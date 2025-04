Llevamos años discutiendo si es buena idea o no descalzarnos durante los vuelos largos. Las tripulaciones lo tienen claro

Quizás no llegue al nivel del debate de si la tortilla debe o no llevar cebolla, pero cuando hablamos de aviones hay un dilema que surge en prácticamente todos los vuelos largos: ¿Descalzarse o no descalzarse? ¿Está justificado quitarse los zapatos para hacer más llevadero un vuelo transoceánico de más de ocho horas? ¿Es incívico? ¿Resulta insalubre? Para empezar, ¿lo permiten las compañías?

El debate salta cada cierto tiempo en redes. Y por sorprendente que resulte ha dado pie a unos cuantos análisis y encuestas que viene bien tener presentes.

De viajes y zapatos. Si coges el tren o el avión con frecuencia, sobre todo para trayectos largos, lo habrás visto unas cuantas veces (puede que incluso tú mismo lo hagas): hay pasajeros que según empieza el viaje se sacan los zapatos para estar más cómodos. Los hay que se quedan en calcetines. Y otros que directamente dejan el pie desnudo. Es una estampa relativamente habitual. Igual que lo es ver cómo otros pasajeros del vagón o avión empiezan a mirar esos pies con enfado.

Una cifra: 56%. Quizás parezca una cuestión menor, pero lo de los vuelos (y viajes en tren) con o sin zapatos es lo suficientemente relevante como para que haya compañías que se han dedicado a estudiar el tema a fondo. Un ejemplo es la plataforma Kayak, que en 2023 publicó un informe con "las reglas tácitas" de los viajes aéreos en el que recogía las opiniones de los pasajeros sobre cuestiones como el uso de los apoyabrazos y portaequipajes o las llamadas telefónicas

Una de las cuestiones por las que preguntó en su sondeo fue el el calzado en los aviones. ¿Está bien descalzarse si el vuelo es largo? Obtuvo dos respuestas, a cada cual más llamativa. La primera es que al menos entre los norteamericanos no hay una opinión clara sobre si es correcto o no quitarse los zapatos en el avión. El 56% cree que los pasajeros deben permanecer calzados, pero como desliza la propia Kayak eso supone que hay otro 44% que difiere de esa opinión. Es más, según sus datos una de cada cinco personas cree que está bien ir al aseo sin zapatos.

Calcetines, la línea roja. En lo que hay mucha más unanimidad es en que, aunque un viajero se quite los zapatos, tacones o zapatillas, lo que nunca debe hacer es sacarse los calcetines. Un 76% de los encuestados por Kayak no ve bien que la gente se desoje de esa prenda en los aviones. El porcentaje supera incluso al de quienes consideran que no deben realizarse llamadas telefónicas dentro del avión o que para escuchar música o ver películas hay que usar auriculares.

"Resulta desagradable". En otros países las opiniones son mucho más categóricas. Hace un tiempo Jetstar hizo un sondeo similar entre más de 20.000 viajeros y se encontró con que a la mayoría le "indigna" que haya gente que camine descalza por el aeropuerto. La idea solo convence al 6% de los australianos y 9% de los japoneses. "Un aeropuerto o un avión no es una sala de estar privada", resalta Zarife Hardy, responsable de la Australian School of Etiquette. "Quitarse los zapatos en espacios concurridos es desagradable para los demás".

En su opinión sacarse los zapatos puede resultar aceptable si hablamos de trayectos largos, durante los que el viajero pasa horas y horas en su asiento, pero Zariffe recuerda que eso tampoco significa que deba quedar con el pie desnudo. "Espera a que el avión esté volando y lleva unos calcetines o pantuflas", aconseja.

Cuestión de educación… e higiene personal. Hay otra razón por la que deberíamos pensar dos veces si nos conviene sacarnos los zapatos en un avión. Quizás ganemos comodidad, pero a la larga puede acarrearnos problemas más graves. Sobre todo si seguimos descalzos cuando nos entran ganas de ir al aseo.

"En vuelos de larga duración me he dado cuenta de que la gente (a menudo niños) camina descalza hacia o dentro del baño", explica Jagdish Khubchandani, profesor de salud pública de la Universidad Estatal de Nuevo México. "Es una tendencia muy antihigiénica con potencial de infección si alguien tiene cortes o heridas".

"A veces no es agua". Por si quedasen dudas al respecto, Leysha Pérez, auxiliar de vuelo regional, incluso iba más allá en una entrevista con Business Insider en la que explicaba por qué moverse descalzo por un avión puede no ser la mejor idea del mundo: "A veces lo que ves en el suelo del baño no es agua. Seguramente son fluidos corporales lo que pisas". Hay tripulantes de aerolíneas que directamente confiesan que "jamás" irían descalzos a un baño, por más largo que sea el vuelo. "Caminar por el avión descalzo o con calcetines es repugnante", subrayan.

¿Y qué dicen las compañías? Hay casos en los que viajar descalzo ni siquiera es una opción. El motivo: las propias aerolíneas lo prohíben en sus políticas de uso. Por ejemplo, American Airlines establece claramente que todos sus clientes deben vestirse de forma "apropiada" a bordo de sus naves, y por si quedasen dudas al respecto añade: "No se permiten pies descalzos ni prendas ofensivas".

Algo similar ocurre con Hawaiian Airlines, que recuerda que su personal puede negarse a transportar a un cliente si no cumple con "los estándares hawaianos de vestimenta". Y eso, aclara, implica usar calzado "por razones de seguridad".

Imágenes | Kenny Eliason (Unsplash)

