Los colegios nacionales no quieren el móvil en clase. Cataluña ha sido la última en unirse a la fiesta

La Generalitat de Catalunya acaba de confirmar la prohibición de los teléfonos móviles en todas las etapas educativas, una de las medidas que contemplaba el Plan de Digitalización Responsable presentado por el Departamento de Educación el pasado viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Adiós al móvil. Cataluña endurece la normativa relativa al uso de teléfonos móviles. No solo se hace referencia a los mismos: también queda prohibido el uso de relojes inteligentes. De cara a los próximos cursos, se retirarán de forma progresiva tanto pantallas como tablets, y no la entrega de portátiles individuales no llegará hasta sexto de primaria.

Las etapas educativas. La prohibición en el uso de dispositivos electrónicos se expande por todas las etapas educativas, aunque con distintas medidas. En la etapa de infantil, de 3 a 6 años, se propone retirar de forma progresiva todas las pantallas, incluidas pizarras digitales y tablets.

Para este curso 2024-25, los alumnos de primaria (de 6 a 12 años) no podían llevar teléfonos a las aulas con una excepción: su uso para actividades académicas. Es una excepción que desaparecerá a partir del mes de septiembre.

No es una sorpresa. En enero de 2024, la Generalitat anunciaba las restricciones a los teléfonos móviles para educación primaria y secundaria. El marco regulatorio recogía las citadas excepciones acerca de casos de uso especial (comunicación, motivos de salud, uso en clase autorizado), pero marcaba un claro camino hacia la prohibición total del mismo.

Y tampoco están solos. Cataluña se suma a una amplia lista de comunidades que están restringiendo el uso del móvil en el aula. Galicia lo prohíbe en recreos, Baleares tampoco permite uso de dispositivos electrónicos, Andalucía lo ha restringido en las aulas, la Comunidad Valenciana siguió estos pasos en mayo de 2024, y Madrid tiene claro que los quiere fuera de clase.

Buena o mala idea. No lo sabemos. Países como Italia, Francia, Portugal o Suecia tienen clara su postura sobre prohibir el móvil en clase, y es un sí. Los primeros estudios nos hablan de una forma fácil para mejorar el desempeño y mejorar la implicación en clase, aunque otros apuntan a un impacto insignificante sin apenas resultado.

La UNESCO tiene claro que la regulación es necesaria, al ser el móvil "la mayor fuente de distracción de los estudiantes". Pero en su propio informe reconoce que la prohibición por sí misma tiene un impacto limitado, y que puede traducirse en poco más que una medida cosmética y poco efectiva.

