El Samsung Galaxy Watch Active2 frente al Apple Watch Series 4, Huawei Watch GT Active y el resto de sus rivales

Agosto es un mes de estrenos para Samsung y de momento nos ha presentado el Samsung Galaxy Tab S6 y un nuevo reloj para los usuarios más deportistas, el Samsung Galaxy Watch Active2. Y por esto mismo no está de más que lo pongamos de tú a tú frente a otros del mercado en una comparativa de smartwatches.

Con cada vez más RAM y más autonomía, el escaparate de relojes inteligentes es muy variado sobre todo también en estética y precio. Unos más elegantes, otros más cercanos a una pulsera cuantificadora, el surtido que recibe al nuevo smartwatch de Samsung es realmente variado.

Los smartwatches

Atendiendo al tipo de reloj que es, con ese apellido "Active" que más de una marca emplea para denotar que está orientado a ser un reloj útil para la cuantificación de la actividad y la mayor resistencia, hemos seleccionado los relojes más recientes de este tipo, aunque en algunos casos son algo más genéricos para que los principales fabricantes tengan presencia. También incluimos la anterior versión del Watch Active, con el fin de ver la evolución.

Salud y actividades deportivas

El smartwatch de Samsung se ha actualizado sobre todo a nivel de las funciones de la monitorización de la salud que en la medida de lo posible estos relojes pueden realizar o aproximar. Así, al igual que vimos en el Apple Watch Series 4 el año pasado éste también presenta la realización de electrocardiogramas. Lo hace mediante pulsos eléctricos de modo que es capaz de aproximar la detección posibles arritmias, siempre salvando las distancias de un equipo médico profesional (y pendiente de la aprobación en cada país).

Esta característica diferencia a estos dos relojes inteligentes del resto, si bien como hemos matizado habrá que ver en qué países está disponible. El resto tiene como base la detección de pulsaciones gracias a los pulsómetros integrados, siendo una función pasiva o bien realizando mediciones puntuales a voluntad del usuario.

Otras nuevas funciones de este reloj inteligente son la detección automática de caídas, mediante lo cual en teoría el Active2 es capaz de detectar cuándo una persona se ha caído por accidente y, en caso de que sea necesario, llamar a emergencias. También hay nuevos tipos de entrenamiento, siendo siete los que el reloj es capaz de detectar automáticamente.

Ahí puede ser más competitivo para esos usuarios que buscan un smartwatch que sea capaz de monitorizar un amplio abanico de actividades. El anterior Watch Active ya disponía de un surtido bastante variado, así que con esto lo completan un poco más siendo así uno de los que más variedad ofrece junto con otras propuestas como el Garmin Fenix 5 Plus o el Apple Watch Series 4, capaz de registrar actividades como boxeo o yoga.

Pulgadas, peso y autonomía

La pantalla del nuevo Galaxy Watch Active2 es un poco más grande que la de su antecesor, habiendo ahora dos modelos disponibles de 1,2 y 1,4 pulgadas, pero manteniendo resolución. En este aspecto precisamente queda por debajo de otros smartwatches como el Huawei Watch GT Active o el Honor Watch Magic, pero siguen apostando por el AMOLED que suele dar muy buena experiencia cuando más inciden los rayos de sol al contrario que otros paneles.

De momento la marca no ha dado a conocer las medidas exactas y aún no ha llegado a nuestras manos para probarlo (esperemos que lo haga), pero dado que la pantalla más pequeña ya es un poco más grande y también lo es la batería lo más probable es que sea más grande que el primer Active. El peso depende del modelo, yendo de los 26 a los 44 gramos, pero en este aspecto hay mucha variabilidad entre los modelos existentes, viendo ejemplos como el Active Watch y sus 25 gramos o los voluminosos Garmin Fenix 5 Plus y LG Watch W7, con 86 y 79,5 gramos respectivamente.

El Xiaomi Amazfit GTR promete una autonomía de récord con su batería de hasta 410 mAh.

