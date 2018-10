Alexa ya sabe español: qué puedes y qué no puedes hacer ahora con el asistente de Amazon

Decíamos hace un mes que Amazon estaba metiendo Alexa hasta en el microondas y, para confirmar esta ambición, la empresa de Jezz Bezos le ha enseñado español a su asistente y ha lanzado en España seis productos de la familia Echo.

Ahora que Alexa ya está disponible en español, la siguiente pregunta es, ¿qué se puede y qué no se puede hacer ahora con el asistente de Amazon?

Vídeo de Alexa en español en funcionamiento

Lo que SÍ puedes hacer con Alexa en español (por ahora)

Comprar productos en Amazon

Desde la presentación de Echo y Alexa allá por 2014, Amazon hizo hincapié en que quería combinar el machine learning y la nube para conseguir un entendimiento natural del lenguaje a través de la voz. Su objetivo principal es claro: vendernos antes sus productos.

Por esta razón, una de las principales utilidades del asistente, a diferencia de Google Home, es que puedes comprar cosas en Amazon directamente desde tu dispositivo con Alexa y comandos de voz.

Hay que recalcar que esta función solo está disponible por el momento para usuarios Prime, pero es bastante sencilla. Puedes decir: "Alexa, necesito comprar agua" y te dirá las primeras opciones que puedes comprar en Amazon. También puedes ser más directo con un: "Alexa, mete papel higiénico en la cesta".

Tras añadir al carrito y comprar los productos que sean, podrás preguntarle: "Alexa, ¿cuándo llega mi último pedido?", y te dirá el estado de tu pedido, algo bastante útil.

¿Y qué pasa si alguien pide a discreción o por error algo a través de Alexa? Imagina aquí el caso de un niño pequeño que le dé por jugar con el dispositivo. Tienes cierto de margen de tiempo para cancelar tus pedidos y Amazon te envía un correo cuando confirmas uno, así que ahí tendrías que estar atento en caso de error.

Skills

Probablemente lo más potente que tiene Alexa son sus skills, que es la manera de añadirle funcionalidades al asistente y al dispositivo que estemos usando con él.

Aquí Amazon liberó la API para que cualquiera pueda desarrollar una skill, el denonimado Alexa Skill Kit. En Weblogs SL ya tenemos dos skills en funcionamiento con Alexa en español que se pueden instalar desde la app de Alexa (iOS, Android):

Xataka Now . El informativo que hacemos de lunes a jueves en vídeo (YouTube, Facebook y Twitter) también puedes verlo y/o escucharlo en un dispositivo con Alexa. Una vez activada la skill, puedes decir "Alexa, ¿cuáles son las noticias del día?" y empezará a reproducirse el informativo.

. El informativo que hacemos de lunes a jueves en vídeo (YouTube, Facebook y Twitter) también puedes verlo y/o escucharlo en un dispositivo con Alexa. Una vez activada la skill, puedes decir "Alexa, ¿cuáles son las noticias del día?" y empezará a reproducirse el informativo. Directo al paladar. Nuestro medio especializado en cocina ha llevado a Alexa cientos de sus mejores recetas. Se puede buscar por platos concretos, por ingredientes, por intolerancias o tiempo que tienes para cocinar. Puedes decir "Alexa, abre Directo al Paladar y busca recetas con huevo", eliges la que quieras y a cocinar.

Para instalar ambas skills, puedes buscarlas por su nombre desde la app de Alexa.

Hay decenas de skills ya disponibles en español: refranero, diccionario, noticias, juegos, curiosidades, educación, música, etc. Hay que distinguir entre dos tipos: las que son solo de audio y las que incluyen contenido dinámico (vídeo, imágenes y audio), como las de Xataka Now y Directo al Paladar. Como es lógico, para ver las imágenes necesitarás un dispositivo con pantalla (como el Echo Spot).

Una vez que tengas algunas skills instaladas, el siguiente paso es programar rutinas para sacarles más partido. Por ejemplo, puedes hacer que cuando digas "Alexa, buenos días", te lance directamente las noticias del día o te informe de qué tienes en la agenda (puedes sincronizar tu calendario con la app). También puedes poner un despertador a las 8 de la mañana o un recordatorio a una hora determinada para que Alexa te recuerde que es hora de dormir.

Pedirle información

Esto no es nada nuevo. Lo primero y más natural que hacemos los usuarios con un asistente es pedirle información. Algunos ejemplos:

“Alexa, ¿quién es Andreu Buenafuente?”.

“Alexa, ¿cuántos días quedan para Halloween?”.

“Alexa, ¿qué hora es en París?”.

“Alexa, ¿cómo se dice en inglés 'mañana por la mañana nos vemos' ?”

