Motorola One Action: un diseño familiar que incluye una cámara de acción en formato ultra gran angular

El río suele llevar agua cuando suena para Motorola y en esta ocasión la presentación oficial del Motorola One Action ha confirmado alguno de los rumores que veíamos sobre el móvil. Un smartphone que integra entre sus tres cámaras traseras una de acción ultra gran angular de 117 grados.

El nuevo terminal recuerda mucho al Motorola One Vision, de hecho el diseño se ha mantenido en casi todos los aspectos y la configuración es calcada. Pero este segundo móvil recupera a su vez el testigo de los móviles de la casa más orientados a los usuarios que quieren ir más allá con las cámaras de su equipo apostando por el ultra gran angular en un nuevo formato.

Ficha técnica del Motorola One Action

MOTOROLA ONE VISION DIMENSIONES Y PESO 160,1 x 71,2 X 9,15mm

176 gramos PANTALLA 6,3 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles)

Relación de aspecto 21:9 PROCESADOR Exynos 9609

GPU Mali G72 MP3 MEMORIA RAM 4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB (ampliables con microSD hasta 512 GB) UFS 1.2 CÁMARA TRASERA 12 MP f/1.8 1,25 μm EIS

16 MP f/2.2 ultra gran angular FullHD Quad Pixel 117 grados

5 MP f/2.0 profundidad

Vídeo 4K Quad Pixel CÁMARA DELANTERA 18 MP f/1.8 1,25 μm BATERÍA 3.500 mAh

TurboPower 10W SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie CONECTIVIDAD 4G LTE (Cat6), UMTS / HSPA+, GSM / EDGE

2G: GSM band 2/3/5/8, 3G: WCDMA band 1/2/5/8, 4G: LTE band 1/3/5/7/8/20/38/40/41

Bluetooth 5.0 EDR + BLE

GPS, AGPS, GLONASS, Galileo OTROS Lector de huellas

Dolby Audio

Jack de auriculares

IPX2 PRECIO 299 euros

Agujero en pantalla y estética heredada

Motorola forma parte de los (ya no tan) pocos fabricantes que se han sumado a la moda de la pantalla agujereada como solución para que la cámara frontal no reste demasiada superficie al panel, dejando atrás el notch que vimos en el One original o en el Motorola One Power. De este modo, el Motorola One Action mantiene el agujero para la cámara frontal de 18 megapíxeles en la parte izquierda, habrá qué ver cómo han adaptado la interfaz por precedentes como el Honor View20 o los Samsung Galaxy S10.

En la parte trasera las tres cámaras se ubican en un módulo ligeramente protuberante en la parte izquierda. También vemos el lector de huellas en el centro con el logo de la empresa y abajo la indicación de que se trata de un móvil con Android One, llegando con Android 9 Pie pero compatible con al menos dos versiones más del sistema.

De este modo, el móvil podría tener un porcentaje de aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla similar al One Vision. Como en aquel caso, se trata también de una pantalla FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) de 6,3 pulgadas y aspecto ratio de 21:9.

Triple cámara y un ultra gran angular para los más inquietos

Uno de los principales atractivos del terminal es el esquema fotográfico de su parte trasera, añadiendo una lente más a la doble cámara que vimos en el One Vision. Así, haciendo honor a su apellido el One Action integra una cámara de acción ultra gran angular FullHD y con un campo de visión de 117 grados, prometiendo encuadres hasta cuatro veces mayores que con una lente estándar de 78 grados.

Promete además disponer de una grabación sencilla y práctica, pudiendo sostener el teléfono en vertical mientras se graban los vídeos de gran angular y así poder reproducir en horizontal lo que se graba en vertical. Está pensada para dar más opciones que las cámaras estándar, sobre todo a aquellos que hacen vídeos de deportes de acción o paisajes al aire libre.

Se trata de un sensor de 16 megapíxeles con una lente con apertura f/2.2 y estabilización electrónica, contando con tecnología Quad Pixel tanto para la fotografía como para el vídeo. Ésta permite según el fabricante que se alcance una sensibilidad lumínica cuatro veces mayor para que puedan lograrse buenos vídeos sin que importen las condiciones de iluminación.

Por su parte, la cámara principal cuenta con un captador de 12 megapíxeles y una lente con apertura f/1.8, pudiendo grabar hasta 4K y tirando de** estabilización electrónica**. La tercera que completa el equipo es una cámara destinada al análisis de la profundidad, compuesta por un sensor de 5 megapíxeles y una lente de luminosidad f/2.0.

Como hemos mencionado hablando del diseño, la cámara frontal es fija pero asoma por la pantalla gracias a una perforación. Lo que vemos es un sistema óptico compuesto por un sensor de 12 megapíxeles y apertura f/1.8, por lo que es algo distinta a la del One Vision sobre el papel.

Además de todo esto, están las opciones que se añaden con el software como el modo retrato. Tampoco dejan de lado la inteligencia artificial, que interviene en la creación de fotos y vídeos, integrando además Google Lens.

4 GB de RAM y ocho núcleos

Empate técnico en el referente al cerebro del One Action con su predecesor. Como el Vision, el One Action alberga el procesador Exynos 9609, un chipset con litografía de 10 nanómetros, procesamiento neural y ocho núcleos (dos clústeres de cuatro núcleos cada uno) Cortex A73 y A53 (a 2,2 GHz y 1,6 GHz respectivamente).

Mantiene también los 4 GB de RAM, acompañando a los 128 GB de almacenamiento interno UFS 2.1. Para alimentar todo esto hay una batería de 3.500 miliamperios/hora con carga rápida de hasta 15 vatios, pudiendo dar 5 horas de autonomía en 15 minutos de carga según el fabricante.

Precio y disponibilidad del Motorola One Action

El fabricante pondrá a la venta online su terminal el mismo día de su presentación, aplazando la comercialización en tiendas hasta finales de agosto. El Motorola One Action estará disponible en azul y blanco por un precio de 279 euros.