De hecho, la batería forma parte de una de las actualizaciones principales a nivel de hardware con respecto al anterior modelo. El Active2 incluye una pila de 247 ó 240 mAh según el modelo, lo cual es en ambos casos superior a los 178 mAh (y aunque haya más a tener en cuenta para la autonomía media esto es un buen indicativo), por lo que puede que esa media de 36-48 horas se vea incrementada.

Lo que será difícil es batir al que puede que sea el campeón en este aspecto. Tanto el GT Active como el Huawei Watch GT nos dieron autonomías muy buenas en los análisis que realizamos siendo la batería del primero de 420 mAh, y a falta de probar el Amazfit GTR su batería de 410 mAh también tiene buena pinta (24 días según el fabricante).

La autonomía del Huawei Watch GT Active es una de las mejores.

Al final depende de lo que nos importe cargar el dispositivo en el transcurso de los días. Evidentemente siempre es más cómodo que haya una autonomía prolongada y que lo tengamos que cargar cada cinco o más días, pero hay usuarios que dan menos importancia a esto y que se conforman en que aguante una jornada como ocurre a veces con los móviles. En todo caso, si se logra progresar en este sentido y lograr baterías más duraderas en tamaños más contenidos siempre será positivo.

Hablando del resto de componentes, el Samsung Galaxy Watch Active2 mantiene el Exynos 9110 pero según el modelo podemos tener hasta 1,5 GB de RAM (el modelo con LTE). Dispone de 4 GB de almacenamiento, una memoria relativamente habitual que queda por debajo de las que vemos en el Apple Watch o el Garmin Fenix.

Pantallas táctiles, presión o biseles

En cuanto al manejo, el Active2 ha recuperado el bisel rotatorio pero de una manera distinta a la que vimos anteriormente en relojes de la marca. Ahora es un bisel táctil que permite navegar con toques como si se tratase de una esfera física, llamado Touch Bezel.

El Samsung Galaxy Watch Active no disponía del nuevo bisel y también era redondo.

Es otra característica que lo diferencia de otros relojes que se manejan con la pantalla táctil y/o botones, como el de Huawei. Por su parte, Apple sigue apostando por el 3D Touch en combinación con una corona lateral.

Habrá que ver si se mantiene la correcta sensibilidad táctil de la pantalla y si este bisel funciona como prometen. Es importante que estos relojes tengan una navegación intuitiva y que el software provea de accesos rápidos o comandos para que podamos realizar una monitorización activa de manera práctica y rápida, pero también es muy importante que no sean exigentes en el manejo y la activación de la pantalla sobre todo a la hora de consultarla durante el ejercicio.

Redondos o cuadrados, pero todos resistentes al agua

El Samsung Galaxy Watch Active2 mantiene la forma circular de la caja, estando disponible en dos materiales (aluminio o acero inoxidable) y habiendo diferentes colores así como correas intercambiables. Es resistente al agua y por tanto vale para monitorizar natación, así como para resistir al sudor y la humedad.

El Samsung Galaxy Watch Active2 mantiene el diseño del primer Watch Active a nivel de caja y otros aspectos.

También con caja circular pero ojo, con manecillas mecánicas. El LG Watch W7.

El Xiaomi Amazfit GTR.

Huawei también mantiene el diseño tradicional de los relojes.

El Honor Magic Watch.

Robusto y circular, el Garmin Fenix 5 Plus.

Lo mismo para el Amazfit de Xiaomi, el GT Active de Huawei, el Magic Watch de Honor, el W7 de LG y el 5 Plus de Garmin (circulares y aptos para la natación), viendo que Apple y Fitbit optan por la caja cuadrada. Todos cumplen en cuanto a resistencia al agua, aunque habrá que ver qué opción de software es mejor para el recuento de piscinas y si permiten consultarlo durante la actividad.

El Apple Watch sigue optando por el diseño que inició el primero, variando en dimensiones y algunos aspectos.

El Fitbit Versa.

