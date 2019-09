IFA 2019: todo lo que esperamos ver en la feria tecnológica de Samsung, Sony, LG y los principales fabricantes

Llega septiembre, la vuelta al cole para unos, al trabajo para otros y para la esfera techie algo que suele ser tradicionalmente el inicio del nuevo curso tecnológico: la IFA 2019. Y como cada año hacemos, damos un repaso de lo que esperamos ver en esta feria tecnológica que suele albergar bastantes anuncios y novedades.

Este año se celebra en septiembre, concretamente del 6 al 11 como se anuncia en la web oficial. No obstante, como también es costumbre en el MWC y otros grandes eventos tecnológicos ya esperamos ver algunos anuncios antes del inicio oficial, vamos a ver qué se ha anunciado ya y lo que se rumorea.

LG

De la marca ya hemos visto varios smartphones este año tanto en gama alta como en otras menores, de hecho sus buques insignia de las dos líneas principales ya están presentados, el LG G8s ThinQ o el LG V50 ThinQ 5G. Lo que se ha rumoreado acerca de los smartphones de la marca es un accesorio que sigue la línea de la Smart Screen del V50, si bien hay rumores de un posible "LG G8X" que integraría sensor de huellas en pantalla.

Lo que está confirmado de telefonía es que veremos los LG K40S y K50S. También se espera que muestren los nuevos proyectores CineBeam 4K con motivo de su llegada al mercado europeo este mes, y esperamos ver novedades en electrodomésticos como robots aspiradores y en televisores, dado que suele ser una cita importante a este nivel para el fabricante (con su "tradicional" túnel OLED). Veremos si acaban convocándonos a un evento y qué nos encontramos en su stand finalmente.

Samsung

Otro fabricante que el año pasado anunciaba su televisor 8K y que suele atender este aspecto en esta feria, por lo que esperamos ver novedades en estos dispositivos por parte del fabricante. Aunque lo que también ha sonado para ellos es... El Samsung Galaxy Fold, rumoreándose que podrían relanzarlo el día posterior a la conferencia que tienen planificada para el día 5 de septiembre, encajando con el anuncio de la propia marca de que se lanzaría este mes.

Además de todo esto, en el stand de la compañía solemos ver más de esos televisores QLED, lavadoras, frigoríficos y otros electrodomésticos (quizás muchos de ellos ya presentados en el CES o previamente). Así que en todo caso habrá bastante que ver.

Sony

El stand de la marca suele ser grande y alojar muchas gamas de productos, aunque el protagonismo suele quedar también en televisores, nuevos smartphones y anuncios de productos de audio. No hay nada claro en torno a móviles, rumoreándose que podríamos ver un sucesor del Sony Xperia 1 del mismo modo que en la IFA 2018 presentó el Sony Xperia XZ3, sucesor del Sony Xperia XZ2.

Aunque lo que suena fuerte (nunca mejor dicho) son los anuncios en cuanto a productos de audio. El año pasado mostraban sus Sony WH-1000XM3, y aunque para éste es menos probable ver unos sucesores (ya han presentado anteriormente, los Sony WF-1000XM3) se espera que veamos nuevos auriculares.

Huawei y Honor

La IFA fue el evento de elección para presentar los Nova en sociedad, pero en lo sucesivo hemos ido viendo cómo la marca aprovecha para otros productos. El año pasado presentaba el Huawei Mate 20 Lite semanas antes de conocer a sus hermanos mayores (Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro) que integrarían el procesador que también presentaron en esta feria: el Kirin 980 y su doble NPU.

De ahí que este año se espera una jugara parecida, dado que ya sabemos que los Mate 30 se presentarán el 19 de septiembre, así que podríamos ver un nuevo procesador y no parece que el Mate 30 Lite también se vaya a anticipar esta vez. De lo que se habla es de un nuevo MateBook, aunque este año ya hubo renovaciones con el Huawei Matebook 14 y el Huawei Matebook X.

En cuanto a Honor, el año pasado asistimos a la presentación del peculiar Honor Magic 2, pero este año el fabricante parece haber venido con muchos deberes hechos al tener presentado ya la Band 5 y los Honor 9X y 9X Pro (al menos en China). La marca anunció para el día 6 la presentación de algo llamado "Capture Vision" orientado a los usuarios con dificultades en la visión, pero no sabemos mucho más.

Lenovo y Motorola

Los Yoga se han llevado los focos en las últimas IFA, como ocurrió el año pasado con el Lenovo Yoga Book C930 y sus dos pantallas (una por teclado), de ahí que para este año esperamos ver más de los tablets y portátiles Yoga y ThinkPad, aunque de éstos últimos ya hubo muchas novedades en el MWC.

Se espera que los veamos en un evento llamado "Tech Life" que la compañía ha convocado para esta IFA, quizás también algo en la línea de productos para el hogar como el Lenovo Smart Display. Y por parte de Motorola no sabemos muy bien qué esperar al haber conocido recientemente al Motorola One Action, quizás el rumoreado Motorola One Zoom con cuatro cámaras y zoom híbrido 5x.

