Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 19 de septiembre

Este fin de semana entra de nuevo en funcionamiento la normativa del Hoy No Circula sabatino, un marco regulatorio mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe el tráfico para controlar los índices de polución en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Todo conductor que quiera salir a la carretera deberá cerciorarse del último dígito de su matrícula y del engomado de verificación antes de tomar la calle. Es importante remarcar que estas limitaciones no se aplican exclusivamente en las 16 alcaldías de la capital, sino que influyen también en diversos municipios periféricos del Estado de México. El programa opera del mismo modo en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Asimismo, toma en consideración que si tu recorrido contempla atravesar cualquiera de estos puntos geográficos, las reglas del Hoy No Circula sabatino resultarán obligatorias.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo básico y evidente es reducir la cantidad de vehículos en circulación para mitigar las emisiones contaminantes; sin embargo, las jornadas sabatinas se rigen mediante pautas específicas que se acoplan al calendario habitual de lunes a viernes. La necesidad de suspender la circulación no afecta de igual manera a todos los conductores cada fin de semana: la calcomanía de verificación, la terminación numérica de la placa y si la fecha entra en la categoría de semana par o impar definirán quién debe mantener la unidad aparcada y quién cuenta con libre tránsito.

Conviene puntualizar que el Hoy No Circula sabatino no permanece activo a lo largo de las 24 horas consecutivas del día. Las restricciones están activas desde las 05:00 a las 22:00 horas. Fuera de este horario, no hay restricciones aplicables a menos que se activen escenarios especiales.

Para la jornada del 19 de septiembre de 2026, el calendario determina que corresponde al tercer sábado del mes, clasificándose de este modo como "semana impar". Bajo estos parámetros, los automóviles provistos de holograma 1 y cuyas placas terminen en una cifra impar serán los que tendrán prohibido circular a lo largo del horario establecido.

Si tu vehículo reúne dicha combinación, deberás dejarlo resguardado en el garaje hasta pasadas las 22:00 horas. Por el contrario, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para circular libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso para circular en cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Gabor Papp

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