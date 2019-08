Lenovo Smart Display, análisis: un buen centro multimedia que brilla como cerebro de toda nuestra casa

Altavoces inteligentes ya hay muchos en el mercado, pero con pantalla no tantos. Aquellos que incluyen un monitor forman parte de un mercado que ahora mismo prácticamente se reparten Alexa y Google Assistant. Si se quiere apostar por este último las opciones se reducen más aún, en concreto a los dos altavoces de Google con pantalla o, (al menos en el caso de España), al Lenovo Smart Display. ¿Qué nos puede ofrecer Lenovo para decantarnos por su alternativa Lenovo Smart Display? Lo hemos analizado para comprobarlo.

Con un diseño algo fuera de lo habitual, el Lenovo Smart Display trae Google Assistant en su interior gracias a Android Things, el sistema operativo para este tipo de dispositivos. El asistente y sus funciones se nos muestran en todo su esplendor gracias a la tremenda pantalla de diez pulgadas que incluye. Pero también tiene sus puntos mejorables, como el apartado de sonido.

El diseño de Lenovo Smart Display es algo peculiar: asimétrico y triangular en su parte trasera de bambú.

Lenovo Smart Display, análisis en vídeo

Lenovo Smart Display: especificaciones técnicas

Lenovo Smart Display de 10,1" Características PANTALLA LCD táctil de 10,1 pulgadas con resolución de 1.980 x 1.200 pixeles PROCESADOR y RAM Qualcomm Snapdragon 624 a 1.8GHz y 2 GB de RAM MICRÓFONOS Dos matrices de micrófonos duales SONIDO Un altavoz de dos pulgadas y 10W de rango completo, dos tweeters pasivos SISTEMA OPERATIVO Android Things CÁMARA 5 Mpx y vídeo a 720p CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi y Bluetooth CONEXIONES FÍSICAS Un puerto de alimentación ASISTENTE INTELIGENTE Google Assistant DIMENSIONES 173 x 311 x 12 – 36 mm PESO 1.765 g PRECIO 239,99 euros

La pantalla es la gran protagonista de este Lenovo Smart Display. Debemos tener en cuenta que existen dos modelos diferentes, donde la principal diferencia la vamos a encontrar en el tamaño. En consecuencia, en la pantalla (8 pulgadas y 10 pulgadas) y en el altavoz interno (1,75 pulgadas y 2 pulgadas). En nuestro caso hemos analizado el modelo de mayor tamaño. Si el tamaño no es suficiente para diferenciarlo a primera vista, también tenemos la parte trasera recubierta en bambú para el modelo grande, mientras que el pequeño es grisáceo.

El panel LCD táctil de 10,1 pulgadas trae una resolución de 1.980 x 1.200 pixeles. Teniendo en cuenta que solemos estar a una distancia prudente del dispositivo al usarlo, semejante resolución para 10 pulgadas es más que suficiente. Cuenta con un brillo adecuado (mayor del que vamos a encontrar en otros altavoces inteligentes con pantalla) y la respuesta táctil no ha dado problemas en ningún momento, incluso con las manos mojadas en algunas ocasiones.

La pantalla es la gran protagonista del Lenovo Smart Display, con el altavoz en un marco lateral.

Dentro del Lenovo Smart Display vamos a encontrar un procesador Qualcomm Snapdragon 624 a 1.8GHz y una memoria RAM de 2 GB. Tanto el procesador como la memoria trabajan en conjunto para determinar la fluidez del dispositivo. En principio pueden parecer suficientes especificaciones para un sistema operativo tan simple como Android Things y para mover Google Assistant. Sin embargo, en alguna ocasión da la impresión de que el Snapdragon 624 de Qualcomm y 2 GB se puede quedar algo justos para ciertas tareas como procesar comandos más complejos, no obstante el sistema es fluido. El almacenamiento por otro lado se limita a 4 GB, aquí sí que no se requiere de más al ser realmente todo contenido online.

De la pantalla pasamos al altavoz. El Lenovo Smart Display de 10,1" incluye un altavoz de dos pulgadas y 10W de rango completo, así como dos tweeters pasivos. Para captar el sonido dispone de dos matrices de micrófonos duales. También capta imagen gracias a una cámara frontal de 5 Mpx pensada especialmente para videollamadas, que las puede realizar en calidad 720p como máximo.

Encontramos los botones de volumen y dos interruptores para activar o desactivar el micrófono y la cámara físicamente.

Por último, hay que destacar los puertos y botones físicos de los que dispone. Puertos como tal no existen, tan sólo el conector de alimentación en la parte trasera. En cuanto a botones encontramos los botones de volumen y dos interruptores para bloquear físicamente el micrófono y la cámara, algo que agradecerán los más preocupados por la privacidad. Se echa en falta un botón de apagado de la pantalla o apagado total, pues de lo contrario hay que pedirle a Google Assistant que apague la pantalla o directamente desenchufarlo para asegurarte de que está apagado por completo.

