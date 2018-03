A 256 kb/s y sin CSS: los 17 sitios web míticos que más marcaron nuestros inicios en internet

Seguro que como internauta, tienes una lista de sitios web que visitas como mínimo una o dos veces al día. Y en gran medida, esas webs van a ser redes sociales o medios de noticias. Pero si tienes más de treinta años, es muy probable que recuerdes con nostalgia alguna web que antes visitabas a diario y ahora no lo hagas incluso cuando ésta sigue existiendo.

A más de un editor de esta casa nos ocurre, así que he preguntado a los compañeros que tienen más edad y a varios veteranos más acerca de estas webs y la lista que nos ha resultado es más larga de lo que puedes creer. He aquí algunos portales web que tuvieron su época dorada y ahora simplemente han caído en el olvido.

Ociojoven

Enrique Pérez: Antes de la era de las redes sociales muchas páginas web contaban con una comunidad enorme. Entre ellas recuerdo Ociojoven, una página que aunaba foros, blogs y tienda con temáticas como el cine, cómics o literatura. Inforol también era otra web en la que se formó un buen grupo, una referencia en España sobre juegos de rol.

Cyberpunk.org

Dronte: "Yo empecé a navegar por Internet en el trabajo de mi padre, entre hueco y hueco. Allí fue cuando me encontré con ciberpunk.org. Pat Cadigan había dicho hacía poco que ‘La ciencia ficción nunca ha hablado del futuro. Siempre ha sido el presente’ y, al menos ahora, aquella web era como tomarse esa frase en serio. No sé cómo sería aquella web en realidad, pero yo la recuerdo como un lugar donde podíamos soñar una internet mejor: neutra, libre y horizontal"

iEspaña

Javier Penalva: "De los primeros años de Internet recuerdo especialmente iespana. Allí me inicié en la publicación de páginas web y si no me falla la memoria, uno de mis primeros correos electrónicos además del de Yahoo. Era lento, admitámoslo, pero poder crear tantas webs de forma gratuita era el paraíso de quienes queríamos crear y n solo consumir contenido"

Lycos

Anna Martí: "Hace años, cuando Google aún no dominaba el mundo, había mucha variedad en la selección de buscadores y diría que el derbi era Yahoo y Lycos. Yo era del segundo el primero me echaba las atrás por los colores y el diseño. Era un poco la salvación para los trabajos del cole, sobre todo para quienes no teníamos la Encarta, y creo recordar que hasta que se extendió Altavista era de los más eficientes. Justo por éste último dejé de usar Lycos, aunque recuerdo como si fuese ayer el anuncio del perrito en televisión."

Digg

Javier Pastor: "Echo de menos aquellas primeras versiones originales de Digg que eran toda una fuente de descubrimiento de temas interesantes. Aquello de la "inteligencia colectiva" y las votaciones luego se convirtió en lo normal para otros sitios que siguen hoy en día, pero Digg seguía siendo el original y el que por funcionamiento y comunidad realmente estaba por encima de todos en aquella época de 2005-2010, hasta el "rediseño maldito" de Digg v4."

Pobladores

Javier Lacort: "Fue un precursor nacional de los Tumblr y Blogspot que llegaron después, una versión simplificada de Geocities con mucho peso en la comunidad, en sus “pobladores” y en los “poblados” que creaban, que contenían desde pequeñas reflexiones o recomendaciones de otras webs hasta multitud de GIFs e imágenes robadas de otros sitios. Con ellos también se podía aprender HTML copiando y pegando códigos para usar negritas, marquesinas o hasta canciones de fondo al acceder al poblado."

La Coctelera

Toni Castillo: "En una de aquellas revistas de informática que tanto se vendían hace unos cuantos años, un día me topé con un anuncio de una plataforma de blogs. Era La Coctelera. Con un alias, porque nunca usé mi nombre allí, me creé un blog y comencé a escribir. La recuerdo con bastante nostalgia, la verdad. No era difícil desarrollar cierta amistad con otros blogueros y nuestra condición de escritores-lectores hacía que las pequeñas comunidades que iban surgiendo resultasen muy enriquecedoras."

