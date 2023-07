Bloquear redes sociales cuando haya protestas como las de Francia: Europa avisa que ya puede hacerlo legalmente

El debate está encima de la mesa. A raíz de las protestas en Francia, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que estaban pensando en restringir el acceso a las redes sociales como una manera de luchar contra los disturbios. El caso es que desde las instituciones europeas han recogido el guante y han contestado que de hecho ya es posible hacerlo legalmente desde la implantación de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Europa puede pedir borrar mensajes o bloquear plataformas enteras. Thierry Breton, Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, ha explicado en una entrevista con France Info las posibilidades que hay desde Europa para evitar que determinados mensajes se propaguen por las redes sociales.

"Cuando hay contenido de incitación al odio o contenido que llama, por ejemplo, a la revuelta, que también llama a matar y quemar autos, se pedirá que se elimine el contenido de inmediato", explica Breton. A raíz de la DSA, las grandes plataformas estarán obligadas a retirar esos mensajes de inmediato.

"Si no lo hacen, serán sancionadas de inmediato. Tenemos equipos que pueden intervenir de inmediato. Si no actúan de inmediato, entonces sí, en ese momento podremos no solo imponer una multa sino también prohibir la operación de las plataformas en nuestro territorio", describe.

Réseaux sociaux : "Lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte ou à tuer […] les plateformes auront l'obligation de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées", déclare Thierry Breton pic.twitter.com/1srbHyp9QE — franceinfo (@franceinfo) July 10, 2023

Desde TikTok hasta Twitter o Instagram. Si un mensaje de odio se publica en una red social con más de 45 millones de usuarios activos en la Unión Europea, estas deberán eliminarlo o enfrentarse a multas de hasta el 6% de sus ingresos globales. Además de potenciales bloqueos en la Unión Europea en caso de que no cumplan.

La nueva Ley de Servicios Digitales entra en acción a partir del próximo 25 de agosto y durante este verano ya se están realizando pruebas y tests para ver cómo se llevarían a cabo estos bloqueos y la eliminación de mensajes. Twitter ya realizó este test y desde Meta se ha acordado hacer lo propio durante este mes.

"Las redes sociales no están haciendo suficiente". Es la conclusión de Breton durante la entrevista, apuntando en concreto a aplicaciones como Snapchat y TikTok, que siguen permitiendo vídeos que exaltan la violencia en las calles. Una premisa que tanto desde Snapchat como TikTok reniegan, explicando que "eliminan proactivamente este tipo de mensajes".

Presión sobre lo que puede publicarse en internet. El Comisario europeo explica que las intervenciones de las autoridades serán "extremadamente rápidas" y que las compañías detrás de las plataformas deberán demostrar que están cumpliendo efectivamente con la ley.

Desde el gobierno francés, una vez lanzada la polémica, se han retractado de algunas declaraciones apuntando que no se trata de solicitar un "apagón generalizado", sino que "puede tratarse de una suspensión de funcionalidades", según describe el portavoz del gobierno Olivier Verán. "Ustedes tienen, por ejemplo, funciones de geolocalización, en ciertas plataformas, que permiten a los jóvenes encontrarse en tal o cual lugar, mostrando escenas, cómo provocar incendios, etc..... Son llamadas a la organización del odio en el espacio público, y ustedes tienen autoridad para suspenderlas".

Imagen | E Gillet | Gnrc

En Xataka | El primer día del internet del futuro en Europa: cómo la DSA y la DMA afectarán a las Big Tech (y a nosotros)