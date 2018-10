Más de 10.000 juegos del Commodore 64 vuelven a la vida en tu navegador gracias a The Internet Archive

Gracias al cielo que tenemos The Internet Archive. Este mastodóntico proyecto que se encarga de salvaguardar buena parte de lo que existe en internet para poder recuperarlo más adelante ya nos ha permitido en el pasado disfrutar de viejos videojuegos directamente en el navegador, pero ahora llegan más buenas noticias.

Y lo son porque por fin contamos con un emulador integrado en el navegador que nos permitirá jugar a más de 10.000 títulos que hicieron historia en el Commodore 64 y que a los que ahora tendremos acceso fácil y sencillo. Toda la magia de aquel ordenador a un clic de distancia.

Esos juegos ya están disponibles pero los responsables del proyecto revelan que aún quedan semanas de trabajo en las que completarán y afinarán ese particular catálogo evaluando el comportamiento de los juegos. Se pueden sugerir títulos que no encontréis (quien suscribe esto fue jugador casi profesional de Match Day II en aquellos tiempos, pero no está disponible), así que si detectáis problemas o tenéis sugerencias, no dudéis en comentarlo.

So, uh, hi everybody.



Internet Archive is in the process of adding in-browser emulation support for Commodore 64. Here's a collection of currently working and tested for at least booting properly. (10,500 as of this writing, but it's growing): https://t.co/ct2QWQa3AS pic.twitter.com/qZiaAR54t2