Además, en algunos casos como los del Garmin, el Apple Watch o los de Samsung es posible usarlos para reproducir música y/o controlar la reproducción de la misma. Aquí también es importante que haya una correcta sensibilidad táctil y una buena interfaz para que ésta se suceda con normalidad incluso durante la actividad física.

Precios para todos los gustos

No sabemos el precio y la disponibilidad del Samsung Galaxy Watch Active2 para más allá de Estados Unidos, siendo el precio para este mercado de 279,99 dólares para el modelo básico de 40 milímetros de aluminio y sin LTE (20 dólares más para el de 44 milímetros), por lo que es de esperar que en euros quede en torno a los 250 euros (quizás bajando el precio actual del primer Active).

Quedaría pues en el rango previo, sin experimentar en apariencia mucho cambio ni saltar a fronteras más altas como la del Apple Watch Series 4 o el Garmin Fenix 5 Plus. No parece que vaya a entrar en la competición de reloj más económico donde sí compite el Amazfit u otros smartwatches más económicos como el Honor Magic Watch o el Fitbit Versa.

La comparativa en tablas

Samsung Galaxy Watch Active2 Samsung Galaxy Watch Active Apple Watch Series 4 Xiaomi Amazfit GTR Huawei Watch GT Active Tamaño de la caja 44 / 40 mm 44 / 40 mm 44 / 40 mm 47 / 42 mm 46 milímetros Dimensiones N.d. 39,5 x 39,5 x 10,5 mm 38,1 x 43,18 x 10,16 mm 47 mm de 47,2 x 47,2 x 10,75 mm

42 mm de 42,6 x 42,6 x 9,2 mm N.d. Peso 44 g (acero de 44 mm) / 37 g (acero de 40 mm) / 30 g (aluminio de 44 mm) / 26 g (aluminio de 40 mm) 25 g 48 g N.d. 46 g Pantalla Super AMOLED 1,4 / 1,2 pulgadas 360 x 360 px Super AMOLED 1,1 pulgadas 360 x 360 px OLED con 3D Touch

384 x 480 px 47 mm 1,39 pulgadas

42 mm 1,2 pulgadas AMOLED AMOLED 1,39 pulgadas

454 x 454 px RAM 1,5 GB / 768 MB 1 GB N.d. N.d. 16 MB Procesador Exynos 9110 dual core a 1.15 GHz Exynos 9110 dual core a 1.15 GHz Apple S4 N.d. ARM Cortex M4 con dos MPU (una de ellas de bajo consumo) Memoria interna 4 GB 4 GB 16 GB 128 MB Conectividad Versión con LTE, GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Wi-Fi GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Wi-Fi Wi-Fi, LTE (opcional) Wi-Fi WiFi, GPS, GLONASS,Galileo Bluetooth 5.0 4.2 5.0 Sí Bluetooth 4.2, BLE NFC Sí Sí Sí N.d. N.d. Sistema operativo Tizen Tizen WatchOS Amazfit OS Lite OS Compatibilidad Android/iOS Android/iOS iOS Android 5.0 o superior e iOS 10 o superior Android 4.4 o superior e iOS 9 o superior Sensores Sensor HR (con 8 fotodiodos), electrocardiograma (ECG), acelerómetro, giroscopio, barómetro, luz ambiental Acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor HR, sensor de iluminación Acelerómetro, sensor de iluminación, barómetro, giroscopio, sensor HR Pulsómetro, presión atmosférica, geomagnético, sensor de iluminación, brújula, acelerómetro, giroscopio Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor HR, sensor de iluminación y barómetro Batería 340 / 247 mAh 230 mAh N.d. 47 mm con 410 mAh

42 mm con 195 mAh 420 mAh Resistencia Caja con resistencia militar MIL-STD-810G Pantalla con Gorilla Glass DX+ Sumergible hasta 50 metros Sumergible hasta 50 metros Agua y polvo IP68 (50 metros de inmersión) Hasta 5 atmósferas Precio 279,99 dólares 249 euros web oficial, desde 206 euros en Amazon Desde 429 euros Desde 799 yuanes (unos 100 euros al cambio) 171,95 euros