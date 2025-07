Galicia ha aconsejado no bañarse en las termas más famosas de Ourense. Su alcalde le ha respondido a lo Fraga en Palomares

¿Vale más una imagen que mil palabras? Manuel Fraga así lo creía. Por eso en 1966, cuando ejercía como ministro de Información y Turismo del franquismo, protagonizó uno de los momentos más emblemáticos (y castizos) de la crónica patria reciente: se puso un bañador y acompañado del entonces embajador de EEUU, Angier Biddle Duke, se dio un chapuzón cerca de Palomares.

Hacía solo unas semanas que varias bombas termonucleares habían caído en la zona tras la colisión de un bombardero B-52 y un avión cisterna estadounidense y (claro) había que transmitir una imagen de cierta normalidad. ¿Si el mismísimo Fraga se bañaba sin miedo a la radiación por qué iba a hacerlo la gente?

Casi 60 años después el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, parece haber llegado a la misma conclusión que su compatriota. Para despejar las dudas sobre la salubridad de las Termas do Muiño, uno de los reclamos más populares del municipio, el regidor decidió enfundarse unas bermudas y darse un baño ante las cámaras. Eso sí, en vez de Angier B. Duke a él lo acompañó su propia concejala encargada de las carteras de Turismo, Artes y Festejos y Gestión Termal, Noa Rouco Ferreira. Ambos en bañador, ambos dispuestos al chapuzón.

"Como si volviéramos 60 años atrás"

"Cinco, cuatro, tres… Estamos aquí, en las Termas do Muiño", arranca Pérez Jácome en un vídeo en el que posa junto a Rouco y un enorme cartel de la Xunta que desaconseja el baño en la zona. Antes de seguir el alcalde se da cuenta de que sin camisa ni camiseta no tiene forma de sujetar su micro de solapa, así que opta por enganchárselo en los pelos del pecho. Solucionado ese pequeño imprevisto logístico, continúa, apuntando al cartel con el logo del Gobierno gallego.

"Sería muy largo explicar toda esta normativa, que es un rollo. Ya verán ustedes por nuestras redes sociales y distintos canales informativos cuál es la situación de las termas. El caso es que esta es la recomendación de la Xunta", insiste señalando el cartel. "Y como si volviéramos 50 o 60 años atrás, con aquello de Palomares, aquí la concejala y un servidor, el alcalde de Ourense, vamos a darnos un baño".

En ese punto el vídeo se corta para mostrar ya a Jácome y Rouco metidos en el agua. "Paraíso natural, incomparables en el mundo. Háganme caso, háganme caso. Ustedes verán, ustedes verán", proclama el alcalde de Democracia Ourensana (DO) recostado en el agua junto a su compañera. La pieza dura 68 segundos, suficientes para que el 'baño en Palomares' de Jácome se haya convertido en noticia en el resto de España y el vídeo vuele en redes, algo a lo que ya está acostumbrado.

A lo largo de los últimos años el gallego ha ganado repercusión más allá de la crónica local por el vídeo musical con el que su partido se presentó a las elecciones, una pieza en la que versionaba a los Village People; su cruzada contra los bolardos o el teletrabajo y su afición por los disfraces. Ahora suma una nuevo motivo: una estampa con ecos del baño de Fraga en Palomares y el jacuzzi de Jesús Gil.

De fondo hay algo más complejo: el estatus de las Termas do Muiño, un conjunto de piscinas situadas casi en el lecho del Miño muy popular en Galicia. En junio la Xunta advirtió que la zona no dispone de la declaración de agua termal ni cumple con las características para ser declarada una "zona de baño", con lo que advirtió: "Mientras no se regularice, desde la Xunta se solicita al Ayuntamiento que coloque una señalización que informe de la recomendación de abstenerse del baño".

Para el Consistorio las cosas son distintas. En un comunicado lanzado tras del baño de Jácome insiste en que la "discrepancia" con la Xunta es solo de "carácter administrativo, no sanitario" e insiste en que el baño no representa ningún riesgo. "Las termas mantienen la misma salubridad de siempre, lo que ha cambiado es la normativa de la Xunta introduciendo nuevos requisitos administrativos, que no sanitarios", recalca el líder Democracia Ourensana, que asegura que las "analíticas periódicas" que realiza el Ayuntamiento constatan la salubridad de las aguas.

Por lo pronto, su chapuzón mediático ha conseguido algo: que media España esté hablando de las Termas do Muiño, algo que no les viene nada mal ahora que la instalación ha vuelto abrir tras varios meses cerrada por las crecidas del Miño.

