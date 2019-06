Google Home, Amazon Echo o HomePod: qué altavoz inteligente comprar en función de necesidades y presupuesto

Los Google Home fueron los primeros altavoces inteligentes en aterrizar en España hace justo un año. Tras ellos, desembarcaron la familia de Amazon Echo - que por cierto, no deja de crecer - y poco después el HomePod de Apple. Con tantas propuestas y tan diferentes, es fácil no tener claro qué altavoz inteligente se ajusta mejor a nuestras necesidades.

En esta guía de compra de altavoces inteligentes con asistentes de voz integrado analizamos qué modelos son más adecuados en función del tipo de usuario. ¿La familia Amazon Alexa, los Google Home o el HomePod?

¿HomePod, los Amazon Echo o los Google Home?

Aunque al final del artículo encontrarás un cuadro resumen con las especificaciones técnicas de los altavoces de Apple, Google y Amazon, hemos seleccionado los principales disyuntivas a las que se enfrenta un potencial comprador para determinar qué altavoz inteligente es más adecuado en cada escenario de uso.

¿Qué ecosistema uso?

Una decisión inteligente antes de decantarse por un altavoz inteligente u otro es echar un ojo a los gadgets — tabletas, ordenadores, smartphones y dispositivos smart — que tenemos en casa y los que planeamos tener a corto o medio plazo.

Más allá de la elección entre un altavoz u otro, la verdadera batalla del mercado de los asistentes de voz se centra en la amplitud y lo robusto del ecosistema que conforman. O lo que es lo mismo, la compatibilidad de los asistentes de voz con la electrónica del hogar en cuanto a marcas. Y es que de poco sirve decantarse por el HomePod por su calidad de sonido si no tenemos dispositivos de Apple

En este sentido, Google Assistant y Amazon Alexa son los mejor posicionados al contar con un ecosistema más denso y nutrido que el de Siri. A cambio, Apple ofrece un ecosistema más cerrado y sólido de acuerdo con la experiencia que Apple busca proporcionar a sus usuarios.

Insistimos, no es tanto que uno u otro tenga un ecosistema más amplio, sino que este ecosistema se ajuste a la electrónica que tenemos en casa o la que planeamos adquirir.

Así, las alternativas si nuestro ecosistema es el de Apple se reducen al HomePod. En caso de tener un ecosistema Android, tanto los altavoces de Google como los de Amazon constituyen una buena y amplia alternativa.

Calidad de sonido

Aunque inteligentes, no dejan de ser altavoces. Por este motivo, algunos usuarios tienen muy en cuenta la calidad del sonido que emiten, un parámetro difícil de averiguar con las especificaciones técnicas en bruto.

No obstante, echando un vistazo al tamaño y tipo de altavoces internos que integran podemos hacernos una idea sobre qué podemos esperar de ellos. Aún así, será la experiencia de prueba la que determinará cómo de bien se escuchan.

Hemos consultado con Juan Carlos López, editor senior de Xataka y experto en sonido e imagen, que ha tenido la oportunidad de analizar los altavoces smart más ambiciosos en este área.

El altavoz inteligente que actualmente nos ofrece la mejor calidad de sonido desde una perspectiva global es el HomePod (329 euros) de Apple. De hecho, es una solución con vocación audiófila que destaca por su nivel de detalle, dinámica y por un grave con pegada y definición."

Juan Carlos es claro en su recomendación: "Es la opción que recomendaría a cualquier usuario que, ante todo, busque la mejor calidad de sonido posible. "

No obstante, López también valora otras opciones como la relación entre prestaciones y precio:

Sin embargo, si introducimos el precio en la ecuación el Echo Show de Amazon se yergue como una opción muy atractiva. No tiene un sonido tan refinado como el HomePod, pero también es dinámico, genera una escena sonora amplia y tiene un grave contundente.

Así, concluye: "Su relación calidad/precio es más interesante que la del HomePod de Apple, y, por esta razón, merece la pena tenerlo en cuenta. Además, la experiencia que nos ofrece Alexa me parece más satisfactoria que la de Siri. Creo que en este terreno Apple tiene aún mucho margen de mejora."

Quiero que tenga pantalla

Aunque las posibilidades de los asistentes de voz van creciendo y depurándose, ofreciendo una gran cantidad de tareas que ya podemos (o no) hacer con ellos, por comodidad y versatilidad, algunos usuarios seguirán prefiriendo un modo más clásico e intuitivo de interacción como la pantalla.

Amazon es la firma con mayor número de altavoces inteligentes y además, la única en ofrecer modelos con pantalla. Comenzó con el Echo Spot, un modelo compacto y con pantalla circular, para más tarde lanzar al mercado el Echo Show y más recientemente, el Echo Show 5. ¿Qué diferencias hay entre ambos? ¿Cuál es más interesante según el tipo de usuario?

Echo Spot

El Echo Spot es un altavoz que llama la atención por su diseño esférico y compacto, lo que le aporta un toque estético diferente que puede resultar interesante en localizaciones como la mesita de noche.