La experiencia de uso que ofrece una pantalla de 10 pulgadas

La experiencia de uso no comienza precisamente bien. También es cierto que es algo que depende completamente de Google, merece la pena recalcarlo. Y es que la configuración de un dispositivo Google Home por primera vez es eterna. Enchufamos el altavoz y descargamos la app Google Home para iOS o Android. La app detectará el dispositivo cercano y sugerirá configurarlo, aquí es donde empiezan las preguntas y permisos, uno tras otro. Unos cinco minutos más tarde el altavoz finalmente está listo y te ofrece un tour guiado por Android Things para saber cómo utilizarlo.

Lo primero que hay que tener claro es qué estamos buscando. ¿Es suficiente con un altavoz inteligente o necesito un poco más? El Lenovo Smart Display ofrece ese "poco más", que se traduce en una pantalla con la que interactuar de forma visual y física al tocarla. Muestra más información que el sonido, permite más interacción que los comandos de voz.

La pantalla de 10,1" a resolución 1.980 x 1.200 píxeles es más que suficiente para este Lenovo Smart Display.

Pero cuando de verdad comienzan a cobrar sentido los altavoces inteligentes con pantalla es cuando hablamos de reproducir vídeos. Lenovo Smart Display puede reproducir contenido directamente de plataformas como YouTube, Netflix o integraciones como las de algunos canales de noticias. También ejerce de Chromecast, por lo que podremos enviarle contenido desde el smartphone y otros dispositivos mediante este protocolo para que lo reproduzca.

La pantalla no sólo es útil cuando estás reproduciendo un vídeo, también cuando quieres, por ejemplo, seguir las instrucciones de una receta o cuando simplemente estás reproduciendo música. El apoyo visual es significativo con respecto a un altavoz inteligente que sólo cuenta con audio. Incluso siendo un dispositivo que se controla principalmente por voz, se agradece poder tocar controles básicos para cambiar canciones por ejemplo.

El apoyo visual es significativo con respecto a un altavoz inteligente que sólo cuenta con audio.

Las capacidades de Google Home en Lenovo Smart Display

¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Lenovo Smart Display? En este aspecto deberíamos preguntarnos qué puede hacer y qué no puede hacer Google Assistant y Google Home en general, pues es el cerebro del altavoz. Al aparato le podemos pedir realmente todo lo que le pedimos a un altavoz o dispositivo con Google Assistant. Un "Ok Google" basta para que se active el registro del micrófono y a partir de ahí podemos introducir el comando por voz que nos interesa. Entiende comandos de lo más naturales y variados, en general, diría que es complicado pensar en funciones concretas que no comprenda. Es un proceso cada vez más natural, haciendo que se difumine la línea de interacción entre asistente y humano.

La app Google Home en un iPhone, es aquí donde encontramos todas las interacciones entre teléfono y Lenovo Smart Display.

Lenovo Smart Display puede reproducir música desde YouTube Music (u otros servicios conectados como Spotify), puede reproducir vídeos de YouTube, puede reproducir series y películas de Netflix, puede reproducir la radio mediante apps conectadas como TuneIn... Pero, además de reproducir contenido, también puedes pedirle más cosas. Aquí algunas de las más comunes que he utilizado en mi día a día:

Controlar otros apartaos conectados por Google Home como altavoces o bombillas.

Controlar recordatorios y eventos de calendario.

Hacer preguntas básicas y de cultura general.

Traducir palabras y frases.

Consultar restaurantes cercanos.

Consultar el tiempo.

Configurar alarmas y temporizadores.

Consultar las noticias.

Realizar videollamadas.

Seguir recetas de cocina.

Otro aspecto del altavoz que sí que no encontramos en todos los altavoces inteligentes con Google Assistant es su "modo ambiente". Básicamente muestra una serie de imágenes aleatorias de temas definidos o álbumes inteligentes de Google Photos. También puede mostrar sólo el reloj con la hora. Personalmente prefiero que la pantalla esté apagada, pero si mostrase más datos de interés aparte de la hora (eventos próximos, fecha, recordatorios...) quizás utilizaría más este modo.

Pantalla del "modo ambiente" de Lenovo Smart Display.

El Lenovo Smart Display en realidad tiene dos posiciones. Su diseño con la parte trasera triangular más gruesa permite que se utilice en formato vertical también, aparte del formato horizontal. Lamentablemente este uso se limita a las videollamadas, ya que en prácticamente ningún otro lugar de la interfaz del altavoz se cambia automáticamente a modo vertical. Android Things no está adaptado a este formato, aunque, sin duda, sería de gran utilidad para poder sacarle más versatilidad al altavoz.

Pantalla del reproductor YouTube Music en Lenovo Smart Display.