“Alexa, ¿cuánto es 5 x 25?”.

“Alexa, ¿cuántas calorías tiene una cerveza?”

“Alexa, ¿cuántos grados centígrados son 73 grados Farenheit?”.

“Alexa, ¿cuántos años tiene Jordi Hurtado?”.

“Alexa, dime la tabla de multiplicar del 6”.

Próximamente nos han confirmado que también se incluirá la Wikipedia y se podrán pedir cosas concretas como "Alexa, busca en Wikipedia Parque Nacional de Cabañeros”.

¿Y de dónde saca la información que no es de la Wikipedia? La respuesta oficial de Amazon es curiosa. Nos dicen que beben de diferentes bases de datos y que en cada caso unos algoritmos seleccionan la respuesta más pertinente, aunque evitan pronunciar la palabra Google por motivos obvios.

Curiosidades

Uno de los mensajes que Amazon recalca es que Alexa en español no es una mera traducción del inglés, si no una adaptación a la cultura y expresiones españolas. Para ello han creado un equipo local en España (no nos pueden decir de cuántas personas exactamente), que trabaja para que Alexa entienda los diferentes acentos y sepa responder a comandos como:

“Alexa, márcate un rap”

“Alexa, ¿quién es Andreu Buenafuente?”

“Alexa, cuéntame un cuento”

“Alexa, sorpréndeme”

"Alexa, ¿quién es tu cantante favorito?"

“Alexa, ¿te sabes algún poema?”

“Alexa, cántale cumpleaños feliz a mi madre”

Incluso con un modo Halloween que han añadido a tiempo para la celebración de este año:

“Alexa, ¿truco o trato?”

“Alexa, ¿cuál es tu monstruo favorito?”

“Alexa, ¿qué te parece Halloween?”

“Alexa, cuéntame una historia de miedo”

“Alexa, cuéntame un chiste de Halloween”

“Alexa, ¿crees en los fantasmas?”

Sus respuestas son muy curiosas y llama la atención la soltura con la que contesta. Tiene cierta calidez y naturalidad que te hacen conectar más fácilmente con el asistente.

Control de tu casa conectada/inteligente y videollamadas

El Amazon Echo Plus viene con el hub smart home integrado, lo que quiere decir que es capaz de detectar dispositivos compatibles de manera automática (bombillas inteligentes, cámaras de vigilancia, termostatos, etc.). El Echo+, por tanto, está pensado para actuar de cerebro de tu casa inteligente.

¿Y si no tienes un Echo+ o ningún dispositivo compatible? Para eso lanza Amazon su Echo Smart Plug, su enchufe inteligente para que podamos hacer que cualquier dispositivo convencional pueda ser controlado desde Alexa. Esto te permitirá, por ejemplo, encender o apagar las luces del árbol de Navidad, esas que te costaron 3 euros en la tienda de la esquina, cuando llegue el momento.

También puedes hacer videollamadas de dispositivo Alexa a dispositivo Alexa. Hemos hecho la prueba con un Echo Spot y funciona bastante bien. Amazon nos aclara que si la otra persona a la que llamamos no tiene un dispositivo con Alexa cerca, podrá responder desde el smartphone (si tiene instalada la app Alexa).

Lo que NO puedes hacer con Alexa en español (por ahora)

Pedirle que reproduzca series o películas

Algo que Google Home puede hacer desde el primer día es que nos reproduzca en la tele un contenido de Netflix, por ejemplo. Eso no es posible actualmente con Alexa en español.

Amazon nos confirma que es una opción que llegará a principios de 2019 de la mano con la compatibilidad de Alexa con su Fire Stick TV.

Reconocer más de una voz diferente

Si sois varios en casa, Alexa os hará caso a todos, pero solo dará respuestas personalizadas para quien configure el dispositivo. Es decir, si eres tú quien configura desde la app de Alexa tu Echo y tu hermana le dice "Alexa, qué tengo que hacer hoy", el asistente le dirá a tu hermana las cosas que tú tienes que hacer hoy, no las de ella.

En teoría, este problema se solucionará cuando Alexa sea capaz de distinguir diferentes perfiles y sus voces correspondientes. Amazon nos confirma que es algo en lo que están trabajando

Hablar inglés

Paradójicamente, Alexa en español no sabe hablar inglés, por lo que si eres un español bilingüe y quieres pedirle algo en inglés, el asistente te devolverá un educado "Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado".

Amazon nos confirma que también está trabajando en esto.

Puedes reservar cualquiera de los seis productos Echo en Amazon. Empezarán a entregarse a partir del 30 de octubre en España.

Está previsto que Alexa llegue a México antes de finales de daño.