Intel y AMD

Esperamos ver novedades al menos de una estas dos marcas rivales. De la primera se rumorea que podría presentar procesadores Comet Lake de 10ª generación y portátiles correspondientes al Proyecto Athena, que presentaron en mayo anunciando para la segunda mitad de año hasta 10 nuevos portátiles con esta nueva certificación con la que prometen una batería extendida, un mejor rendimiento y todo un ecosistema basado en inteligencia artificial.

De AMD se espera que tengra presencia para mostrar todo lo que ya ha presentado este año, como las RadeonRX 5700 o el procesador Rizen 9 3950x para gaming.

TCL

El fabricante ha anunciado que mostrará el primer smartphone TCL "tal cual", es decir, de la marca propia y no de una de las marcas del grupo, así como más de esas pantallas plegables y prototipos que vimos en el MWC. Además, han hablado de Project Archery, una "pantalla wearable" que promete una "experiencia cinematográfica de 100 pulgadas" en un dispositivo del tamaño de unas gafas corrientes, así que habrá que ver eso qué es.

El año pasado asistimos a la presentación de la BlackBerry KEY2 LE, una versión más básica y juvenil de la BlackBerry KEY2 que mantenía ese teclado físico tan característico de los smartphones (y más aún en este siglo). Pero no parece que vaya a haber anuncios de una nueva KEY, de hecho BlackBerry como tal está sonando bastante poco últimamente.

HMD

La compañía finlandesa que arropa los móviles Nokia parece estar guardándose una nueva remesa de móviles de gama media. Las filtraciones apuntan a los Nokia 5.2, 6.2 y 7.2 junto a tres feature phone, así que estaremos atentos a ver si se confirma este anuncio.

Acer y Dell

La compañía suele presentar novedades en un evento propio en el mes de mayo, renovando su catálogo de ordenadores de consumo, gaming y productos com Chrome OS. Pero la IFA también suele ser una cita en su calendario, siendo escenario de presentación de la silla de gaming Predator Thronos o del ordenador portátil Acer Predator 21X, así que algo nuevo de esta línea esperamos ver.

Dell por su parte podría presentar algún otro producto de la familia XPS y Alienware, dado que el año pasado hubo novedades de ésta última en la IFA. No hay nada anunciado, así que tendremos que esperar a recorrer las calles de Berlín para salir de dudas.

Philips y Hisense

De Philips se espera ver novedades en televisores, concretamente un nuevo OLED Ambilight, aunque hace unas semanas ya presentaron el nuevo smart TV OLED984. Lo que podría sorprender más es lo que se rumorea acerca de las novedades en audio, tras haber vuelto a principios de este año con auriculares y una barra de sonido para volver a tener presencia en el sector tras unos años de parón.

Por su parte, la marca china ha confirmado en un comunicado que presentará el Hisense sonic screen laser TV, un televisor que promete una mayor sincronización del sonido y la imagen y un audio de calidad (40-18 kHz) en todas las direcciones y sin distorsiones.

Wearables

El evento en Berlín suele ser también el lugar para conocer nuevas propuestas de smartwatches, pulseras cuantificadoras y otros wearables, aunque muchas marcas parecen haberse adelantado este año. De Garmin esperamos ver novedades aunque precisamente hace poco del último presentado (Garmin Fenix 6 Ultra Trail Mont Blanc, pero se ha hablado de hasta seis nuevos smartwatches para lo que queda de año entre los cuales veríamos el Vivoactive 4, el Vivomove Style y el Garmin Venu, quizás en unos días veamos alguno de ellos.

Fossil, por su parte, también suele aprovechar y presentar algunos relojes, aunque hace unas semanas ya lanzó el Fossil Gen 5. En TechRadar hablan de que podríamos ver un Fossil Sport 2, así que veremos si finalmente vemos un nuevo reloj en su stand o nos enseñan los ya presentados.

Samsung también presentó su Samsung Galaxy Watch Active2 hace unas semanas y conocimos el FitBit Versa 2 también hace unos días, así que es poco probable que estas marcas tengan novedades en este área. Lo que quizás sí veamos es la llegada de la HONOR Band 5 a Europa, anunciada por el momento sólo para China.

La cita empieza mañana

Siendo una de las principales ferias tecnológicas del año esperamos que haya más sorpresas y novedades. Hay marcas más crípticas en cuanto a los anuncios como Sonos o Sennheiser, quienes ya aprovecharon la coyuntura tecnológica del evento para anunciar Sonos Amp el año pasado, así que este año esperamos ver alguna novedad suya y de otras que no hemos incluido en el resumen.

Como hemos dicho, el efecto de anticipación a las ferias propiamente dichas no deja fuera a la de Berlín y habrá anuncios antes del inicio oficial de la misma. Desde Xataka os contaremos todas las novedades lo antes y mejor posible, y en breve publicaremos una primera agenda con las presentaciones que se conocen ya para que podáis estar atentos a las que os interesen.

Imagen | IFA