Finalmente tenemos la voz de Google Assistant, un tema que ni depende de Lenovo ni es novedad, pero igualmente importante de tratar. Es una voz que por, su entonación (en castellano), no alcanza a ser tan natural como la de Alexa o la de Siri. Esto se nota especialmente cuando está leyendo instrucciones o un texto escrito previamente, cuando no es información propia del asistente.

El sonido, relegado a un segundo plano

Si por algo destaca el altavoz es por su diseño, donde vemos una pantalla que prima sobre el altavoz en sí, relegado a un segundo plano (un lateral en este caso). Amazon con los Echo Show, por ejemplo, se lleva el altavoz a la parte trasera, y en este caso al ser asimétrico, y siendo casi una tablet en la parte fina, el altavoz se ha movido a la parte delantera en un marco lateral. Es un diseño diferente, atrevido y de agradecer, pero tiene un problema: sacrifica la calidad del audio.

El diseño asimétrico y delgado no aprovecha la posibilidad de colocar un altavoz grande en la parte trasera.

El propio nombre del producto ya nos da un indicio de hacia dónde se han enfocado, más en la pantalla que en el audio. No es un "altavoz inteligente de Lenovo", es una "pantalla inteligente de Lenovo". Sonará mejor o peor según con qué lo compares, aunque inevitablemente tendemos a compararlo con el resto de altavoces inteligentes para el hogar que traen una pantalla. A la venta en España el único que encontramos en un tamaño similar es el Amazon Echo Show 10, y en audio gana con creces. El volumen capaz de conseguir es relativamente bajo para lo que se espera de un altavoz externo. Pero lo que más echamos de menos son los graves del altavoz, que son algo pobres y distorsionados, sobre todo cuando subes demasiado el volumen.

De todos modos, no parece que sea un altavoz pensado para reproducir música. No es uno que se pueda colocar en mitad de un salón y esperar que reproduzca música para media casa. Para ver vídeos, para recibir órdenes o información de Google Assistant, para escuchar noticias... es genial, la música, sin embargo, es su punto débil. ¿La solución que se me ocurre? Acompañarlo de dos buenos altavoces estéreo que se conecten por Google Home.

Lenovo Smart Display junto a un Amazon Echo Show, gana en pantalla pero no en sonido.

Lenovo Smart Display: la opinión de Xataka

El altavoz inteligente de Lenovo se encuentra disponible a la venta en España en dos modalidades y precios diferentes. El Lenovo Smart Display de 8 pulgadas se puede adquirir por 179 euros, mientras que el Lenovo Smart Display de 10 pulgadas (el que nosotros hemos analizado) se puede adquirir por 239,99 euros. Las diferencias como hemos visto las encontramos en tamaño de pantalla, tamaño del altavoz y material de la parte trasera.

Es un aparato ideal para colocarlo en una cocina, en la habitación o incluso en el salón. En lugares donde solemos pasar tiempo realizando otras actividades. De este modo, le podemos pedir ayuda para que actúe como asistente o lo podemos utilizar como reproductor. Lo importante es no caer en la confusión de pensar que es de los mejores productos para escuchar música debido a que es un "altavoz inteligente".

Lenovo Smart Display se convierte tras un tiempo en una especie de cerebro domótico en la casa. Controla agenda, tiempo, recordatorios, eventos y más actividades que se encuentren en nuestra cuenta de Google. También ofrece todo tipo de información como el tráfico para ir al trabajo, el tiempo o los restaurantes y cines de alrededor. Si todo eso no es suficiente, se integra con miles de dispositivos compatibles con Google Home y servicios como Netflix, Spotify o TuneIn. Por último, una de las mejores cosas que tiene es que sustituye perfectamente TV's o tablets en cocinas y otros lugares de la casa donde solemos ver vídeos mientras realizamos otras tareas al mismo tiempo.

Lenovo Smart Display es una perfecta pantalla inteligente, antes que un altavoz inteligente.

Teniendo claro su enfoque, ¿por qué no adquirir directamente una tablet? Es diferente, estamos hablando de un producto fijo y siempre conectado, puede parecer una desventaja frente a la portabilidad y versatilidad de una tablet, pero es también su mayor ventaja. Tener un Lenovo Smart Display fijo en el salón de casa o en la cocina es mucho más útil que desplazarse con la tablet, además de que por su factor forma y el modo en el que ha sido concebido, tendemos a usarlo prioritariamente con la voz y no con las manos incluso teniendo pantalla táctil, no ocurre lo mismo en la tablet.

Lenovo Smart Display es un increíble altavoz inteligente, aprovecha muy bien su pantalla y diseño, aunque eso implique dejar un poco de lado el audio. Si para ti es más importante el asistente que el reproductor, Lenovo Smart Display probablemente no tenga rival ahora mismo.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Lenovo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.