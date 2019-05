Motorola One Vision, primeras impresiones: la familia One sube el listón en fotografía y diseño para asaltar la gama media

Durante la pasada IFA, celebrada en Berlín a finales de agosto de 2018, Motorola presentó su primer teléfono con Android One, el Moto One, que salió a la venta a primeros de octubre. Ahora, unos meses después, llega el segundo modelo de esta familia, el Motorola One Vision, y lo hace con el foco puesto no solo en el apartado fotográfico, sino también en el del diseño.

Según la propia Motorola, el objetivo de su nuevo modelo es competir en ese segmento de mercado que ocupan los terminales de gama media-alta con un precio entre 200 y 300 euros. Para ello, ha aumentado la resolución de sus cámaras respecto al modelo anterior e incluye, entre otras características, la primera pantalla perforada con relación de aspecto 21:9.

Motorola One Vision, primeras impresiones en vídeo

Motorola One Vision, las especificaciones técnicas

MOTOROLA ONE VISION PANTALLA CinemaVision 6,3 pulgadas (21:9) FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) PROCESADOR Exynos 9609 a 2,2 GHz RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 128 GB más MicroSD hasta 512 GB SOFTWARE Android 9 Pie (Android One) CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.7 + 5 MP OIS, funciones de IA, tecnología Quad Pixel Vídeo 4K a 30fps CÁMARA FRONTAL 25 MP f/2.0 Tecnología Quad Pixel Vídeo FullHD a 30fps BATERÍA 3.500 mAh con carga rápida (15 W) CONECTIVIDAD Dual SIM, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, jack 3,5 mm OTROS Lector de huellas, radio FM, audio Dolby, protección IP53 DIMENSIONES Y PESO 160,1 x 71,2 x 8,7 mm 180 g PRECIO 299 euros

Diseño cuidado y estilizado

Lo primero que percibimos al sostener el Motorola One Vision es, por un lado, sus acabados premium, y por otro, cómo no, su forma alargada debido a la relación de aspecto de la pantalla CinemaVision de 6,3 pulgadas. Motorola habla de una construcción en cristal Corning Gorilla Glass, pero en nuestra opinión, al tacto, da la sensación de que es policarbonato.

En cualquier caso, el diseño estilizado, con una suave curvatura en la trasera y lo que Motorola denomina colores gradados 4D (un bronce y un azul zafiro que reflejan diferentes tonalidades en función de la luz que incida en ellos) otorgan al conjunto un aspecto elegante. Al tacto, y a pesar de que resulta agradable y ligero, transmite una sensación de fragilidad que se ve acentuada porque es bastante resbaladizo, pero tanto este problema como el de las habituales huellas dactilares que aparecen en la trasera (demasiadas), se solucionan con la funda de silicona transparente que viene incluida.

En el borde inferior, tenemos el altavoz y el puerto USB-C, mientras que en el superior es donde se encuentra la toma jack de auriculares. Los marcos laterales quedan reservados para la bandeja de la tarjetas nano SIM y MicroSD en el izquierdo, y para los botones de encendido y de volumen en el derecho.

En la parte posterior, únicamente encontramos el lector de huellas con el logo de Motorola ubicado en el centro y la doble cámara trasera alineada verticalmente en la esquina superior izquierda. Por desgracia, el módulo de la cámara sobresale lo suficiente para que se acumule suciedad en los bordes y cojee cuando lo dejamos bocarriba sobre una superficie plana.

Primera pantalla perforada con formato 21:9

Pasamos ahora a la parte delantera, donde nos encontramos con un panel CinemaVision de 6,3 pulgadas con formato 21:9 y 2.520 x 1.080 píxeles de resolución (432 ppp), lo que supone un aumento considerable respecto a su antecesor y se traduce en una buena calidad de imagen, independientemente del ángulo desde el que mires la pantalla. Habrá que ver, no obstante, cómo se comporta bajo la luz directa del sol.

A diferencia del Moto One, el nuevo modelo no ha optado por un notch, sino por un agujero en pantalla con un diámetro que se nos antoja algo ancho. Esta perforación sirve para alojar la cámara frontal y, aunque no resta visibilidad, sí que produce un cierto sombreado a su alrededor cuando tenemos un fondo claro.

Como decíamos, la visualización de la pantalla es óptima, especialmente si llevamos el brillo al máximo, y los marcos son bastantes ajustados (tratándose de un modelo de gama media). Entre otras posibilidades para personalizar la pantalla, Motorola nos ofrece un modo de luz nocturna y la opción de ajustar los colores en naturales, mejorados o saturados.

Android limpio con pocos pero útiles añadidos

Antes de nada, nos ha llamado la atención que Motorola haya optado por un procesador Samsung en lugar de un Snapdragon, como hizo en el modelo anterior. Dicho esto, sin que el rendimiento llegue al nivel de terminales con mejor procesador y más memoria RAM, durante el rato que hemos podido probar el Motorola One Vision, hemos notado una navegación fluida entre aplicaciones y un buen comportamiento en multitarea, sin cierres repentinos y con una respuesta táctil correcta (sin calificarla de sobresaliente).

A falta de probarlo más a fondo, podemos decir que el funcionamiento general es bueno, aunque probablemente echaremos en falta más gigas de RAM cuando lo sometamos a tareas más exigentes. A ese buen rendimiento contribuye enormemente el sistema operativo, pues aquí contamos con Android One en su versión 9 Pie, es decir, una experiencia pura de Android con todas las características de Pie, como la navegación por gestos y el Bienestar Digital.