Dispone de una pantalla circular de 2,5" y una resolución de 480p, limitada en todos los aspectos para el visionado de contenido, pero muy interesante para obtener referencias si estamos haciendo una receta, realizar videollamadas, seleccionar items durante el proceso de compra, o el uso de sus skills.

A nivel de sonido, integra un pequeño altavoz que resulta suficiente para escuchar las indicaciones, pero que se quedará corto si buscamos un modelo que ofrezca un sonido rico en potencia y matices.

Echo Show 5

A caballo entre el Echo Spot y el Echo Show que veremos inmediatamente después se encuentra el Echo Show 5, un altavoz que imita las formas de su hermano mayor pero en una versión más asequible y compacta.

Con una pantalla rectangular de 5,5" de diagonal, su forma más adecuada para el visionado de contenido como series, vídeos o películas. Por tamaño, la experiencia será similar a la que nos ofrece un teléfono móvil, si bien su resolución es notablemente inferior. Aún así, es suficiente para el uso de las skills, videollamadas o la interacción, que con un panel suele resultar más intuitiva para los usuarios noveles.

En cuanto al sistema operativo que encontramos en su interior, el Echo Show 5 cuenta con Fire OS, ejecutado gracias a al procesador MediaTek MT 8163.

El Echo Show 5 ofrece una pantalla más grande, de más calidad y los altavoces integrados también son superiores a los del Echo Spot. Además, es más asequible. No obstante, su diseño es más voluminoso y menos atractivo.

Echo Show

El Echo Show es el altavoz más premium de Amazon. Con una pantalla de 10" y su configuración de altavoces, lo hacen el más propicio dentro de la familia Echo para el consumo multimedia más allá de su uso en videoconferencias, recetas o las diferentes skills disponibles.

Se trata de un dispositivo que recuerda a una tablet al disponer de un panel LCD táctil con resolución HD con un chip un chip Atom x5-Z8350 de Intel integrado para ejecutar Fire OS.

Además de proporcionar el mejor sonido de la familia, también ofrece la conectividad más completa. Y es que aunque todos los miembros Echo ofrecen Wi-Fi, Bluetooth y puerto jack de 3,5 mm, solo el Show y el Echo Plus dan soporte Zigbee, un protocolo que permite conectar ciertos elementos de domótica como las bombillas Phillips Hue sin necesidad de un puente o hub.

Así pues, el Echo Show es el modelo más completo de Amazon en cuanto a calidad de sonido, conectividad y ofrece mayor versatilidad de uso, por lo que es una buena opción para aquellos usuarios más tecnológicos.

Lo compro por probar/tengo un presupuesto limitado/ no voy a usarlo mucho

Independientemente de early adopters y amantes de la tecnología, con un año en el mercado español, todavía hay muchos usuarios escépticos sobre el uso real que pueden darle a un altavoz inteligente más allá de la emoción propia de ser la novedad inicial.

Si no tienes claro si te va a gustar, no tienes (demasiados) dispositivos inteligentes, una buena opción para sumergirse en el mundo de los altavoces inteligentes son los modelos más asequibles.

Es importante recalcar que tanto la familia Amazon Echo como los Google Home integran sus respectivos asistentes de voz independientemente del modelo que elijas. ¿Qué significa esto? Que a todos ellos puedes pedirles lo mismo porque Alexa y Google Assistant tienen idénticas capacidades en las diferentes versiones.

Google Home Mini

Reducidas dimensiones y control mediante la voz a través de Google Assistant o tocando la base, el Google Home Mini (59 euros) es la solución más asequible de Google. No obstante, ofrece las mismas prestaciones que su hermano mayor.

Donde sí hay diferencia es a nivel acústico, al integrar menos altavoces y de menor tamaño, lo que se traduce en un sonido más limitado.

Con el Google Home Mini disponemos de un altavoz inteligente de bajo coste dentro del amplio y versátil ecosistema Android.

Echo Dot

Es el modelo más sencillo de Amazon, una compacta pastilla disponible en 3 colores que se conecta a otros dispositivos a través de Bluetooth o la toma jack. Con 4 micrófonos de largo alcance integrados, capta las órdenes de voz y Alexa responde en función de lo que le pidas.

En lo referente al sonido, por sus dimensiones y los componentes que integra, no es un altavoz para cubrir grandes espacios, quedándose corto en cuanto a potencia y nitidez.

En este sentido, se trata de una solución de bajo coste pero robusta para entrar en el mundo de los altavoces inteligentes dentro del ecosistema Amazon.

Echo Show 5

Por debajo de los 100 euros encontramos el Echo Show 5, el último miembro de la familia Echo. Es una buena opción si buscamos un altavoz inteligente asequible que nos permita interactuar con él a través de la pantalla, un elemento muy amigable para usuarios novatos.

Replicando las formas de su hermano mayor el Echo Show pero en unas dimensiones más compactas, el Show 5 integra una pantalla rectangular de 5,5" y una cámara, de forma que es posible ver vídeos, realizar llamadas, consultar el tiempo o el correo...

