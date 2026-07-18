Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 18 de julio

Efectivamente, es muy probable que ya lo hayas adivinado, este fin de semana se reactiva el esquema del Hoy No Circula sabatino. Y es que la estrategia de control de la circulación con la que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) busca frenar la contaminación no descansa.

¿Qué quiere decir esto? Que quienes tengan pensado salir a la calle con sus coches tendrán que revisar, sí o sí, el holograma de su coche y el último dígito de su matrícula. Unas restriciciones que no se limitan de manera exclusiva a las 16 demarcaciones de la CDMX, sino que se extienden también a diversos municipios conurbados de la periferia en el Estado de México. En concreto, el programa opera igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

De igual manera, recuerda que si tu trayecto contempla cruzar por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino se te aplicará obligatoriamente.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Como seguro que sabes, el propósito de esta iniciativa es el de reducir el número de coches en circulación para mitigar las emisiones, con unas normas que los sábados son específicas para ese día. Porque la obligación de descansar no afecta a todos los propietarios de vehículos el mismo fin de semana: la combinación entre el holograma, el último número de la placa y el calendario es lo que marca si puedes o no utilizar tu coche.

Recuerda que el Hoy No Circula sabatino no se encuentra vigente durante las 24 horas del día. El horario de aplicación transcurre estrictamente de las 05:00 a las 22:00 horas, de tal modo que fuera de ese periodo —durante la noche y la madrugada— el programa no limita el tránsito de los vehículos, siempre y cuando no se declare una contingencia ambiental u otra medida extraordinaria por parte de las autoridades que imponga restricciones adicionales.

Para el caso específico del 18 de julio de 2026, tercer sábado del mes, estamos ante lo que se considera como "semana impar". Es decir, los vehículos que cuenten con holograma 1 y cuyas placas terminen en un número impar serán los que deban permanecer fuera de circulación a lo largo de las horas programadas.

Si tu auto cumple con esa combinación, tendrás que mantenerlo guardado hasta después de las 22:00 horas. Por el contrario, los coches con hologramas 0 y 00 pueden circular sin restricciones bajo el esquema del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los de holograma 2 no pueden circular en ningún caso los sábados.

Además de las restricciones explicadas con anterioridad, ten en cuenta que existe una serie de vehículos exentos que pueden circular con total libertad sin verse afectados por estas medidas ecológicas. En este grupo se encuentran:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

La penalización por no cumplir este reglamento va desde las 20 hasta las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un rango que se traduce aproximadamente en un piso de 1,924.40 pesos y un techo de 2,886.60 pesos. Sumado al golpe al bolsillo, el infractor se arriesga al arrastre o retención del vehículo y a la consecuente pérdida de tiempo que conlleva solucionar el trámite administrativo ante los cuerpos de seguridad. A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino.

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Silas Lundquist

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