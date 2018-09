Amazon y Alexa como caballo de Troya para la conquista de la última frontera: tu hogar

Ni uno, ni dos, ni tres. Doce fueron los productos presentados ayer por Amazon, cada uno con su propia orientación, pero todos con un objetivo común: conquistar nuestros hogares.

Todos esos productos tienen un arma en común para lograrlo, y ese arma no es otro que Alexa, un asistente de voz que es más ambicioso que nunca no tanto por funciones como por su ubicuidad. Alexa quiere estar en todas partes: los móviles y los altavoces inteligentes se le han quedado pequeños a Amazon.

Alexa hasta en (el cazo para) la sopa

Hablábamos hace un año de cómo Alexa quería robarle la cartera a Google, Microsoft y Apple. El asistente de voz de Amazon lo estaba logrando entonces gracias a la cantidad de soluciones en las que estaba integrado, y esta andanada de productos no hace sino confirmar la ambición de un proyecto que comienza a estar por todas partes.

De hecho lo curioso es que ya ni siquiera importa que (casi) no esté en móviles. Los asistentes de voz de nuestros smartphones son mayoritariamente Siri o Google Assistant, mientras que Microsoft trata de impulsar (tímidamente en comparación) Cortana en el escritorio. Y sin embargo, ninguna de esas tres alternativas es tan ambiciosa fuera de sus terrenos naturales.

Quizás precisamente por eso Amazon tenga cada vez más opciones de conquistar esos terrenos a los que ni Google ni Apple ni Microsoft se habían acercado demasiado hasta ahora. Unas y otras han seguido los pasos de Amazon a la hora de ofrecer sus altavoces inteligentes (o mejor dicho, conectados), pero han vuelto a quedarse atrás con un anuncio como el de ayer que demuestra que Alexa puede tener sentido casi en cualquier producto electrónico.

¿Quieres altavoces? Toma tres tazas

La apuesta por sus altavoces conectados se ha reforzado de forma notable. Tenemos más y mejores Echo que nunca, y las variantes ahora son especialmente numerosas y permiten competir con propuestas de Google o Apple, por ejemplo.

Así, tenemos nuevos Echo Dot, Sub, Plus, Input, Link, y Link Amp, que plantean alternativas para cualquier usuario, tenga necesidades de gama alta o no. Lo interesante de la apuesta de Amazon con Alexa es precisamente aquello que se sale del mundo del audio "puro".

Así, vimos como Alexa llegaba al coche a través de Echo Auto, volvía a apostar por las pantallas conectadas con Echo Show, o se internaba en el campo de la seguridad con Alexa Guard y sus nuevas cámaras de seguridad Ring Stick Up Cam. Pero no se vayan todavía, aún hay más.

Hola, microondas, ¿cómo te va?

Mucho más curiosa aún era la presentación del microondas AmazonBasics con soporte para Alexa, el reloj Echo Wall Clock y de ese Amazon Smart Plug que permite controlar el encendido o apagado de un dispositivo conectado a la corriente mediante una orden de voz. Sencillo y no necesariamente revolucionario, pero sí interesante como esa nueva opción de ese ecosistema doméstico de Amazon.

La inclusión de Alexa en todos esos dispositivos nos hace vislumbrar ese futuro tan cacareado de la internet de las cosas en el que todo esté conectado. En este caso el pegamento es Alexa, y Amazon quiere que así sea, desde luego. Sus productos son un ejemplo de ese caballo de Troya llamado Alexa que Amazon está aprovechando para colarse en nuestro hogar.

De hecho ese microondas y ese reloj, por ridículos que puedan parecerles a algunos, son la demostración de que el asistente de voz puede cobrar sentido prácticamente en cualquier lugar dentro y fuera del hogar. Amazon ha iniciado esa conquista con Alexa, y ni siquiera Apple parece preparada para competir en ese segmento. Veremos cómo mueve ficha Google.