Como el resto de altavoces de Amazon, su funcionalidad respecto a Alexa es idéntica. Sin embargo, sus altavoces integrados son más pequeños y de menor potencia, por lo que no es un altavoz para dotar de sonido a toda la casa.

Para los usuarios más tech con dispositivos inteligentes en casa

Si te gusta la tecnología, estás al día y tu hogar dispone o dispondrá en un futuro cercano de una cantidad notable de dispositivos smart. Para los usuarios más techies que investigan y le sacan partido a las funciones que integran, existen modelos de altavoces inteligentes versátiles y completos.

Echo Plus

Amazon describe el Echo Plus como "sonido de calidad y controlador del hogar digital integrado" y, de acuerdo con nuestro análisis llevado a cabo por Juan Carlos López, el Echo Plus suena bien, ofreciendo una proyección de sonido en todas las direcciones bastante detallado, con buena dinámica y una distorsión relativamente reducida, especialmente si el volumen no es muy alto. Asimismo, sus medios y agudos están cuidados. Del ajuste y ecualización del sonido se ha encargado la empresa Dolby.

Con una estética cilíndrica robusta y con buenos acabados, otro de los puntos fuertes de este altavoz es su conectividad: al Wi-Fi, Bluetooth y el puerto jack de 3,5 mm se une el soporte Zigbee, de modo que el Echo Plus puede actuar como intermediario entre dispositivos inteligentes que empleen este protocolo de comunicaciones y el router.

Se trata por tanto de un modelo interesante para usuarios que busquen una calidad de sonido buena y versatilidad, recurriendo a las órdenes de voz para sacar partido del asistente Alexa.

Echo Show

Como hemos explicado anteriormente, el Echo Show es el altavoz más completo y el de mayor precio de Amazon. Por las dimensiones y calidad de su panel, es el más cómodo si vamos a pasar tiempo delante de su pantalla: viendo vídeos, realizando videoconferencias empleando la cámara de mayor calidad, realizando compras, mirando el tiempo... Amazon cuenta con un amplio abanico de Skills, que siguen creciendo para aumentar su funcionalidad.

Acompañando su pantalla se encuentra su configuración de altavoces, posibilitando que sea el que mejor suena de la familia, destacando la extensión y la pegada de su grave. Así, ofrece una experiencia audiovisual completa dentro de lo que se puede esperar en un altavoz.

El Echo Show dispone de varias opciones para conectarse con la domótica del hogar, pero su característica diferencial es el soporte Zigbee, de modo que podamos combinar gadgets que se emparejen mediante Wi-Fi y Bluetooth con otros que empleen Zigbee, ahorrando así la necesidad de adquirir un puente.

Tabla resumen de especificaciones técnicas

Para tener una visión global de los altavoces de la familia Amazon, Google y del HomePod es interesante tener a mano un cuadro resumen de las especificaciones técnicas de todos ellos.

ECHO DOT ECHO ECHO PLUS ECHO SPOT ECHO SHOW ECHO SHOW 5 Google Home Google Home Mini HomePod DIMENSIONES Y PESO 99 x 99 x 43 mm 148 x 88 x 88 mm 148 x 99 x 99 mm 104 x 97 x 91 mm 246 x 174 x 107 mm 148 x 86 x 73 mm 142,83 x 96,4 mm (diámetro). 477 g. 98 x 42 mm (diámetro). 173 g. 172 x 142 mm (Diámetro). 2,5 kg ALTAVOZ 1,6" Woofer de 2.5" y tweeter 0.6" Woofer de neodimio de 3" y tweeter 0.8" 1.4" Woofer de neodimio de 2" (x2) y radiador pasivo 1 altavoz de 4 W de 42 mm Transductor de 50 milímetros + 2 radiadores pasivos duales de 50 milímetros Transductor de 40 milímetros Altavoz de graves de larga excursión con amplificador a medida Siete altavoces de agudos con forma de bocina y amplificación independiente SALIDA DE AUDIO 3,5 MM Sí Sí Sí Sí Sí Sí - No No NÚMERO DE MICRÓFONOS 4 7 7 4 8 n.d. 2 2 6 PANTALLA No No No Sí, 2,5" con resolución 480x480 Sí, 10,1" con resolución 1280 x 800 Sí, 5,5" con resolución de 960 x 480 No No No CÁMARA No No No Sí, VGA Sí, Si, 5MP con vídeo 720p HD Sí, 1 MP con grabación de vídeo HD 720p No No No CONECTIVIDAD Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP Wi-Fi 802.11 (2.4GHz y 5GHz), Google Cast Wi-Fi 802.11 (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth 4.1, Google Cast WiFi 802.11ac con MIMO Bluetooth 5.0 Acceso directo para invitados Admite altavoces en varias habitaciones con AirPlay 2 OTROS Soporte ZigBee Soporte ZigBee Cubierta de cámara integrada y botón para activar/desactivar micrófonos y cámara Botón para silenciar micrófonos Switch para silenciar micrófono PRECIO 59,99 euros 99,99 euros 149,99 euros 129,99 euros 229,99 euros 89,99 euros 149,99 euros 59 euros 349 euros