Nada de bloatware ni añadidos, salvo las Experiencias Moto, que se dividen en dos apartados: las acciones Moto (capturas con tres dedos, navegación con un botón, linterna rápida y captura rápida) y la pantalla Moto (pantalla inteligente y pantalla atenta). Por tanto, estamos ante un sistema operativo perfectamente reconocible y poco pesado que, como decíamos, contribuye a agilizar el funcionamiento.

Una cámara para “ver” de noche y jugar de día

Nos adentramos ahora en el apartado fotográfico, donde Motorola ha centrado gran parte de sus esfuerzos con este terminal. Si comenzamos por la cámara trasera, vemos que el Motorola One Vision llega con esos 48 megapíxeles que están marcando la tendencia últimamente y tecnología Quad Pixel (conocido como Pixel Binning), que mezcla cuatro píxeles en un píxel más grande, de ahí que venga preconfigurada en 12 megapíxeles.

En esa cámara trasera, junto al sensor de 48 MP con apertura f/1.7, tenemos otro sensor secundario de 5 MP, además de estabilización óptica de imagen (OIS), que, según hemos podido comprobar, es bastante efectiva a la hora de grabar vídeo. También cuenta con Google Lens y funciones de IA para la optimización de retratos, la composición inteligente o la captura automática de sonrisas. Y no faltan el HDR y el temporizador.

La aplicación de la cámara, marca de la casa, nos propone tres modos de vídeo (Cámara lenta, Cámara rápida y YouTube en directo) y varios modos de fotografía: Retrato (con seis tipos diferentes de iluminación), Recorte, Color selectivo (para que solo aparezca un color y el resto se muestre en blanco y negro), Visión nocturna, Cinemagrafía (para crear GIFs), Panorámica y Filtro en directo (para ver en tiempo real y antes de disparar, cómo queda cada uno de los once filtros artísticos que podemos añadir).

Además del automático y el manual, la cámara trasera cuenta con siete modos de disparo en fotografía: Retrato, Recorte, Color selectivo, Visión nocturna, Cinemagrafía, Panorámica y Filtro en directo

A falta de probar la calidad de la cámara en nuestro análisis, está claro que las posibilidades creativas que ofrece este teléfono son muy numerosas. Eso sin olvidarnos de un modo Manual en el que podemos ajustar el diafragma, la velocidad de obturación, la sensibilidad, el balance de blancos y el enfoque.

Respecto al modo de Visión nocturna, efectivamente, consigue "ver" donde apenas hay luz, pero sí que hemos apreciado cierta dificultad para enfocar. Aquí, sin embargo, es probable que se deba a que nuestra unidad traía instalado ese modo en un apk, por lo que quizá este problema aparezca corregido en la actualización que incluyan las unidades definitivas cuando salgan a la venta.

En cuanto a la cámara frontal, incluye un sensor de 25 megapíxeles con apertura f/2.0 y, de nuevo, tecnología Quad Pixel, por lo que viene configurada por defecto en 6 megapíxeles. Esta cámara también dispone de numerosos modos de disparo, tanto en foto como en vídeo, incluyendo los seis tipos de iluminación que nos permiten darle un toque artístico y diferente a nuestros selfies.

Eso sí, en este caso, el desenfoque del fondo en el modo retrato se lleva a cabo a través de software, por lo que los resultados son más pobres que los que ofrece la cámara trasera. Eso sí, aquí cobra especial importancia la captura automática de sonrisas que comentábamos antes y que admite hasta cinco personas en un autorretrato grupal.

Motorola avanza por buen camino

No cabe duda que Motorola ha hecho un buen trabajo en el diseño y en la mejora de la pantalla respecto al modelo anterior y se agradece que haya dejado atrás ese notch tan ancho y esa escasa resolución HD+ que vimos en el Moto One. Además, el hecho de haber optado por la relación 21:9, que ya vimos en el Sony Xperia 10 Plus, demuestra su clara intención por diferenciarse de la competencia .

En cuanto el rendimiento, a falta de someterlo a pruebas exigentes, nos ha parecido correcto, pero no habría estado de más subir un poco la memoria RAM debido. En cualquier caso, los puristas de Android agradecerán esa experiencia limpia, con un sistema operativo poco pesado y sin apenas añadidos. Nos falta también comprobar la virtudes de su batería de 3.500mAh en lo que autonomía y a tiempo de carga se refiere, pero el hecho de incluir el cargador TurboPower junto a la funda protectora de silicona, es un detalle por parte de Motorola.

Los puristas de Android agradecerán esa experiencia limpia, con un sistema operativo poco pesado, perfectamente reconocible y sin apenas añadidos

Respecto a las cámaras, tendremos que poner a prueba su comportamiento en diferentes tipos de escena, pero está claro que tanto la trasera como la frontal ofrecen muchísimas posibilidades, con multitud de modos de disparo, filtros y efectos de iluminación. Y eso es algo que agradará (y mucho) a ese público amante de las redes sociales al que, probablemente, va dirigido este tipo de teléfonos.

En definitiva, Motorola y, más concretamente, su familia One están avanzando por el buen camino, pero gran parte de la culpa del éxito o fracaso de este terminal la tendrán el número y la fortaleza de sus competidores, y ambos son bastante elevados en este rango de precio, especialmente si nos fijamos en las marcas chinas.