pesos en el máximo. Junto al impacto monetario directo, se contempla la potencial retención de la unidad en un depósito y los contratiempos vinculados a desahogar los trámites correspondientes ante las autoridades.

En resumidas cuentas, si tienes planeado realizar traslados en tu automóvil este sábado a través de la CDMX o por los municipios conurbados del Estado de México que se integran en esta normativa, resulta aconsejable verificar cuidadosamente antes de arrancar qué holograma tiene tu vehículo, cuál es la terminación de tu placa y si el calendario marca semana par o impar.

Foto | Sunira Moses

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