PCActual

Juan Carlos López: "A partir de mediados de los años 90, creo recordar que en 1996, empecé a visitar a diario una página web dedicada a la actualidad del mundo de la informática que no era otra cosa que la versión on-line de una de las revistas técnicas en papel más leídas en ese momento: PC Actual. En aquella época yo navegaba con un PC clónico con microprocesador Intel Pentium 133 MHz y un módem de 56 Kbps fabricado por 3Com, una configuración que en esos tiempos no estaba nada mal. La página web de PC Actual me ofrecía muchísima información no solo acerca de la actualidad, sino también artículos prácticos y teóricos que me venían de maravilla porque estaba estudiando informática en la universidad.

Desafortunadamente, PC Actual cerró a mediados de 2013, y ese cierre puso fin tanto a la revista en papel como a la página web. Unos meses más tarde la web volvió a ver la luz, pero quedó reducida a la sombra de lo que fue. Ya no se actualiza de forma diaria y la calidad de los contenidos es la mínima necesaria para mantener la marca medianamente viva, por lo que, a todos los efectos, el espíritu de PC Actual murió en 2013, con la desaparición de la revista en papel. Aun así, me quedo con lo afortunado que fui al poder formar parte de ese proyecto desde el año 2000, fecha en que terminé la carrera, hasta 2013"

iGoogle

Miguel López: "Antes de que la vorágine de las notificaciones y las redes sociales nos comiera a todos, estaba iGoogle. Echo mucho de menos esos widgets que nos permitían ver los titulares de nuestros medios favoritos rápidamente, mezclado con otros datos como la previsión meteorológica". Lamentablemente ahora sólo quedan clones menos eficientes que esa web.

ElRellano

Miguel López: "Recuerdo con mucha nostalgia mis visitas diarias en El Rellano.com. Para mí, era el YouTube que triunfaba en España hace diecisiete años. El sitio se limitaba a colgar vídeos graciosos, y en épocas en las que no tenía internet incluso me dedicaba a guardarlos divididos a trozos en discos floppy para poder disfrutarlos en casa. Ahora, con el triunfo de las redes sociales y YouTube, ElRellano ha perdido su forma de ser"

Mocosoft

Javier Lobo: Mocosoft.com era aquella web de la que tirabas cada vez que le montabas o le formateabas un PC a un familiar o a un colega. Tenías ahí todo lo que podría necesitar en toda su vida: desde el Nero Burning ROM para hacer backups -ejem- de los juegos de Playstation, hasta las últimas versiones de eMule o de Office. En unos cuantos clics y con unas cervecitas, tenías todo el software que podías necesitar.

Tecnosims

David Orós: "Tecnosims era un portal y un foro dedicado a los juegos originales de Los Sims, y podías subir y compartir las casas y personajes que tenías. La recuerdo de forma agridulce porque subí ahí un montón de fotografías con los diseños de mis casas, que perdí después de que la web cerrara".

Emulatronia

Javier Lobo: "¡Quién no recuerda emulatronia! Era la web referencia en español para poder descargar emuladores y juegos de las consolas. Recuerdo que en aquella época lo más normal era hacerlo de las Game Boy o las NES/SNES antiguas, ya que emular consolas más "actuales" como la Nintendo 64 era muy difícil."

Veritaserum

Héctor García: "Recuerdo Veritaserum como una web muy importante para todos los que nos leíamos los libros de Harry Potter y queríamos saber todas las novedades al respecto de las películas que se estaban estrenando en esa época"

Fotolog

Miguel López: "No, no usaba Fotolog, pero quién no lo recuerda. Era el Instagram que utilizaban los adolescentes de ese entonces, donde empezamos a ver por primera vez en la historia esas fotografías de chicos y chicas en los espejos de los baños acompañadas de frases filosóficas profundas. Mi generación no se enganchó a ella, excepto cuando lo visitábamos en clave de humor."

Tuenti

Cristian Rus: "Hubo una época en la que tenías Facebook y además tenías Tuenti. Te pasabas la mitad del día en clase, y en cuanto salías del colegio te metías en Tuenti para compartir el resto de tu vida allí. Recuerdo ese maldito numero que eran la cantidad de visitas a tu perfil, que te daba cierto estatus social y que por lo tanto tenía que ser lo más alto posible."

TopSNES

Xavier Ramírez: "Llegué a esta página buscando desde Altavista, sin todavía saber demasiado lo que era un emulador. Quería jugar a juegos, y Altavista me devolvió TopSNES como segundo o tercer resultado. Desde ahí conocí todos los emuladores que pasé a utilizar en esa época para probar los videojuegos que salían."

Imagen | Gamma Man